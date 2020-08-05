路牌的謎思：「所有目的地」搞邊科？

文、繪：Gary Yau

攝影：Gary Yau、Thomas Ng、Ka Ming Ko

編輯：Pak Hin Law

十幾年前，香港曾經有一塊路牌引起熱議，去到今日仲有網民間唔中拎返出嚟講嘅，就係呢塊位於中環干諾道中，可能係全香港最出名嘅路牌——「所有目的地（All Destinations）」。

呢塊路牌就好似超必咁，大細通殺，話佢啱又唔係啱，話佢錯又唔係錯。正所謂「條條大路通羅馬」，跟塊牌行，港九新界都一樣去到，咁因爲地球係圓㗎嘛。就好似「你阿媽係女人」，咁豈不是廢話嗎？究竟點解要整一塊「所有目的地」嘅路牌出嚟呢？

「所有目的地」嘅存在價値

我哋可以肯定嘅係，無論係「所有目的地」定係「All Destinations」都係香港獨有嘅路牌用語，前宗主國都無啲咁嘅指示牌。翻閱運輸署設計天書《運輸策劃及設計手冊》（Transport Planning Design Manual，簡稱TPDM）都搵唔到任何相關內容。

透過1999年8月11日干諾道中巴士車禍新聞片段，我地可以得知塊牌本身係寫「康樂廣塲及愛丁堡廣塲」。大約響千禧年代，路牌就改成街知巷聞嘅「所有目的地」。

雖然我地無法知道實際更改嘅原因，但我地可以大膽推測：因爲當時干諾道中仲係屬於主要幹綫，而主幹道嘅路牌一般都需要指向較遠嘅目的地。顯然「康樂廣塲及愛丁堡廣塲」係唔足夠嘅，但如果路牌變成「康樂廣塲、愛丁堡廣塲、九龍（西）、灣仔、北角及柴灣」就會太過累贅；或者本身嗰個路口咁四通八達，所以就索性叫「所有目的地」啦！

而按現時嘅定義，右邊兩條綫分別前往「金鐘道及半山區」同埋「夏慤道」，而左邊兩條綫就無特定目的地。你可能會話：「無特定目的地就好心拆走塊牌啦，點解硬係要放啲嘢響嗰度？」

干諾道中爲四綫道路，如果拆走其中一塊牌，駕駛者可能未能及時確認行車綫｜攝：Ka Ming Ko

其實塊牌都係有佢嘅存在價値，就係lane confirmation；目的係要話畀駕駛者知道呢條四綫道路嘅分布。如果拆咗「所有目的地」塊牌，駕駛者一時三刻未必反應到「金鐘道及半山區」同埋「夏慤道」究竟係邊一條綫，「到底係左邊兩條綫？中間兩條綫？定係右邊兩條綫呢？」所以，拆咗塊牌就有機會因爲對駕駛者造成混淆而釀成車禍。

百搭路牌配百搭翻譯

早於七十年代就有批評指，香港路牌英文直譯中文使人費解｜來源：華僑日報，1974年1月20日

香港長期奉行「英文行先」原則，而路牌亦不例外。因爲大部份標準都係參考（或抄考）自英國，所以路牌都是以英文作爲考量。中文自七十年代正式成爲法定語文，而當時亦有報導指路牌嘅中文翻譯水平參差，有好多都係照直譯，令人難以理解。估唔到去到依家仲有呢個問題，講緊嘅就係「所有目的地」。

All Destinations嘅中文譯名

中環呢塊「所有目的地」之所以咁出名，主要係因爲字眼上嘅問題；就算背後有佢嘅原因，但字面觀感上就好似好馬虎、有心老點咁。其實「All Destinations」早於九七前已出現，最早期係譯爲「往各區」，例如紅隧收費廣塲本身就有一塊監獄體路牌就係寫「往各區」。而呢個「往各區」係屬於alternative routes，畀駕駛者過完收費亭之後先再選定行車綫。

左邊嘅「往各區」爲監獄體，現時已被更改成電腦字型｜來源：Google街景圖片，2009 年

但係去到千禧年代，干諾道中、連翔道新增嘅「All Destinations」就直譯成「所有目的地」。雖然比起「往各區」更加貼近英文原意，但係畀人感覺好似好亂嚟。我地搵唔到相關資料去證實「所有目的地」實際係幾時出現，但透過路牌上嘅Helvetica字體，可以推斷係2003年後嘅產物。後來2006年，因爲媒體報導而引起市民討論；連翔道嘅「All Destinations」因此就改返做「往各區」，但係唔知點解干諾道中呢個始祖就保留至今，甚至成爲咗中環一個景點。

翻譯萬能Key

位於尖東梳士巴利道嘅「All District」都係譯「往各區」｜攝：Gary Yau

路牌翻譯有幾咁隨便？行一轉港九你就知，「All Destinations」響香港就譯「所有目的地」，九龍就譯「往各區」。而「往各區」本身亦係一條翻譯萬能key，無論「All Destinations」、「All Routes」、「All Districts」一律都譯「往各區」；然而佢地都係同一個意思，就係「沒有特定目的地」嘅百搭路牌，眞係要講返句「媽，好亂啊！」。

紅隧收費廣塲嘅馬路字就寫「All Routes」，而中文都係「往各區」｜來源：Google 街景圖片

「所有目的地」再現

因爲有好幾塊「所有目的地」都改返做「往各區」，當我以爲得返中環嗰塊嘅時候；點知原來有一個響機塲靜雞雞復辟。2019年9月，機塲二號客運大樓重建，暢航路因此亦要封閉原有通往二號客運大樓嘅行車綫。當局就有一塊寫住「所有目的地」嘅超大型膏藥遮蓋原有路牌。不過按照常規，理應係要用「所有車輛（All traffic）」。

暢航路因應機塲二號客運大樓工程而交通改道，「所有目的地」復活｜攝：Thomas Ng

反思「所有」嘅意思

所以「所有目的地」錯了嗎？其實錯不在中文翻譯，問題出自於「All」呢個擁有「超然地位」嘅指令詞語。因爲一般而言，「All」就係無一例外兼無得你揀。正確例子就係「所有車輛（All traffic）」嘅路牌，用於臨時改道或道路封閉，駕駛者係無選擇餘地，必須跟住「所有車輛」行。

無得揀先至會用「所有」呢個超然地位詞語，因爲主幹道早已被DQ了。

所以如果係有得揀行車綫嘅話，就唔應該用「All」呢個有命令性質嘅詞語。以干諾道中爲例，原意係爲咗指明右邊兩條綫嘅特定目的地，但左邊兩條綫用「所有目的地」就喧賓奪主。原本行夏慤道嘅車輛理應全部行最右綫，但因爲「所有目的地」就會令人覺得左綫都去到夏慤道；咁樣就會失去原有分流嘅目的。咁唔通寫「All destinations except Queensway, Mid-Levels & Harcourt Road」咩？

其實要改善好簡單，就係用「Others」。一係跟英國用「Other routes」，又或者改成「其他目的地（Other Destinations）」就可以，視之爲「隔籬塊牌無提及到嘅地方」。因爲「所有」就唔應該有選擇，分主次嘅選擇就應該叫「其他」。如果因爲「所有」呢個字，令到駕駛者陷入思考，咁就違反咗路牌設計嘅最基本原則——簡潔、淸晰、短時間內可作出判斷。

「All」路牌列表

All Destinations（所有目的地）

All Destinations（往各區）

All Districts（往各區）

All Routes（往各區）

Bus to All Destinations（巴士往各區）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Medium

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex