「嚆矢、肯綮、祓魅、婞直」你懂嗎？浙江高考滿分作文用字艱深惹熱議

（中央社）嚆矢、肯綮、祓魅、婞直，這類常人不會用的詞句，大量出現在中國大陸浙江省今年高考一篇滿分作文中，網友大嘆猶如「天書」。作者是表現自我還是譁眾取寵，也在大陸引起許多正反見解。

《中新社》報導，這篇浙江省2020年高考滿分作文題名〈生活在樹上〉被浙江《教學月刊》公眾號公布後，一炮而紅。

文章開頭說：「現代社會以海德格爾的一句『一切實踐傳統都已經瓦解完了』為嚆矢。濫觴於家庭與社會傳統的期望正失去它們的借鑒意義。但面對看似無垠的未來天空，我想循卡爾維諾『樹上的男爵』的生活好過過早地振翮。」就讓眾多網友大嘆讀不懂。

報導說，當初在高考閱卷時，首名閱卷人只給這篇作文39分，第二和第三名閱卷人則給了55分的高分。最後作文審查組判為滿分。浙江省高考作文閱卷大組教授稱這篇作文：「老到和晦澀同在，思維的深刻與穩當俱備」。

文章晦澀難懂不僅在第一段，而是貫穿全篇。報導說，這篇800字左右的作文容納了海德格（Martin Heidegger）、卡爾維諾（Italo Calvino）、麥金泰爾（Alasdair MacIntyre）、維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）等多名哲學家、社會學家、作家。

還有一堆普通人甚至都不會念的生僻字，如嚆矢、振翮、肯綮、玉墀、祓魅、婞直等。

這篇作文在大陸社會上引起熱烈討論，有網友稱讚作者有學問且勇於表達自我、「具有深刻思辨」，但也有人批評其「不好好說話」、譁眾取寵；有網友戲稱：「這作文簡直就是魚子醬爆炒魚翅，然後再撒點芥末」。

中國大陸作家馬伯庸在微博評論稱：「讓人覺得驚訝的是，這些生僻詞、生僻典故和生僻表達都用對了地方」。但他同時認為，作文裡要表達的意思，完全可以用更平實、樸素的詞句來組織，「四個字來總結就是：辭不配位。」

也有更激烈的評論。《中國青年報》評論員曹林表示：「這樣不說人話的文章拿滿分，傳遞了一種什麼樣的寫作方法論和價值觀，讓那些按常識寫作要求教學生寫作文的語文老師們情何以堪？又讓那些在考場上好好寫人話的考生們情何以堪？」

有人擔心給這種作文滿分，可能會誘導學生模仿，用晦澀表達和生僻字詞裝高深，反而失去作文的意義。

《教學月刊》公眾號上的閱卷點評專家也指出，寫成這樣需要考生閱讀大量書籍，文字表達如此學術化，也不是一般高中學生能做到的，「其中的晦澀也不希望同學們模仿」。多數教師也不希望學生模仿，因為「風險太大」。

因為引起爭議，目前《教學月刊》公眾號已經刪除這篇文章，不過，文章內容已經廣泛在中國大陸網路流傳。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex