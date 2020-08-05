10年前就發現的「新」病毒：關於新布尼亞病毒，你該知道的9件事

今日（8/5）媒體報導，中國傳出有7人因為感染新布尼亞病毒（new bunyavirus）身亡，目前已有近60人感染。在目前武漢肺炎正在大流行的當下，出現這樣的消息不免讓大家緊張，難道又有新的疾病開始擴散？

其實，新布尼亞病毒（new bunyavirus）雖然稱為「新」，但早在10年前就被發現，以下讓我們用9個QA，帶大家認識這個病毒、以及它引起的疾病與可能防範的方式。

Q1：新布尼亞病毒（new bunyavirus）會導致什麼疾病？

新布尼亞病毒導致的疾病叫做「發熱伴血小板減少綜合症（severe fever with thrombocytopenia syndrome）」，簡稱SFTS。最早在2009年時，在中國北方發現首位病例，後來在2010年時研究者才確認是由新布尼亞病毒所引起。

Q2：發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）有什麼症狀？

就如疾病的名稱所示，這個疾病會造成血管中的血小板數量下降，白血球數量下降與發燒也是主要症狀，也伴隨有全身性多臟器損傷及出血傾向等症狀。人體內血小板最主要的功能是「止血」，當血小板減少到一定量之後，出血就無法凝固，導致血流不止。另外還可能有食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，年齡較大，或者有潛在疾病的病患，重症的比例較高。

Q3：發熱伴血小板減少綜合症的致死率有多高？

此病的過世病患是因為多重器官衰竭而死亡。根據不同研究文獻指出，致死率最高為32.6%，最低為4.9%。

Q4：新布尼亞病毒引起的發熱伴血小板減少綜合症，如何治療？

目前暫時沒有疫苗，也沒有專門的抗病毒藥，以症狀治療為主。如果能即時治療，大多數人治癒後的情形都相當良好。

Q5：發熱伴血小板減少綜合症的傳染方式是什麼？

發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）是藉由硬蜱傳染的疾病（tick-borne disease），人們因為被體內帶有新布尼亞病毒的硬蜱叮咬，而被傳染疾病。另有因為接觸過其他病患的血液而受到感染的病例。

Q6：什麼是硬蜱？

硬蜱有壁蝨、八腳怪、蜱蟲等稱呼，屬於蛛形綱蟎蜱目動物，是脊椎動物身上常見的體外寄生蟲，以吸食動物血液維生。一生分為四個時期：卵、幼蜱、若蜱、成蜱，成蜱可藉由外觀分辨性別。某些種類對宿主有專一性，只會寄生特定動物；某些則是能寄生不同類動物。

Q7：哪些硬蜱會成為新布尼亞病毒的載體

長角血蜱（Haemaphysalis longicornis）是最主要的病媒蜱，他能寄生的動物包含牛、羊、豬、貓、鼠和鳥類，根據研究它一生的4個時期都可能攜帶新布尼亞病毒。

另有研究在微小牛蜱（Rhipicephalus microplus）、嗜群血蜱（Haemaphysalis concinna）、褐黃血蜱（Haemaphysalis flava）、日本硬蜱（Ixodes nipponensis）、龜形花蜱（Amblyomma testudinarium）等種類上也有檢測到新布尼亞病毒，所以這些種類也有可能成為傳染SFTS的病媒蜱。

Photo Credit: 衛福部疾病管制署

Q8：那些地區有出現發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）的病例？

SFTS最早確診的病例報告是2009年發生在中國，目前已知在來中國遼寧、山東、江蘇、安徽、河南、湖北等地區有病例紀錄。韓國跟日本則分別在2010與2013出現病例，而台灣則是在2019年時出現首位病例。

另外越南也可能有病例，越南研究者藉由回溯研究，檢查過去病患留存的血液樣本，從中發現兩例發熱伴血小板減少綜合症的病患。他們當初就診時沒被診斷為發熱伴血小板減少綜合症，最終都已康復出院。

Q9：如何預防被感染發熱伴血小板減少綜合症？

最直接的預防方式就是避免被硬蜱咬到，建議要到戶外野地活動時，應該著長褲長袖，長褲需有綁腿功能或可將褲管塞入鞋襪中。避免在草地、樹林等環境中長時間坐臥。另外衣物及皮膚裸露處可使用含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）的防蚊蟲藥劑，以預防硬蜱叮咬。

Photo Credit: 衛福部疾病管制署

雖然發熱伴血小板減少綜合症已經發現10年，但跟正在蔓延的武漢肺炎一樣，都是屬於近年才出現的新興傳染病，而且症狀與致死率都較過去猛烈。如何能防範新興疾病的出現，或許是我們現在更需要面對的議題。

參考文獻：

核稿編輯：楊士範