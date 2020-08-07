西蒙波娃《論老年》：愛斯基摩人、愛努族、印第安人⋯⋯原始社會如何對待老年人？

文：西蒙・德・波娃（Simone de Beauvoir）

原始社會對待老年人的習俗

一個群體創造的神話，往往和他們實際的風俗之間相距甚遠。說到老年人在原始社會中扮演的角色時，這個差距就顯得更加明顯。在一些最窮困的原始社會中，有許多便很神祕地頌揚起老年。愛斯基摩人的社會裡有許多傳說傳述了一個老年人奇蹟似地保全了自己的性命，幾個圖謀拋棄這個老年人的人遭受了可怕的刑罰。在其他傳說中，老年人常被描述為法力高強的魔法師、發明家、醫治者。原始人類往往以精力充沛、充滿智慧的老年人來代表神衹。

在愛斯基摩人的傳說裡，奈維克女神是一位非常老的女人，與逝者的靈魂住在水中。有時這名女神會拒絕保護獵海豹的獵人，除非有巫師來為她梳頭髮。在其他地方，掌控風的是一名年老的女人。北美洲的霍皮族傳說中，一位年紀很大的蜘蛛女發明了手工藝。像這樣的例子不勝枚舉，但我們接下來會看到實際情況並未受到這些傳說影響。

極端的窮困會導致人沒有遠見，讓人一切以眼前為要，犧牲將來。在氣候嚴酷、環境艱難、生存資源不足時，人的老年往往酷似動物的老年。在西伯利亞東北部過著半游牧生活的雅庫特人便是如此。他們飼養牲畜和馬群，忍受冰寒的冬天、酷熱的夏天。他們當中大部分人終其一生都忍受著飢餓。

在這種生存景況簡陋的社會裡，知識和經驗可以說沒有用處，宗教也幾乎不存在，薩滿信仰則發展了起來，巫術扮演了一定的角色 。巫師的發掘與養成通常在兒童時期就開始，但是他取得的法力不會隨著時間而削弱。在所有的老年人當中，唯有年老的巫師受到尊重。他們的家庭採取父權制，擁有牛羊牲畜的是父親，對子女擁有絕對的權威，能賣了他們或殺了他們；尤其是女兒，做父親的往往棄養她們。兒子要是咒罵父親，或是不聽他的話，做父親的可以不讓他們繼承遺產。只要父親仍然身強力壯，在家中他都是專橫的一家之主。但當他的身體一開始衰弱，兒子就會奪去他的財產，放任他衰亡。

在兒童時期遭到惡劣對待的兒子不會憐憫他們衰老的雙親。有人責怪某個惡待自己老母親的雅庫特人，這個雅庫特人是這麼回應的：「讓她哭吧！讓她餓肚子吧！她讓我哭過不只一次，她從前也捨不得給我東西吃。她動不動就打我。」流亡時期和雅庫特人一起生活二十年的托斯倉斯基曾經表示，他們的老年人會被趕出家門，以乞討為生，或是做兒子的會把老父母當作奴隸使喚，還會毆打父母，強迫他們從事艱困的工作。另一位研究者席耶侯席弗斯基則描述：「即使是在富裕的家庭，我都看過活骷髏，身上滿是縐紋，幾乎赤身裸體，或根本就是赤身裸體。他們只有在沒陌生人在場時才會從躲藏的角落出來，走到火爐邊，和小孩搶奪殘餘的食物。」

如果老年人是遠親，情況只會更惡劣。「他們任由我們在陰冷的角落慢慢餓死。我們一點也不像是人類，反而像是動物。」為了避免遭受這種可怕的命運，他們往往要求兒子一刀刺進心臟殺了他。食物的缺乏、 低落的文明程度，使嚴格的父權社會孕育出這種怨恨老邁父母的態度；大家合謀對付老年人。

日本北方的愛努族在受到日本文化影響之前，對待老年人也類似如此。他們社會的發展還停留在很初階。他們得忍受寒冷的氣候，食物（以生的魚肉為主）也不足。他們席地而睡，擁有的器具很少，以獵熊和捕魚為生。老年人的經驗對他們來說並無大用。他們的宗教信仰是很粗糙的泛靈論， 沒有廟宇，也沒有祭祀儀式，只會在地上插幾枝他們稱為「伊那歐」的柳條，以示尊崇神祇，把這幾枝柳條視為神聖之物。他們之間流傳著幾首歌謠，但是沒有節日，也沒有任何儀典。他們主要的娛樂，幾乎也是唯一的娛樂，就是喝酒灌醉自己。所以，老年人沒有任何傳統要傳承給下一代。

做母親的忽視自己的孩子，孩子在青春期以後便和母親很疏遠。等做父母的老了後，大家都不關心他們。愛努族女性一輩子被視為賤民。她們的勞務繁重，也沒有權利參與祈禱。她們的命運隨著歲月流逝只有越來越惡化。英國人類學家蘭多爾描述他在一八九三年時來到一間茅屋：

走進去裡面，我發現了一堆白色頭髮和兩隻爪子，兩隻瘦巴巴的腳，腳上長著彎曲的長指甲；地上散落著幾根魚骨，角落裡盡是髒污；裡頭的味道難聞極了。在那堆頭髮底下，我聽見了呼吸聲。我摸了摸那堆頭髮，撥開它，這時候她發出了一陣咕嚕聲，兩隻瘦骨嶙峋的手臂伸向我來，抓住了我的手......她真的瘦得只剩皮膚和骨頭，長頭髮和長指甲讓她顯得非常可怕......她幾乎是眼盲、耳聾、口啞，也很顯然患有風濕病，使得她雙手、雙腳僵直。她身上甚至有痲瘋病的斑紋，看了就讓人覺得噁心、丟臉， 讓人覺得可怕。村人或是與她同住一間茅屋的兒子沒有虐待她，可是也沒有照顧她。但她實在顯得很低賤，其他人於是也就這麼對待她。時不時，他們會丟條魚給她吃。

在極端窮困的情況下，窮困就是決定性因子。它會抹煞感情的存在。住在玻利維亞森林裡的希里歐諾人，從來不會殺害他們的新生兒，雖然這些新生兒大部分天生就患有畸形足。他們愛自己的孩子，孩子也愛他們的父母。只是這個半游牧的部落經常處於挨餓的狀態。他們過著野蠻的生活， 幾乎赤身裸體，身上沒有裝飾物，沒有工具。他們睡在吊床上，會製造弓箭，但是沒有獨木舟，只靠雙腳遷移。

他們甚至不會生火，只能帶著火到處去。他們也不馴養動物。雨季一到，他們就躲在滿是灰塵的茅屋裡。他們會種植植物，但主要是吃野生的蔬果。雨季一過，他們會捕魚、打獵。他們沒有神話，也沒有巫師。他們不會數數兒，也不會計算時間。他們沒有政治組織，沒有社會組織， 也沒有人扮演仲裁者的角色。他們經常為食物的問題起爭端：每個人都為自己的性命而搏鬥。

這種生活是如此的艱困，以至於他們一到三十歲，體力便開始走下坡，四十歲就可以說衰老了。這時， 孩子會忽略父母的存在。在分配食物時，他們會忘了分給父母。老年人走路走得慢，會妨礙族人遠征。在一次族群遷移時，人類學家霍姆伯格這樣描述：「我注意到一個躺在吊床裡的老婦人，她生著病，病到無法說話。我問村裡的首領他們要怎麼處理這位老婦人。他讓我去問她丈夫，而她丈夫跟我說就讓她死在這兒......第二天，全村的人都離開了，甚至沒人去跟她道別......三個星期後...... 我重新見到了那張吊床，還有那名老婦人殘存的屍骨......」

沒有希里歐諾人那麼窮困的芳族（Fang），居住在非洲加彭的北邊，人口大約十二萬七千人。他們大部分人的處境都沒有安全可言。他們多少受到了白人的教化，或多或少信仰基督教。他們處於過渡的階段，介於丟失那些再也不合時宜的習俗和尚未完備的現代倫理規範之間。

他們以武力征伐、用經濟手段取得生存所需的物資。老年人擁有政治權力，但實際上在遠征時指揮的是年輕人。遠征必須具備機動性，因而阻撓了社會階級組織的確立，也使他們的社會直到今天仍不斷地更換族長。他們分別住在幾個村落裡，而且常常遷移。現在他們主要的生產活動是狩獵和捕魚，也會定居在一地從事農耕，主要耕種可可，可以說過得欣欣向榮。這個社會群體裡最受到尊崇的是富人。他們的宗教信仰（已經被基督教摧毀殆半）是建立在對祖先的崇拜上——透過保存在提籃裡的頭顱來表達他們的崇敬。

提籃是由擁有權力的人保存，或是父子相傳，或是靠著智慧、德行而取得。只要不是過於老邁，年紀是一張王牌，但比不上能力來得重要。一家之主是由屬於勞動人口的成年長子擔任。年老的雙親和他一起生活，只要老父母仍能讓自己像個「真的男人」、「真的女人」，他們就能保有權威。但事實上，女人並未真正擁有權威，純粹是生殖與生產的工具。大家會畏懼那些被認為是巫婆的老婦人，但這情況很可能會反過頭來使她受害。芳族女性命運的傾頹其實很早就開始，從她們不能再生育那時候起。男人正處鼎盛的時期，他的孫子出生並且住在他的家中，這時他的年紀大約五十歲。接著他的體力開始衰退，便失去他們的威望。

芳族認為人的一生是道弧線，從童年到壯年的弧度是往上升的，然後這個弧線開始往下降，直到最低點，到了死亡時又升上來。財富和對巫術的認識，可以彌補他們因老化帶來的減損。不過，總體而言，老年人總是被排除在公眾生活之外，過著邊緣人的生活，大家一點也不敬重他們。衰老以後，大家輕鄙他們， 以至於在他們死後，頭顱也不會用在祭典儀式上。要是他們沒有後代，處境更是艱困。即使是改信基督教的族人，到了老年也受到輕忽對待，生活貧苦，尤其是年老的寡婦。

從前芳族人遷徙時，會把老年人拋棄在森林裡。現在，當整個村落移居他處時，還是很常見到族人將老年人拋棄在原地， 沒給他任何資源，而老年人也接受自己的命運，據說甚至還會對此開玩笑。有些老年人表示「活累了」，選擇自焚而亡，有時候則是他們的後代拋棄了他們。

聰加人不是游牧民族，屬於班圖語系，定居在南非東岸的乾旱大地上。聰加族人散布各處，土地屬於首領，由他分配給其他的族人。每個人都完全享有自己或他要妻子去完成的工作所得成果。聰加族大部分的勞動，慣常是由女人在做。他們種植玉米、水果、蔬菜，飼養牛、山羊。他們狩獵、捕魚，會做一些木雕和陶器雕塑。他們的民俗裡有歌唱、舞蹈。他們有些時期過得很富足，有些時期則會因為水患或蝗災而遭遇飢荒。他們都一起用餐，會先服侍丈夫，然後是孩子，最後才輪到妻子；通常他們也會和殘疾的人、老年人分享。

老年人沒有受到尊重。他們在經濟上屬於弱勢，大家對他們也沒什麼感情。三到十四歲的孩童會和祖父母共同生活，但祖父母只是放任他們長大。孩童總是餓肚子，他們會偷東西；而那些要跨入社會的男孩，必須經歷嚴酷的考驗。還有，少男少女在專為他們而設的茅屋裡共同生活。他們和自己的父母沒有太多聯繫，對向來輕忽他們教養的父母只有怨恨。成年以後，他們對老年人很粗魯。被迫和祖父母同住的孩子並不喜歡老年人，他們會嘲諷老年人，搶食他們的食物。

Photo Credit: Mao shantian @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

聰加人幾乎沒有任何文化傳統、社會傳統，老年人的記憶派不上用場。他們的宗教信仰還很粗糙，由家中的長子負責祭祀祖先。祖先有時會在夢中顯現；族人會藉著「占卜的骨頭」求問祖先。在某些儀典上，會有老婦人唱歌、跳舞，而她們的歌舞往往帶有淫穢的色彩。她們不再受某些禁忌的約束，比如，只有老婦人和未到青春期的小女孩，可以吃被殺來當祭品的鹿肉。老婦人和小女孩避開了她們的性別所受到的詛咒，卻也不屬於男人社群。這種特殊處境，讓老婦人一點也不畏懼某些超自然的危險情況，所以，為村落和勇士的武器做淨化儀式的工作就落在她身上。

然而，當她再也無法耕作時——她勤於耕作，直到再也沒力氣為止——她就成了負擔，所有人都鄙視衰老的她。聰加族的儀典通常是由上了年紀的男性主持，但這也不足以讓老年人擁有威望。聰加族尊敬的是最肥胖的人、最有力氣的人和最富有的人。為了讓自己富有，他們會娶好幾個老婆， 因為工作主要是她們在做，做丈夫的有充足的食物。他讓自己的孩子吃得豐盛，他接待外來客，他受人欽佩、敬重，非常有影響力。

但是當一個男人在他所有的太太死後，就會變蒼老、憔悴、孱弱、貧窮，這時的他只像渣滓，只是負擔，大家不耐煩地忍受他。很少有孩子會向老父母表現出奉獻之心。整體而言，老年人的處境艱困，也對此抱怨連連。遇到村落遷移時，老年人就會被拋棄。在戰爭時期，老年人大量死亡。在突發狀況下，村民四散逃逸，老年人躲到森林裡。這時，他們要不是被敵人發現後殺害，就是活活餓死。

不過，大部分的社會並不會讓老年人像動物一樣餓死。他們會為死亡的老年人舉辦祭儀，而且會徵得或是假裝徵得老年人的同意，譬如科里亞克人的情況就是如此 。他們住在西伯利亞北方， 和雅庫特人一樣生存環境很嚴酷。他們唯一的資源是到處跟著他們在草原上遷徙的馴鹿群。西伯利亞的冬天酷寒，長途遷徙讓老年人精疲力竭。很少有老年人在耗盡力氣之後還想殘喘過餘生，族人便會在這時殺掉老年人，就像他們也會殺掉有不治之症的人一樣。這對他們來說是極其自然的事， 甚至為他們的手法感到自豪，挑明了以長矛或刀給予老年人致命傷害的身體部位。他們會在殺害老年人之前舉行漫長而複雜的儀式，然後在全族的人面前謀害他。

住在西伯利亞的楚科奇人，會和從事非法交易的白人做買賣，但主要是靠捕魚為生，經常食物不足。他們會殺死畸形的新生兒，或那些很難養的幼童。有些老年人在做買賣上取得成功，而且積攢了一點錢。族人很尊敬這樣的老年人。其他的老年人則是負擔，族人會讓他們日子過得艱困，以至於可以輕易勸服老年人選擇死亡。族人會在他死前讓他參加備極哀榮的儀式，吃海豹大餐、喝威士忌酒、唱歌、擊鼓，然後他的兒子或弟弟會悄悄來到他身後，用一根海豹骨頭勒死他。

北美印第安人的霍皮族、小川族、烏鴉族，以及南非的布須曼人，根據習俗，他們會將老年人帶到離村落很遠、一間特意為他們建造的茅屋裡，給他們一點水和食物後，就把他們棄置在那裡。愛斯基摩人的情況則是，因為生存資源非常有限，他們會請老年人躺在雪中，靜待死亡；或者是在他們遠征去捕魚時，刻意把老年人遺忘在大浮冰上；又或者是將他們關在雪屋裡，讓他們凍死。

格蘭東南部安馬沙利克島上的愛斯基摩人，他們有個習俗是，當老年人自覺是族人的負擔時就會自尋死路。某天晚上，他們會在族人面前公開懺悔，兩、三天後自己登上小艇，離開陸地，永遠不再 回來。法國探險家兼民族學家保羅–艾彌．維克多描述道，有一個再也無法登上小艇出海的殘疾 人請他孩子將他丟入海中，因為淹死是到彼岸最短的路。他的孩子照做了，但因為衣服的緣故，讓 他浮在水面上。這時，很愛他的女兒溫柔地對他說：「爸爸，把頭埋進水裡，這樣路程比較短。」

很多社會敬重頭腦還清楚、身體仍硬朗的老年人，但是在他們衰老、痴呆後就拋棄他們。在非洲過著半游牧生活的霍騰托人就是如此。他們每戶人家都擁有一間茅屋、牛羊群，族人之間的關係 也很緊密。「祖父」、「祖母」的稱呼是表示友好關係的名詞，用來稱呼族裡非自己親生祖父母的 老年人，他們的傳說和故事裡也表現出對老年人的崇敬。霍騰托族人很早就邁向衰老，五十歲已經被當成老人。

這時他們再也無法工作，要靠別人供養。老年人的經驗、知識對社會有所助益，族裡的顧問團會聽取他們的意見。老年人的年紀保護他們不受超自然力量的侵害，這讓他們在公眾社會扮演特殊而重要的角色，尤其是，他們負責主持族人從人生一個階段過渡到另一個階段的通過儀禮 （rite de passage）。

處於過渡處境的族人（像是新近鰥寡、大病初癒）不屬於任何團體，不只面臨危險，本身也是危險的；他是「伊諾」﹝Inau﹞。而唯有經歷過人生各個階段、超越善與惡的老年人，才能接近「伊諾」而不遭受惡果，並幫助他重新融入社會。而且，他們必須和「伊諾」屬於同一類的人，也就是說，由老鰥夫照顧年輕的鰥夫，曾經病重然後痊癒的老年人照顧康復中的年輕人。霍騰托族的所有老年人都有資格啟蒙青少年。因此，社會是靠著老年人來凝聚向心力。

儘管如此， 在老年人失去獨立生活的能力後，就會變成無用的人，大家會忽視他們，甚至——至少在上個世紀初時是這樣——他們的兒子會請求有權拋棄自己的老父母，而他們的請求也會得到允許。做兒子的會在村落裡辦一場盛宴，以示向老父母訣別。大家把老父母放到一頭牛身上，一群隨行隊伍伴隨他們來到遠離村落的一間茅屋，在留給他們一點食物之後，便將他們拋棄在茅屋裡，任由他們餓死或被野獸吞食。這個習俗尤其盛行於窮人家裡，但有時在富有人家也看得到，原因是出於老年人的畏懼，因為大家賦予他們神奇的魔力，尤其是老婦人。

書籍介紹

本文摘錄自《論老年：西蒙波娃繼《第二性》之後，再次打破西方千年沉默的重磅論述【華文世界首度出版，全二冊】》，漫遊者文化出版

作者：西蒙・德・波娃（Simone de Beauvoir）

譯者：邱瑞鑾

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我們時時懼怕死亡，但我們不會在剎那間成為老年人。人生這個斜坡緩緩而降，讓人幾乎完全感受不到其傾斜。由於老年和我們相隔如此漫長的時間，以致它的到來在我們眼中有如永恆之久。這個遙遠的未來，在我們看來是如此不真實，因此普魯斯特說：「就所有現實來看，老年說不定是我們生命中一個懷抱最久的『抽象』概念。」

絕大部分的人都會成為老年人，但很少人會提早正視這個新的身分。

沒有什麼比老年更確定會到來，但也沒有什麼比老年讓我們更沒準備。

西蒙．德．波娃如何「論老年」？

如同石破天驚的《第二性》，西蒙波娃再次打破西方千年的沉默，從神話、歷史、文學、社會學、哲學、人類學、生物學、醫學等多元角度，深入探討人類文明中各種對於「老年」那些從未被正視、辯證過的觀念，使本書成為時間軸橫跨千年、空間軸跨越不同國家與文化的第一份老年研究論述。

她將本書切割為兩部，第一部是由外而內的檢視，亦即人類各種社會——含括偏遠世界的原始部落、東方傳統國度與歐美文明世界——如何為了存續而頌揚青春的活力、繁殖力，畏懼老年的精力消退、無生育能力，闡述社會與家庭如何看待家中的老者，以及歷史上的哲學家、文學巨匠對於老年的觀點。帶領讀者發掘他們的觀點如何影響了整個西方社會，也點出這些影響如何在人類的心理與社會上落腳，塑造了我們對於「老年」的刻板想像。

第二部則是由內向外的透視，西蒙波娃精細描繪了老年在個人身上造成的身心煎熬，也藉此揭露了老年人對於生命／人生所懷抱的熱情，事實上一點都不遜於年輕的世代——跟社會習以為是的預期正好相反。這個社會只知道附和「人生就如同四季遞嬗或時日流逝，老年相當於冬季或黃昏」的陳腔濫調；這個社會也深信人到了一定年紀後應該「精神自動昇華」，在各種德行上作為他人的典範，沒有資格擁有和年輕人一樣的慾望、感受、渴求。他／她如果不符合社會期待的形象，就會被按上「老不修」的道德指控。所有關於老年的迷思，使成年人將老年人視為他者，而非他的同類。

如何對待老年族群，反映了我們社會的價值觀。

西蒙．德．波娃認為：一個社會怎麼對待老年人，揭露了這個社會的原則及其目的。

Photo Credit: 漫遊者文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航