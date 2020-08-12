《談錢》：金錢定義了你我的生活，但社會不讓我們公開談

文：艾麗克斯．霍爾德

你看，不聊錢會把我們害得多慘

當我和金錢相處得很糟糕時，我會談論它。我會抱怨離發薪日還有多久，並對自己的揮霍無度感到自豪。

我從提款機領走最後的20英鎊（按：約新台幣800元，1英鎊折合新台幣約40元），趁銀行發現我領走所有的錢之前，衝進特易購（Tesco）超市，刷卡買下兩瓶普賽克氣泡酒（Prosecco），藉此向朋友炫耀。我為自己如此沒用而自豪。

儘管我相信錢越多，生活就會過得越好，但我對沒錢卻感到出奇的自在。「衝動的20歲少年」，這個角色扮演起來沒那麼複雜——我就是那種會訂購飛往柏林的機票，但絕對不會打開帳單來看的人。也許是因為我知道自己賺的錢不多，因此我把與世無爭、不擅理財當作擋箭牌。因為比起善於理財，保持口袋空空的狀態似乎比較沒那麼丟臉。

有段時間，我所有的朋友對於金錢的態度都很開放。在大學畢業、試圖找到第一份工作時，我們都處在自己想像出來的人生階梯的底端。當時的環境瀰漫著一股團結心態：我們要和世界對抗。分享訊息，讓我們所有人獲益。從與他人的交談中，我們明白應該對於產業薪資還有進入該行業的門檻，抱持著什麼樣的期待，這些資訊對大學畢業生來說，都是無價的。之後我們慢慢分道揚鑣、進入不同的產業，有些人賺得多，有些人賺得少，金錢逐漸變成羞於啟齒的話題。

也許是因為，在實際社會階層中，從最高收入到最低收入之間，人們被依序排列，所以我們不再分享自己的薪水有多少。沒有人想和朋友放在同一張成績單上比較，於是金錢變成人們亟欲迴避的話題。我們的生活越複雜，它就越僵化成一種禁忌話題。當我們成年、繼續向前邁進時，在金錢方面會面臨各種決定：該要求多少薪資、住什麼樣的房子才算正常，以及我們是否真的負擔得起，去巴賽隆納參加那場女子告別單身派對。

金錢定義了你我的生活，但社會不讓我們公開談

我們的薪水與銀行戶頭裡的錢定義了我們——它代表了我們的權力、地位、快樂和受歡迎的程度、聰明才智以及我們的自由——這些都是社會經常鼓勵我們去相信的價值觀。它是我們如此保護薪資數字的原因；這世界提醒我們，洩露數字感覺像是在公然自慰，或是對外公開自己正接受心理療程。如果你提及自己的薪水，就好像被人們摸透了所有底細。

當我還年輕時，曾徹底接受這個想法；然而當我年紀漸長之後，我明白薪水並不像我起初以為的那樣，擁有定義人生的力量。數字並不代表一切，它不代表你快樂或受歡迎的程度，或是其他任何的身分認同。

事實上，我見過某些例子顯示，薪水較少的人反而過得比薪水多的人還要幸福。我學會看見生命中除了金錢以外，還有許多「貨幣」：愛情、健康、時間、熱情、生命意義與自由。如今，我遺憾的發現，人們經常為了追求精算到小數點的唯一貨幣——金錢，而犧牲了其他形式的貨幣。

社會上最富有的人發明的社會規則，要求我們不應該談論金錢；它不斷延續且向下傳遞到其他人身上。然而，不談論金錢，是有錢人的特權。對於那些繼承財富的人來說，討論金錢不具任何意義；因為他們的資金穩如泰山，所以根本不需要談論它。

相反的，如果你沒有錢，那麼，談錢就成了你生存的關鍵：「哪裡可以買到最便宜的食物？」「我住得起哪些地方的房子？」如果妳身為女性，而且懷疑自己的薪水比男同事少，妳唯一可以弄清楚的方式就是提問。如果你是有色人種，而且認為自己被收取較高的保險費，你會想要讓其他人知道這件事。如果你負擔不起在某間餐廳吃飯的費用，你會要求朋友們換一個聚餐的地點。

基本上，我們一直以來都允許特權人士決定我們該如何談論金錢。而結果是，我們受困在一個談論自己賺多少、花多少與存多少都覺得難堪的地方。無論帶著何等誠意談論金錢，似乎都過於冒險；所有人都太害怕讓任何人難堪，也怕使自己丟臉。而且，我們根本不知道要如何談論，因為我們還沒有發展出適當的語彙來談錢。

你要如何告訴你媽，自己已陷入超乎自身能力負擔的債務中？為什麼分享金錢上的困擾，有時會感覺像是在要求資助，但其實你真正需要的，只不過是有人傾聽並給予忠告？羞愧的感受在根本上與金錢息息相關。然而羞愧是一種暗藏在內心的情緒，如果我們對金錢更敞開心胸，也許這種情緒就不會惡化到如此程度。

我以前的工作是銷售商品，多年來任職於廣告業，賣啤酒、垃圾食物和衣服給負擔不起的人，還讓他們賒帳。我的工作缺乏目標，忙到很少有自己的時間，但是它的確支付我相當不錯的薪水。怪的是，要我承認有錢，比承認自己沒錢更令我羞愧。在有錢時談錢，感覺愚鈍又拜金，彷彿你在「炫耀」，或暗示你比某人更好。

即便是承認自己「沒有透支」，仍然讓我感到不自在，而且我有時會懷念學生時代大家同樣身無分文的同學情誼，我也很感恩自己一路走來都非常幸運。

我想到近來與朋友之間的許多對話。我們的話題完全不涉及關於金錢的生活經驗，令人感覺很「假掰」。即使我不再是個身無分文的學生，但不代表我不需要努力解決金錢問題。我們全都有這個問題。當我離開第一份全職工作，轉為自由工作者時，我真的不想和朋友談論這件事，因為若要尋求他們的建議，我就必須說出確切的數字。

要在我所愛與信賴的人面前逃避金錢的話題，讓我感到疲累。我可以陪同一位朋友到性病防治所就醫，卻完全不知道她如何能買下一間位於倫敦市中心的公寓，這讓我感到無比荒謬。

我們不只好奇朋友們的財務狀況，就連別人的也好奇。英國廣播公司（BBC）每年都會公布最高收入者名單，而且年年都是頭條新聞。當《富比士》（Forbes）雜誌報導美國電視名人凱莉．珍娜（Kylie Jenner）有望成為世上第一位「白手起家的億萬富翁」時，網路上可是一點也不吝於表達憤怒之意。「白手起家」一詞似乎不適用於出生名人世家、可隨心所欲花費大筆財富與無盡資產的人身上。

《紅秀》（Grazia）雜誌曾刊出一位女性寫的文章，作者年賺將近四萬英鎊，卻還是決定搬回去與爸媽同住，而且有大半年的時間都跟他們伸手拿錢，因此引來了網路上的批評謾罵，只獲得了少數人的共鳴和理解。這些「新聞」引來的注目，證明了我們多麼想知道別人的財務狀況，同時也證明了當我們談到金錢時，外界會充斥著多少批判的聲音。

其他人的薪水之所以令人好奇，不只是因為我們很八卦。還因為當我們越了解別人賺多少，我們就越了解自己的收入是否符合行情——在缺乏產業中其他人的資訊作為線索的情況下，你不知道自己的薪水過低還是過高。在同事的薪資被突然公開之前，我絕不會知道是否該要求加薪。

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書籍介紹

本文摘錄自《談錢：朋友、家人、男女之間、工作場合怎麼談錢？讓你守住不該花的，賺到本來賺不到的》，大是文化出版

作者：艾麗克斯．霍爾德

譯者：王如欣

變有錢的第一步，不是買股票基金或是ETF，也不是拚命存，而是開口跟你的朋友、同事、另一半、甚至是室友「好好談錢」，這是有錢人天天在做的事，幫你守住不該花的錢，賺到你本來賺不到的錢。

本書作者艾麗克斯．霍爾德被「商業內幕」網站評為全球最具創造力的女性之一。《倫敦標準晚報》（Evening Standard）評為現今五位啟發人心的女性領袖之一。在30歲前，她每月都刷爆信用卡、甚至提光銀行帳戶裡的最後一塊錢，直到她開始跟財務治療師談起自己的消費行為、交友狀況和和債務，才發現，談錢，是學習別人怎麼花、怎麼賺甚至怎麼存的最快方法。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航