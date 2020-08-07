《鋼鐵雨：深潛行動》：國際政治的多國角力，韓國就是有辦法拍得好看

文：Lizard

改編自韓漫的第二部電影，然而就算沒有觀看第一部也可以觀看此部電影，本片講述北韓護衛隊高官，在北韓、美國和南韓三國領袖談和平協議，藉此結束70年南北對立，卻因為細節談不攏陷入泥沼時，為了神祕的原因將三個人綁票並帶到北韓唯一一艘核子潛艇上，同時中國與日本似乎也與這場政變息息相關，國際與各國內部也各有盤算。

首先必須承認南韓文化工業的力量，居然可以把這麼眼下的事情拿上來演，你是很難想像獨裁國家能夠生產出這種多方而非僅有二元的對立文本，尤其很明顯的，本片中的美國、北韓、南韓的領導人就是以當代該國的領袖為原型，傲慢直率的川普、不苟言笑的金正恩、逢迎北韓的文在寅的影子不時顯現在片中三位領袖身上，當然，電影還是和現實有所出入。

比如片中的美國領袖很明顯承擔了娛樂觀眾的丑角，在三方會談這麼嚴肅的狀況下，直接因交涉不順利說出：「要不是我，我國內的新保守派早就滅了你這小國！」甚至爆粗口等等，看似合乎角色性格，實則不符政治禮儀的作為。

要知道，媒體上的政治人物是一回事，但密談中的政治人物又是另一回事，而片中壯碩肥大的美國總統，在被囚禁後大吵大鬧要吃飯，甚至又脫下褲子要拉屎，種種表演很難讓人不去想，要是這部電影模仿的不是川普，而是習近平，是否又要掀起一波紛亂？

看涉及政治的電影，不只要看其展現了什麼，也要看其修改了什麼，或者其避開了什麼。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

中國與俄羅斯在片中幾乎是消去的，俄羅斯跟劇情主軸無關，所以只是作為關係人接個電話那還倒說的過去，然而片中作為幕後黑手，打算坐享其成，透過美國在朝鮮半島的勢力完全被日本消滅，而使美國的圍堵策略失敗的中國，竟也沒多少戲份，這便使得開頭中國朝鮮族大使的威脅突然變得無足輕重。

關於中國，片中最激進的一句話，大概就是出自美國女副總統口中的：「中國是二十一世紀的納粹」光是說出這點就勝過許多畏畏縮縮的好萊塢電影人。要知道，當今就算在好萊塢拍片，你除了要注意各種政治正確外，還要注意中國喜不喜歡，甚至可以說後者比前者更重要，就連最愛政治正確的米老鼠帝國當今都得為其量身打造。（他們甚至曾為了政治正確開除詹姆斯岡恩，雖然最後還是把他請回來了）。

基本上好萊塢只有極少數有個性、有實力還有人脈的電影人，可以拒絕中國審查剪片的要求，而直接放棄進入中國電影市場，例如昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）。

當然片中有許多呈現還是相當銳利的，比如民主國家與獨裁國家人民的思考差異性，對民主國家而言，民選領袖的失去可能不一定是重創，甚至在多黨政治下，敵對黨的人當然希望現任非同黨總統死。但自己黨的人也希望自己黨的總統趕快死，以便炒作，贏得下一次選舉。而在獨裁國家下，人民對領袖的愛戴則時常超越對政黨對國家的愛戴，也因為這點，被綁到深海的三位領袖才有逃亡的機會。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

不同體制下生活的人，對彼此體制的想像與誤解而制定的戰略的衝撞，以及不同國家、不同勢力的人的各種盤算是本片的一大看點，當然文化隔閡的刻板印象導致的笑點，也適時達到調劑功能。

當然在多元視角外，本片主視角還是作為夾在美日中朝的南韓，電影開場時花了不少時間展現韓國總統的親民與怕妻，對各大領袖甚至一個中國大使的態度也總是畢恭畢敬，身段柔軟到簡直是電視劇裡韓國歐巴的形象了。

相反地，北韓領袖的形象則被描繪成一個學運青年的形象，雖然凶悍但骨子裡仍然柔和，完全沒有獨裁狂人的樣子，雙方雖然對立，卻時常用「民族」、「朝鮮半島」來維繫雙方溝通的立基，甚至「統一」的話題也屢見不鮮。

我們也可以看到個韓國總統幾乎是導演對韓國的人格化想像，把其描述為一個夾在各大強權中，試圖維繫失散兄弟（北韓）情感，無端受害，維繫和平的好人，並在此次事件中發現，比起要消滅自己的敵人，盟友的各懷鬼胎更有害，而這也使得只想維持和平的他，只能力挽狂瀾的自我犧牲，盡力避免第三次世界大戰。這也導致雖然我聽到他對北韓領袖說著：「千萬不要反抗美國」時，覺得那句話聽來卻百般無奈，對於當初制裁侵略者日本的美國，今日朝鮮半島人的態度應當如何，也是其中一個議題。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

政治的多方辯論在後三分之一逐漸消隱，取而代之的是幕後黑手之一的日本，派來滅口的飛機與潛艇的追殺，於是船艙內的矛盾與船艙外的追擊形成令人窒息的壓力，矛盾如何消解，事件如何落幕，互相仇視彼此的中日又是如何走到一線，意外促成此次核彈危機，就要進院親自觀賞了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航