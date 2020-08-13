《學習的王道》：第一個錯誤的殺傷力不會太強，怕的是接二連三出現的錯誤

文：喬希・維茲勤

我從18歲那年開始，指導紐約市第116號公立小學一群對西洋棋極有天分的學生。這個西洋棋班大約有15個孩子，核心成員是6個二年級學生。他們彼此之間感情很好；對西洋棋的熱情好學，彌補了他們平日的吵鬧。

我很喜歡這群孩子，看著他們長大，一起度過許多美好時光。後來這支隊伍得到市冠軍、州冠軍，和1999年幼稚園至五年級組的全國冠軍，其中兩人還贏得全國大賽的個人獎項。我相信這些年來，我從他們身上所學到的，不比我教給他們的東西少。相較於一般抱著現實欲望的成人對手，這群孩子天真無邪的好奇心令我特別愉快。

我灌輸他們一個觀念：如果在棋桌上不小心出錯，一定要鎮定沉著，保持思路清晰。這對所有的競賽者與表演者來說，都不是一門簡單的功課。

第一個錯誤的殺傷力不會太強，但隨後接二連三出現的錯誤，往往引發毀滅性的連環效應。運動迷應該都看過職業球賽裡，擁有「心理優勢」的球隊使局面大逆轉的情況。

很多人喜歡講「氣勢」，好像它是獨立的個體，就像一個常有意外表現的球員。而從我個人參加比賽的經驗來看，這樣的說法不無道理。關鍵在於，當你心裡開始七上八下、惴惴不安時，你要勇於克服心裡的巨浪，順勢把「氣勢」這個球員拉過來；趁著思緒渙散以前，很快讓自己恢復鎮定。

一連串犯錯引起的惡性循環，常發生在少年棋手身上。在比賽時常看到初學者在犯下第一個錯誤後便亂了陣腳。年紀較長、程度較高的棋手比較容易避免錯誤，但仍有小失誤接二連三發生的情形。讀者可以試著想像以下的情景：

你是個棋藝精湛的西洋棋大師，在一場重要的比賽上，你的布局明顯占了上風。過去三小時，你步步進逼，讓局勢越來越緊張，迫使對手一步步走向險境。你等待決定性的一刻，將優勢化為勝利。就在此時，你犯了個輕微的錯誤，讓對手追平了局面。追平沒什麼大不了，但在這一刻以前，你的情緒已經和占上風的優勢密切結合。前一刻的優勢和現下的平手局面之間的落差，讓你心跳加快。

棋手不時盤算著棋局中出現的各種變化；他們如何看待眼前的局勢和稍早之前的局勢兩者間的消長，決定了他們是否接受眼下的變局。如果你在占上風時犯了錯，卻依然認定自己處於優勢，那麼當你想到一個盤算起來會使雙方不相上下的變化布局時，你會摒棄這個走法，因為你錯以為這個布局會讓你失去優勢。

這樣的錯誤認知導致惡性循環：已經走錯一步又錯估情勢的棋手，接二連三地排除他其實應該要採用的棋步，反而本著毫無根據的過度自信，追求超過現有局面的優勢。更進一步來說，硬要在雙方不分上下的布局中求勝，往往導致輸棋的下場。

身為競賽者，我了解勝負往往就在一瞬間；更有甚者，要反敗為勝也有很多方法。所有偉大的表演者都學過這一課。一流的演員常在忘記台詞時，靠著臨場反應把戲演下去，由於表演者不著痕跡地從忘詞的險境重新融入劇本的情節，現場觀眾甚至沒發現演員漏了詞。演技精湛的演員更令人佩服；他們把忘詞的片刻化為耀眼時刻，用機智與生動的即興演出綻放光芒。

音樂家、演員、運動員、哲學家、科學家和作家都知道，偉大的創作常源自於小錯誤。如果表演者對於絕對的完美或精準抱著不切實際的指望，很可能產生問題。往後表演者一旦犯了錯誤，就會一下子陷入恐懼、失神、懷疑、困惑的情緒之中，無法平心靜氣地思考如何走出下一步。

我常告訴這群聰明的孩子，不要忽略惡性循環的影響。我讓他們了解，在比賽的緊要關頭務必穩住陣腳，把注意力放在當下，就有機會轉敗為勝。我也傳授他們如何做到這一點。有時候，這些孩子所需要的不過是兩、三個深呼吸，或是去洗把臉，讓自己跳脫負面思考的窠臼。

但也有些時候，你可能會需要比較激烈的行動──如果我在艱難的困戰中感到意志消沈，我有時會乾脆離開比賽會場，到戶外去跑個50公尺。在觀賽群眾看來，這樣做或許很怪，卻能讓我重拾活力。隨後我重返會場，雖然可能汗流浹背，但就像換了個腦袋一樣。

當時18歲的我技巧尚未純熟，還沒辦法一下子進入專注狀態，但我已經體會到，避免一錯再錯而造成連鎖效應的道理，可以廣泛應用在日常生活各方面。那時還發生了一件事，讓我將這個道理銘記在心。

每星期三，我習慣步行3公里到116小學教棋。我利用步行的時間規畫上課的內容，也享受這個城市的活力。在一個秋日午後，我沿著33街向東，信步朝學校走，完全沉浸在思緒中。在曼哈頓長大的人都知道，穿越馬路時一定要左右看清楚，確定沒有來車，因為汽車駕駛會闖紅燈、自行車騎士常在單行道逆向飛馳。

驚險閃過曼哈頓中城的人潮，對汽車駕駛來說是家常便飯，而大多數紐約客對於警笛、汽車喇叭震天響，或是計程車在自己鼻子前面擦過等狀況，都習以為常。雖然交通秩序還過得去，但幾乎不容許疏忽犯錯。

那一天，我和大批曼哈頓中城人潮一同站在路口等號誌燈，心裡想著待會要和學生討論的主題。有個年輕女子站在我身旁幾公尺，身體隨著耳機裡的音樂輕輕搖擺。我會注意到她，是因為我聽得到從她耳機裡傳出的鼓點聲。她身穿灰色及膝裙、黑色毛衣，和典型曼哈頓上班族通勤時穿的白色球鞋。

不一會女子突然走到馬路上迎向車陣。我猜想她大概是被混亂的單行道搞混了，因為她看著百老匯街沒車的那個方向。就在女子往右邊看、跨出腳步時，一輛單車從左邊騎過來衝向她。單車騎士雖然在千鈞一髮之際閃開，但還是結結實實地撞了女子一下，還好沒有大礙。

在我記憶裡，時間就在剎那間靜止。此時是這個女子人生中關鍵的一刻：要是她趕快走回路口人行道，便可以安然無事，但她卻轉過身，朝著早已快速騎遠的單車騎士破口大罵。

我至今還記得，那女子背對著33街與百老匯街的車水馬龍，朝著單車騎士的遙遠身影尖聲怒罵──女子竟然毫髮無傷，不能不說單車騎士神乎其技──那一幕至今仍停留在我的腦海裡。就在下一刻，一輛計程車繞過街角疾駛而來，從後方把女子撞飛，她撞上電線桿後跌落地面，當場昏了過去，血流不止。警車與救護車迅速趕到。我離開事故現場，繼續往116小學走去，暗自希望女子不致傷重喪命。

我走進學校時，還未從目擊嚴重意外事故的震驚狀態下平復過來。我覺得有必要把這個親眼目睹的事件和學生分享。敘述中我對女子的傷勢輕描淡寫，但我將人生境遇與西洋棋連結，告訴他們這場悲劇原本可以避免。

這個真實案例顯然深深觸動了這些孩子。我告訴他們，這位女子的第一個錯誤是看錯車流的方向，走到馬路上與車陣逆向而行。也許耳機的音樂讓她置身於自己的世界，但差點和單車騎士衝撞的險狀，應該讓她清醒過來才對。她沒有受傷，但她並未因此警覺，留意自己的腳步，反而火冒三丈。

女子的反應與棋手在棋桌上的惡性循環可以互相對照──大部分人犯錯後，情緒上往往耽溺在事發之前的安逸區（comfort zone），但其實內心已經隱隱感覺到情況不對勁。思緒清晰的思考者與自己抗衡，思路的流暢被打斷了。

我總是想像有兩條線，平行向前移動：一條是時間線，一條是我們對時間的感受。我舉起雙手示範說明：當我們面對現實，我們與時間的移動齊頭並進，但當我們犯了錯而停駐於原地，我們就落後時間。時間繼續前進，而我們靜止不動，就好比我們突然間閉上眼睛過日子、下西洋棋，或過馬路。就在此時，計程車向我們疾馳而來。那堂課，無疑是這群孩子感受最深的一課。

三年後，我帶著這群學生前往田納西州納斯維爾市參加全國冠軍錦標賽。此時這些孩子已經升上五年級，也是全美實力最強的西洋棋隊伍之一。在冠軍賽的最後一回合，我們與對手打平。我和學生家長一起在比賽會場外等候。

這麼大的比賽，而我不是參賽選手，感覺很怪。指導這些孩子下棋這麼多年，眼看著他們長成充滿活力的競賽者，在場外枯候比賽結果讓我坐立難安。我想起父親當年說，觀賽比參賽的壓力還大，其實並沒說錯。

我坐在那兒耐心等待孩子們現身，不管他們會是興奮激動還是沮喪失落。佛格森最先出場，這男孩心思縝密，感受敏銳，對西洋棋很有天分。他贏了比賽，朝著我跑過來。我們擊掌慶祝勝利後，他說：「喬希，你知道嗎？我差點就輸了。」佛格森臉上有著飄飄然的表情，但他又像是心有餘悸的模樣。「我犯了個大錯，吊死了我的主教。對手嘲笑我，讓我氣得想去動皇后。就在這時，我想到你講的那個女人差點被單車撞的故事！」

佛格森原先被激怒而打算走的棋步不但會讓后被吃掉，還會輸掉那局棋。但他突然想起七歲那年老師教過的一課。他做了幾次深呼吸去釐清思路，重新面對現實局面，重整士氣，最後贏了全國冠軍錦標賽中關鍵的一役。

學習的王道：當表演或比賽時犯了錯誤，務必平心靜氣、穩住陣腳，不要讓自己陷入負面思考，就能避免接二連三地出錯。

書籍介紹

本文摘錄自《學習的王道（2020年版）：西洋棋八冠王＋太極拳世界冠軍，第一部結合技巧鍛鍊和心理戰略的學習術》，大塊文化出版

作者：喬希・維茲勤

譯者：游敏

喬希．維茲勤（Josh Waitzkin）相當明白身為頂尖翹楚的滋味。自從在九歲那一年首度贏得全美西洋棋大賽冠軍後，維茲勤就成為公眾人物；當維茲勤父親以兒子學棋過程為主題寫成的著作《天生小棋王》被改編為電影，維茲勤更是被媒體的旋風包圍。

在縱橫西洋棋壇十年後，維茲勤開始研習太極拳，贏得世界冠軍頭銜。維茲勤如何能在兩個看來完全相異的領域攀達巔峰？「我後來體認到，我最擅長的不是太極，也不是西洋棋，」他說。「我最擅長的其實是學習的藝術。」

在《學習的王道》書中，維茲勤將個人成就的精采故事娓娓道來，也和讀者分享讓他能夠二度登峰造極的學習心得。也就是說，這本書並不是教讀者學西洋棋或太極拳，而是可以應用在任何領域的「學習」原理。

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬