10年前就發現的「新」病毒：關於新布尼亞病毒，你該知道的9件事
我們想讓你知道的是
新布尼亞病毒已不是新病毒，其實在10年前就被發現。本文整理關於新布尼亞病毒與發熱伴血小板減少綜合症的相關研究資訊，帶我們了解這個新興病毒與傳染病，可能對我們的影響。
今日（8/5）媒體報導，中國傳出有7人因為感染新布尼亞病毒（new bunyavirus）身亡，目前已有近60人感染。在目前武漢肺炎正在大流行的當下，出現這樣的消息不免讓大家緊張，難道又有新的疾病開始擴散？
其實，新布尼亞病毒（new bunyavirus）雖然稱為「新」，但早在10年前就被發現，以下讓我們用9個QA，帶大家認識這個病毒、以及它引起的疾病與可能防範的方式。
Q1：新布尼亞病毒（new bunyavirus）會導致什麼疾病？
新布尼亞病毒導致的疾病叫做「發熱伴血小板減少綜合症（severe fever with thrombocytopenia syndrome）」，簡稱SFTS。最早在2009年時，在中國北方發現首位病例，後來在2010年時研究者才確認是由新布尼亞病毒所引起。
Q2：發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）有什麼症狀？
就如疾病的名稱所示，這個疾病會造成血管中的血小板數量下降，白血球數量下降與發燒也是主要症狀，也伴隨有全身性多臟器損傷及出血傾向等症狀。人體內血小板最主要的功能是「止血」，當血小板減少到一定量之後，出血就無法凝固，導致血流不止。另外還可能有食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，年齡較大，或者有潛在疾病的病患，重症的比例較高。
Q3：發熱伴血小板減少綜合症的致死率有多高？
此病的過世病患是因為多重器官衰竭而死亡。根據不同研究文獻指出，致死率最高為32.6%，最低為4.9%。
Q4：新布尼亞病毒引起的發熱伴血小板減少綜合症，如何治療？
目前暫時沒有疫苗，也沒有專門的抗病毒藥，以症狀治療為主。如果能即時治療，大多數人治癒後的情形都相當良好。
Q5：發熱伴血小板減少綜合症的傳染方式是什麼？
發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）是藉由硬蜱傳染的疾病（tick-borne disease），人們因為被體內帶有新布尼亞病毒的硬蜱叮咬，而被傳染疾病。另有因為接觸過其他病患的血液而受到感染的病例。
Q6：什麼是硬蜱？
硬蜱有壁蝨、八腳怪、蜱蟲等稱呼，屬於蛛形綱蟎蜱目動物，是脊椎動物身上常見的體外寄生蟲，以吸食動物血液維生。一生分為四個時期：卵、幼蜱、若蜱、成蜱，成蜱可藉由外觀分辨性別。某些種類對宿主有專一性，只會寄生特定動物；某些則是能寄生不同類動物。
Q7：哪些硬蜱會成為新布尼亞病毒的載體
長角血蜱（Haemaphysalis longicornis）是最主要的病媒蜱，他能寄生的動物包含牛、羊、豬、貓、鼠和鳥類，根據研究它一生的4個時期都可能攜帶新布尼亞病毒。
另有研究在微小牛蜱（Rhipicephalus microplus）、嗜群血蜱（Haemaphysalis concinna）、褐黃血蜱（Haemaphysalis flava）、日本硬蜱（Ixodes nipponensis）、龜形花蜱（Amblyomma testudinarium）等種類上也有檢測到新布尼亞病毒，所以這些種類也有可能成為傳染SFTS的病媒蜱。
Q8：那些地區有出現發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）的病例？
SFTS最早確診的病例報告是2009年發生在中國，目前已知在來中國遼寧、山東、江蘇、安徽、河南、湖北等地區有病例紀錄。韓國跟日本則分別在2010與2013出現病例，而台灣則是在2019年時出現首位病例。
另外越南也可能有病例，越南研究者藉由回溯研究，檢查過去病患留存的血液樣本，從中發現兩例發熱伴血小板減少綜合症的病患。他們當初就診時沒被診斷為發熱伴血小板減少綜合症，最終都已康復出院。
Q9：如何預防被感染發熱伴血小板減少綜合症？
最直接的預防方式就是避免被硬蜱咬到，建議要到戶外野地活動時，應該著長褲長袖，長褲需有綁腿功能或可將褲管塞入鞋襪中。避免在草地、樹林等環境中長時間坐臥。另外衣物及皮膚裸露處可使用含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）的防蚊蟲藥劑，以預防硬蜱叮咬。
雖然發熱伴血小板減少綜合症已經發現10年，但跟正在蔓延的武漢肺炎一樣，都是屬於近年才出現的新興傳染病，而且症狀與致死率都較過去猛烈。如何能防範新興疾病的出現，或許是我們現在更需要面對的議題。
參考文獻：
- 臺灣發熱伴血小板減少綜合症疫情風險評估
- 台灣地區新興蜱媒傳染病與病媒蜱分布調查與風險評估
- 疾管署：民眾於山林活動注意防護措施防範蜱蟲叮咬
- Fever with Thrombocytopenia Associated with a Novel Bunyavirus in China
- Endemic Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, Vietnam
- Transmission of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus by Haemaphysalis longicornis Ticks, China
- Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus Infection, South Korea, 2010
- The first identification and retrospective study of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome in Japan
核稿編輯：楊士範