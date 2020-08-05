股價飆漲到一天熔斷20次，美國證交會要查柯達是否有內線交易

百年老牌底片公司柯達（Kodak），才剛上演股價一週（7/27-7/31）狂飆940％的驚奇漲勢，《華爾街日報》、《路透社》現在卻指出，美國證券交易委員會（SEC），要對這事展開調查。

7月27日，柯達宣布接受美國政府的7.65億美元（約新台幣29.3億元）貸款，生產製藥原料，協助應對肺炎疫情。消息激勵股價狂飆，7月30日盤中更觸發20次熔斷。儘管隨後幾日股價漲勢緩和了下來，但從前一週的收盤價2.10美元漲到31日21.85美元，足足翻漲近10倍。

好消息自然會激勵股價上漲，然而《路透社》報導，美國參議員沃倫（Elizabeth Warren）寫信給美國證券交易委員會，要求調查潛在的不尋常交易。

沃倫指出，在消息宣布前一天，柯達股票交易量很大。且在消息宣布前，股價已從每股2.62美元上漲逾25%，種種跡象引發內線交易的疑竇。

《華爾街日報》昨（4）日引消息人士指出，美國證券交易委員會已在調查此事，主要是了解柯達在消息披露上的掌控。《華爾街日報》指出，柯達27日曾與紐約羅徹斯特（Rochester）當地記者，談到有關貸款消息，於是幾家媒體便刊出新聞。但媒體後來又應柯達要求將新聞刪除。《華爾街日報》指稱，柯達當時並未禁制媒體發布消息。柯達發言人則表示，公司內部團隊並非故意讓媒體發布新聞，但他們會完全配合調查。

沃倫在信中要求SEC調查：

在消息公開宣布之前，哪些人或公司大量交易了柯達股票？

他們是否得知，任何可能導致內幕交易的非公開訊息？

對那些有事先知情非公開訊息並交易柯達股票的人，他們如何和從什麼管道獲得訊息？

知情人士是否有意或無意地，與柯達內部或外部任何無權限知情者分享了訊息？

當資訊被先前的報導選擇性的揭露時，柯達是否有遵守所有相關要求，迅速並完整的揭露所有資訊？

《路透社》報導，川普被記者問及此事時表示，「這項安排（指調查）很好」，「我們會找出答案的。如果有任何問題，會盡快通知你。」美國證券交易委員會對此消息不予評論，柯達公司代表則表示全力配合調查。

柯達股價昨日下跌2.96% ，以每股14.40美元收盤。

Kodak (yes, the film company) got a big government contract to make generic COVID-19 drugs. Surprise: @Kodak’s trading volume spiked before the announcement. Even Kodak’s chairman bought stock. I want the SEC to investigate for possible insider trading. https://t.co/IgYaUnyoFo — Elizabeth Warren (@SenWarren) August 4, 2020

做底片的柯達，怎麼跨入製藥的？

多數人對柯達的印象就是做底片和相機，沒想到，看似是沒落的柯達，有天會生產製藥原料，加入最夯的抗疫行列，股價還飆漲到熔斷20次。

其實2012年，柯達曾經申請破產，柯達是最先發明數位相機的，卻因輕忽數位化浪潮，最後被對手們一一追上，落敗收場，以至於走上破產重組之路。

不過，涉足製藥行業對柯達來說，並不是新穎的嘗試。《CNBC》指出，1990年代，柯達就參與非處方藥的生產，像是阿斯匹靈，不過最後柯達在1994年把相關業務賣給其他公司。

而要說從生產底片轉往藥品生產，競爭對手富士軟片（Fujifilm），還領先柯達好幾步。

《Fortune》指出，該公司早在1986年就收購了一家醫學診斷成像公司。此後，富士軟片又收購了幾家製藥和生物技術公司，並使其成為醫療設備和藥物的主要生產商。

報導指出，醫療保健和材料解決方案占了富士軟片2019年總收入的43％，該公司目標要在未來幾年內，讓其醫療保健部門的銷售額增加一倍。

柯達、富士軟片都從電影業轉向製藥業並非偶然。他們都說，其在膠捲和其他攝影產品生產上的經驗有助於製藥。

柯達執行長康坦扎（Jim Continenza）告訴《華爾街日報》，柯達「在化學和先進材料領域擁有悠久的歷史」，並表示該公司的現有基礎設施將使柯達製藥「能夠快速啟動並運行」。康坦扎並說，製藥原料生產最終將占柯達業務的30％至40％。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範