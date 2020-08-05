涉SOGO受賄案：徐永明退黨，時力首屆立委僅剩黃國昌還在黨內

立委涉受賄案延燒，今日傳出前時代力量黨主席徐永明今（5）日決定，即刻退出時代力量，時代力量代理黨主席邱顯智也證實，徐永明目前已經完成退黨的程序，已經不是黨員。

今年7月底爆發多位跨黨立委涉嫌受賄「SOGO案」，前時代力量立委徐永明也被捲入，震驚各界。時代力量決策委員會於本月1日先停止徐永明主席職務，但仍保有決策委員及黨員身分，2日再對外表示，本案嚴重影響黨的聲譽，若北院裁定羈押徐永明，將立刻將其停權。

台北地方法院昨日裁定結果，立委蘇震清、廖國棟、陳超明等7人羈押禁見，徐永明則獲新台幣80萬元交保，時力紀律委員會要求徐永明24小時內到會說明，徐永明原定今日下午5點向黨中央說明。但稍早傳出徐永明為了顧全大局，打算退出時代力量。

《新頭殼》報導，由於徐永明捲入賄選案，重創黨內形象，部分黨內議員也喊要開鍘，據悉，徐永明為了黨內團結、穩定，並配合檢調調查，做出退黨決定。知情人士指出，在徐永明退黨後，代表他已不是黨員身分，所以徐應不會出席下午紀律委員會。

時代力量今日下午5點召開決策委員會，會前代理黨主席邱顯智證實，徐永明目前已經完成退黨的程序，已經不是黨員。所以紀律委員會等於沒有調查和懲處的標的，基本上接下來的工作就交給檢調。邱顯智表示，尊重徐永明的決定，接下來還是會努力找回支持者的信任，也歡迎這期間有提出想法的議員，繼續提出想法。

於此以前，多名時代力量黨員第一時間就強力要求紀律會將徐永明除名，對於黨內目前仍無開除徐永明的共識大表不滿，也接連在臉書上有多篇發文表達此立場。

身為時代力量紀律委員會成員，台北市議員林穎孟日前表示，雖然依照無罪推定原則不便於當下回應，但對照去年時代力量前立委高潞．以用除名案，雖然高潞．以用沒有任何違法，更從未受檢調懷疑和調查，但高潞．以用仍因「損害黨之聲譽」被除名。林穎孟指出，此案甚至比之去年更甚，已進入貪污罪的檢調程序，建議黨內即刻嚴查嚴辦，以昭公信。

高雄市議員黃捷昨日也在臉書表示，呼籲時代力量紀律委員會予以除名，以示公信。黃捷說，關於此案，黨內有人還在震驚、有人不敢置信，但無論如何，永明涉案的當下就已經讓黨抹上污點，一旦信任被瓦解，重建就很難，也因此，即便再相信他的清白，都需要就政治責任面從嚴辦理，才有跨步前進的可能。

時代力量在去年才失去多名重要成員，時任立委的林昶佐、洪慈庸因路線問題退黨，時任立委的高潞．以用則因助理申請補助爭議遭到除名，而黨員蕭新晟、吳崢與林亮君也在去年底離開時代力量，若徐永明再退黨，2016年選上的5名立委只剩黃國昌一人留在時代力量。

徐永明為台大政治系畢業，獲美國密西根大學政治博士學位，曾任東吳大學政治學系教授，2015年時代力量創黨，徐永明加入並投身隔年立法委員選舉，首次參選的時代力量取得5個席次，徐永明也出任第9屆立委，以不分區立委之姿進入國會，任內8個會期皆獲頒評鑑優秀立委。

Photo credit: 時代力量

Photo Credit: 徐永明 臉書

Photo Credit: 中央社

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範