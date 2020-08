Thank you之外，五句應對不同場合表達「感謝」的英文用法

文:Rong Chiang

想用英文表達謝意,卻只會說thank you嗎?筆者小V整理五句表示感謝的英文說法,現在就學起來吧!

接受別人大力相助,想要好好表達謝意,卻覺得thank you不夠誠懇?或是想要簡單表示自己的感謝,但除了thank you之外,就不會其他口語用法了嗎?今天小V教你五句實用的說法,下次面對不同場合和情境就可以用到啦!

1. I appreciate it.

除了thank之外,表達感謝的動詞還有appreciate。名詞appreciation的用法如My appreciation is beyond expression. 我的感激溢於言表。beyond expression是「無法表達」的意思,可以用來表達難以形容的感激,是非常正式的說法。

You were so helpful at the event, and I don’t know how I could have done it without you! I really appreciate it! 你在這次活動幫了很大的忙,我不知道沒有你該怎麼辦,真的很感謝你!

2. I’m very grateful.

這句話也是較為正式的說法,grateful是形容詞,意思是「感激的」、「感謝的」。後面接for+名詞,表示所感激的人事物。

I’m very grateful for your hospitality. I really enjoyed my time in Singapore. 非常感激你盛情招待,我在新加坡玩得很開心。

3. Thanks a bunch. / Thanks a million.

這兩句為非正式用法,bunch表示「一長串」;million表示「百萬」,有一長串的感謝,或是百萬個感謝,就是非常感謝的意思。

Thanks a million/bunch for your help! It was very kind of you. 萬分感謝!你人真的太好了。

4. I owe you one. / I owe you big time.

這句話的中文是「我欠你一次」,owe除了「欠債」,還有「對…心懷感激」的意思。big time在口語中表示「超級」、「了不起」。放在句尾的作用則和 very much相近,用來加強語氣。若覺得欠某人的人情債很多,就可以用I owe you big time表示極度感激。

Thanks for lending me your car. I owe you one. 謝謝你的車,我欠你一次。

5. You’re a life saver. 你是我的救命恩人

save的中文是「挽救、拯救」,所以life saver有「救命恩人」的意思。遇到困難或是在緊急時刻被人拯救時,可以跟他說You’ve saved my life. 以示感激。

Thanks for giving me a lift to school. You’re a life saver! 謝謝你載我到學校,你是我的救命恩人!

看完剛剛的解說,大家有更清楚謝謝的不同說法嗎?有了這五句,以後就可以針對不同情況作表達了!

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航