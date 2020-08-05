有人在著名網上德文字典LEO的討論區發問，說到他是英文補習老師，有學生在英文家課上寫了一句：「I like it because it is nice as fxxk!」(我很喜歡它，因為它很X好)。這老師十分驚訝為何學生會在家課中寫粗話，學生回答說：這是她老師教她的。於是這老師就很好奇地在這討論區發問，「as fxxk」用來表達「非常」的意思是否可以接受。

下面的回答多說F字粗口並不允許見於學校的家課，而大部分以英文為母語的老師亦不會接受學生使用。事實上，「as fxxk」以及其簡寫「AF」亦進入了德國年輕人的詞彙。這詞彙更曾入圍過2018年Langenscheidt出版社舉辦的青年人俚語選舉。雖沒當選，但證明有德文年青人愛用。

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毫無疑問，「as fxxk」當然是粗話。除了老師是民建聯政治人物，曾斥責長毛「not a fxxking Chinese」的馬恩國大律師可能會欣然接受，允許學生狂「fxxk」外，大部分老師絕不會接受這髒話見諸作業。

說回德國的補習界，德文的補習社稱作「Nachhilfe」，字面意思是「後續的幫助」。大部分補習老師都是兼職的，或任教於多間補習社。這工作甚受大學生歡迎，時薪一般約12至15歐元。假如資歷較高，或有逾20歐元。德國並沒有如香港或台灣般成行成市的大型補習社，以及年薪過百萬的補習天王，事關當地公開試和大學競爭率遠沒有港台般激烈，而就算升不了大學，亦有許多前途不俗的職業訓練。德國的家長，雖也緊張子女之學業，但多無華人社會唯有讀書高，視入大學為學生唯一出路的想法。所以補習老師多是由大學生出任，為中小學生補習。過程也較為輕鬆，沒有大量雞精筆記背誦。

本人所住的城市，也有數家補習社。它們都位於大廈二三樓的一角，只有地下入口旁小小的招牌，不同於港台的大規模；而在德國網上eBay的小廣告，亦有不少補習老師宣傳。這也是德國與東亞補習文化之比較。

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