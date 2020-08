川普派搞砸防疫的「小嘍囉」部長訪台，怎麼會是台美關係大突破？

美國總統川普(Donald Trump )自詡為談判大師,自稱在商場、情場、政壇、國際外交等所有談判桌上都是天下第一,沒人比他更懂怎麼談判。他還有句名言:「談判要找大哥,不要浪費時間在小嘍囉身上。」(Deal with the boss.Don't negotiate with underlings.)

如今川普政府宣布將派衛生部長造訪長期被美國「非官方對待」的台灣,引發台灣一片歡呼「台美關係大突破」,殊不知該位派來的衛生部長不但不是大哥級人物,還是一位在美國完全搞砸防疫、儼然成為政壇過街老鼠的嘍囉,十足凸顯出台灣對美國外交工作和現實政治運作的侷限和完全一廂情願。

美國在台協會(AIT)8月5日表示,美國衛生及公共服務部部長亞歷克斯・艾薩(Alex Azar)將於近日訪台。消息一出馬上引起台灣媒體廣泛報導,宣稱艾薩將是首位訪台的美國衛生部部長、六年來首位訪台的美國內閣成員,以及1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。在台灣許多人乍看之下,這似乎是台美關係的「歷史性升級」。

然而諷刺的是,如果對於這位美國「衛生部長」當前不堪的名聲和美國政壇氛圍有所了解,就會知道這個訪台人選對台灣而言不但不是什麼好消息,恐怕還會進一步貶低台灣在美國大眾心中的印象。

眾所皆知過去幾個月裡美國新冠肺炎疫情徹底失控,截至8月5日確診病例高達500萬、16萬美國人死亡、數千萬美國人失業、美國經濟受到空前重創,當下第二波疫情仍在數十個州無止盡的擴大傳染,死亡人數也重新攀升到每日上千人。說這場疫情是另一起「珍珠港事變」或「911恐怖攻擊」可能都低估了其對美國社會的衝擊和破壞。

而川普政府在防疫上的災難性失敗,也受到美國輿論界廣泛抨擊。

除了川普本人的領導、對防疫的認真態度被持續質疑外,最多的矛頭便指向身為衛生部長的艾薩,批評他指揮下的衛生部,在疫情初期完全搞砸官方版本的病毒檢測試劑、卻又禁止民間公司和醫院使用自行開發的試劑,導致美國在防堵第一波疫情最寶貴的一月底和二月初,檢測能量幾乎等於零,甚至到三月初時全美國竟然才進行了不到500人次的檢測(當時中國已經檢測上百萬人)。

二月時美國各地診所醫院已發現成千上百的疑似案例,卻全因為缺乏檢測而都被以「感冒」處理,放任大量社區感染在短短幾週內一傳十、十傳百,成為美國疫情失控的最大肇因。

事實上艾薩在肺炎疫情前就已經爭議連連,身為律師的他不但並非醫生出生、缺乏任何醫學背景,在2018年被川普任命前的工作,是擔任製藥大廠禮來公司(Eli Lilly and Company)的主管和遊說客,被飽受批評缺乏專業和違反利益衝突迴避原則。

當然,艾薩並不是唯一「搞砸」了的川普政府官員,諸多美國媒體報導揭露川普政府內部缺乏防疫領導、許多部門各自為政,甚至互相鬥爭的問題。美國疾病預防控制中心(CDC)的主任羅伯特・雷德菲爾德(Robert R. Redfield)是另一位常被批評的官員,許多報導還生動描述疫情初期,艾薩的衛生部與雷德菲爾德的CDC,不但遲遲不合作防疫,還忙於內鬥、互踢皮球。

也因為疫情的徹底失控和災難性破壞,艾薩現在基本被美國朝野政壇視為川普政府搞砸防疫的「頭號戰犯」之一,《華爾街日報》還在4月報導引述多位政府內情人士,爆料川普政府會考慮撤換艾薩,即使艾薩和川普政府都極力否認該消息。

然而似乎也因為該則報導,讓川普遲遲沒有正式「開除」艾薩的部長職位,畢竟真的換了他就等於變相承認了川普政府防疫失誤。而同一時間,川普政府則將絕大多數的防疫決策轉移到了「白宮冠狀病毒工作組」(White House Coronavirus Task Force)上,等同在防疫工作上實質架空了艾薩的衛生部。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

換句話說,任何對華府政壇局勢有了解的觀察人士,都會知道當下的美國衛生部長艾薩基本是一個無關緊要、甚至名聲惡臭被他人避之惟恐不及的邊緣人,遲早要被川普除名、或是等川普落選被民主黨的總統候選人拜登(Joe Biden)踢出,還可能在拜登上台後被以「防疫不力」為由遭到正式的行政或國會調查和究責。

台灣問題在美國政府外交決策圈裡一向是最敏感的話題,像部長級官員訪台這樣重大的動作,推測幾乎一定會是經由川普總統本人發出的指示或同意。如果川普真要對台灣「示好」、展現台美關係突破的一面,為什麼會選擇派遣一位無關緊要的官員來台灣呢?如果真要展示一個歷史性的外交關係升級,為何不派遣立場堅定反中的大鷹派國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、或是國防部長艾斯培(Mark Esper)呢?

筆者推測幾個可能,或許川普總統本人打從心裡根本不願跟中國撕破臉(畢竟他還可能幻想要在接下來幾個月透過與中國達成「空前的」貿易協定,藉此挽救其四面楚歌的總統大選選情),而只是想「做秀」給美國國內的外交鷹派和反中情緒,那麼就能解釋為何同意派遣一個無關緊要的部長來台灣。

但也有另一個可能,那就是台灣政府高層人士和在美國負責外交工作的團隊,對美國政壇現實環境無知、對艾薩名聲惡臭的事實完全沒有了解,一廂情願認為「只要是個美國官」來台灣就一定是外交突破、彰顯「台灣No. 1」,殊不知大多數美國大眾看到這個造訪新聞不但不會給台灣加分,反而會直覺痛罵他是個搞砸疫情、導致十數萬美國人死亡的無能官員。

諷刺的是,出訪消息報導後,外交部發言人還高呼「由衷感謝」艾薩願意來台灣訪問。即使台灣在國際上被孤立是事實,台灣人真的要把自己作賤到任何美國大官來我們就要感激涕零的程度嗎?他的來訪可以帶給台灣什麼現實利益?背後代表的實質意義是什麼?

如同川普《談判的藝術》給我們的建議,「談判要找大哥,不要浪費時間在小嘍囉身上」,台灣人若真想贏得美國和國際給予基本的尊重,就更要審慎以國際現實政治角度進行外交工作,不該隨便迎接自貶身價的「作秀」來訪,否則小則被美國網路鄉民譏諷、大則成為國際笑柄,更脫離不出被世界排斥的殘酷事實。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航