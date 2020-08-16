《為愛做點傻事》：一隻眼看不見，幫助我從其他方面更了解耶穌一些

文：鮑伯．戈夫（Bob Goff）

最後一下，最好的一下

耶穌常使用我們的盲點，向我們顯明祂自己。

我定期會到伊拉克北部訪視我們的機構「Love Does」建立的一所學校，該機構幫助戰地的兒童青少年找到一個安全又有愛的環境。如果你有關注國際新聞，就會知道中東是動盪不安的地區。伊拉克北部也是一樣，機構盡所能幫助這些孩子對他們未來的人生有不一樣的視野。有幾個了不起的機構和兩三個家庭在那裡服事大人和小孩之後，決定搬過去長住。我很高興可以看到孩子們重現笑容、活活潑潑的樣子，尤其是這些孩子幾星期或幾個月前，還不知道下一餐有沒有著落，或是不知道晚上能睡在哪裡。

在朋友們的協力合作下，我們為內戰流離失所的幾百個孩子開辦學校。我們有一家醫院，一所為伊拉克少數民族雅茲迪（Yazidi）和難民兒童辦的學校，以及幾間為敘利亞難民建造的收容所。我們還到前線慰勞與ISIS士兵作戰的敢死隊，遠處仍可見ISIS的堆沙袋。這些自由鬥士冒死捍衛民族，真的很勇敢。

我們給這些英勇的敢死隊戰士別上勳章，表達我們的敬佩。有一次到前線時，其中一名將領邀請我們進到他的帳篷，說他們已擬妥一套戰鬥計畫，準備收復有兩百萬人口的摩蘇爾市。我等不及要看詳細的地圖和作戰計畫，在我想像中應該還有衛星圖像之類的。出乎意外的竟然沒有，相反的，帳篷裡只有一個八尺寬十二尺長（約2.5×3.6公尺）的沙盒（sandb-ox），上面擺了一些塑膠士兵、坦克、小白旗和小黑旗。我原本以為還有別的。

重點來了：我們時常訂一大堆計畫，但通常都不需要。當然，計畫有時有用，但計畫去愛人跟實際去愛是不同的。對某些人來說，訂計畫容易，撥時間卻很難。假如你也是這樣的話，讓我教你一個修正的辦法：以愛為計畫，少費力氣寫書面計畫。

有一次去伊拉克北部，某天早晨醒來，發現我的右眼看不見，有點奇怪。我不停地用手來回遮左眼，然後遮右眼。我揉揉眼睛、甩甩頭還是沒用，右眼什麼都看不見，就算直視太陽也一樣。我還要跑五個位於中東和亞洲的國家，然後才會回美國，所以我繼續跑行程，想說等忙完再來看該怎麼辦。反正沒有大腦就沒有頭痛，不去想也就沒事。這真是糟糕的舉動。

等我返國去看眼科醫生，那位全世界最頂尖的醫師告訴我，她沒見過像我這麼愚笨的聰明人。我覺得她言過其實了，我頂多敬陪末座而已。我早就做好決定，萬一惡劣到必須摘除，我可得好好地挑一隻假眼球，最好是像《魔鬼終結者》裡阿諾的生化眼，能發出雷射光，而且要能隨時取下再裝回去，有人真把我惹毛的話，我就可以嚇嚇他。

我需要進行好幾次手術以修復那隻有問題的眼睛。每一次手術前，我都會問我的眼科醫生，手術後我的視力能恢復多少。你知道嗎？她從不告訴我。相反的，每一次她都這樣回答我：「鮑伯，你會看得比現在更多。」起先我覺得她在迴避我的問題。我想知道眼睛手術後的結果會如何，醫生卻給我一個更好的回答，我從一個可以信任的人得到一個保證和提醒。

每一天神也給我們同樣的應許。我們希望神讓我們知道所有細節，但通常我們得到的是，如果專心仰望祂必能更多看見祂的應許。醫生知道她在做什麼，她實際上是為我再造眼睛。耶穌也知道祂在做什麼，祂確實曾創造眼睛。因為信任這兩位，所以我安心了，他們應許我將看到更多。

花最多時間尋求的，終必看見。

我的眼睛慢慢恢復視力，但要完全恢復得花一些時間。我不確定能恢復到幾成，會持續多久。目前為止只動了六次手術，我想我會創下世界紀錄。等待的同時，我已經看見耶穌和醫生所說的即將成真，就算我的視力沒辦法完全恢復，但我的確漸漸看見更多了。

失去一眼的視力竟有不少好處，例如，我知道我的盲點在哪裡，就是一半看不見。這些日子在交叉路口的時候，能不能順利右轉完全碰運氣，有點像是在玩剪刀石頭布。通常我乾脆把車窗搖下來，大吼一聲：「來囉！」然後踩油門。

對於聖經裡耶穌遇見盲人的故事，我真的非常感同身受，尤其是那個被耶穌醫治兩次後重見光明的男子。耶穌第一次觸摸那人，問他能看見什麼，他回答：「我看見人了；他們好像樹木，並且行走。」耶穌再次按手在他的眼睛上，這才完全復原，一切都變得清晰真實。第一次觸摸就像第一印象，非常棒，但我想很多人都需要第二次觸摸。

不少人可能在人生路上碰見耶穌，但沒有停留，這也不算是失敗，就像耶穌第一次觸摸那人的眼睛也並沒有搞砸神蹟一樣。神要我們坦誠以對，了解祂在我們生命中做了什麼樣的改變。不過老實說，若換作我是故事中那個盲人，我可能會在耶穌第一次觸摸後謊稱自己全好了——你知道的，別讓耶穌太難看嘛。但耶穌所要的是據實以告，不要拐彎抹角，原因很簡單，如果那個人假裝已經恢復視力，並在第一次觸摸後就說他看得很清楚，那他就不會獲得真正的醫治。

實際上，我們並不知道為什麼耶穌要兩次觸摸那人的眼睛。我想，神為我們行的某些神蹟是分階段發生的。儘管我們已經被神觸摸，我們仍舊看不清楚，直到我們內在發生更多的改變。原來，我們不是把人誤看成樹，而是看成意見和地位，社會問題和狀況，頭銜、成就和行為。

一隻眼看不見幫助我從其他方面更了解耶穌一些。我一直求祂幫助我更多看見和認識自己與別人的生命，但許多時候我所得到的，不是間接的回答，就是根本沒有回答。初信主的時候有人跟我解釋，神沒有回答其實就是一種回答。這話固然不錯，但是坦白講，對此說法我從不買帳。假如我寄給某人一封信而沒有得到回音，我會想是不是信沒寄到？有時候我們求一個答案，神卻送來一個同伴，他們多半穿著牛仔褲，但有的也穿戴醫生白袍和聽診器。

因為我對耶穌的信任更甚於眼科醫生，所以對於神應許我將看得更多越來越感到自在，即使得多幾次觸摸也沒關係。這些日子有一個小小的但很重要的改變，就是我假定每個人都比我看得更多，而且我通常是對的。現在我能看見的或許不多，但知道自己將逐漸看得更多就感到心安，因為我懷著期待。

讓自己定睛於耶穌——如果只有一隻眼看得見，那就用一隻眼注視祂。祂知道我們正在成為怎樣的人，而且祂也希望我們成為愛。

我有一個朋友叫萊斯，他和我遇到同樣的狀況，但我只有一眼，他是兩眼都看不見。萊斯經過十次手術失敗後完全失去視力，那年他只有八歲。萊斯上高中以後開始在田徑場與人競賽，到了大學他發現自己可以跑得像風一樣，所以就加入田徑隊。聽到後我第一個念頭是：盲人如何在跑道上跑步呢？後來我才知道萊斯有一個朋友，他的朋友跑在前面喊他的名字，萊斯只要朝著他所能信任的一個聲音往前跑。

到了選擇競賽項目時，萊斯挑的是跳遠。這又讓我想不透了，如果你熟悉這項目的話，在你前方有條三英尺寬的助跑道，你得從一百多英尺遠的地方開始助跑，盡可能加速，在最後一步踩板起跳，盡可能高高躍起，盡可能遠遠的落在沙坑內。對盲人而言是不可能辦到的吧？但萊斯例外。你知道為什麼嗎？因為他有一個朋友，他知道可以信賴這朋友的聲音。

萊斯做的事既簡單又不可能。比賽時輪到他，他的朋友就按著萊斯的肩膀，讓他正面對著助跑道盡頭的沙坑，然後跑到沙坑邊上開始喊：「飛！飛！飛！」萊斯就全速朝朋友的聲音方向跑過去，盡他所能跳得遠遠的。

萊斯參加帕拉林匹克運動會（Paralympic）國家代表隊選拔，他選上了，因為他能跳得比其他人遠。讓我告訴你為什麼：成為愛的人會嘗試不可能的事情，是因為他們周圍一直有可信任的聲音存在。

在奧運會上，萊斯的朋友把他帶到助跑道的起點，然後按著他的肩膀調整好方向，就走到沙坑的邊上，開始對萊斯喊：「飛！飛！飛！」因為萊斯眼睛看不見，所以助跑時不一定是直線。那次他的朋友喊得越大聲，他就偏得更遠，到了跑道盡頭他不顧一切往空中一躍。但問題是，他跑歪了，所以落點完全偏掉。看臺上一片驚呼聲，因為萊斯沒有落在沙坑裡，而是重重摔在水泥地上。萊斯的朋友雙手放在頭上無法置信，趕緊跑到他身邊。萊斯身上多處挫傷，甚至隊服都擦破了，醫護隊扶著他走到場邊檢查傷勢。

我們都有一點眼盲而且容易跑偏，有時我們知道原因，有時並不知道。因為沒有跑直線而重重著地、破皮流血，但我們通常卻不知道是怎麼回事。而接下來的情況才真正看出我們成為怎樣的人。

我不是運動員，但換作我是萊斯的話，大概會從此退出田徑場吧。我會想著人生真不公平，我會埋怨自己跳得太遠因而摔得慘重；我可能會害怕舊事重演，也確實有可能再度發生。每個人都曾在某個時候聽到這種失敗的聲音，如果我聽信那些雜音，原本我所信任的聲音就會漸漸被蓋過。萊斯卻不是這樣看待世界的，他的信心不僅對他的心說話，還是對整個人的生命說話。

萊斯的朋友幫他換了一件新的隊服，以免在眾目睽睽之下亮出光屁股。萊斯走回場上，全場響起如雷的掌聲，他們一起走向那條助跑道的起點。田徑場上有這麼一句話：「最後一下，是最好的一下。」（Last one, best one）他的朋友再次調整他的肩膀和雙腳，對準助跑道另一端的沙坑，然後走到沙坑邊上，大喊：「飛！飛！飛！」邊喊邊拍掌，越拍越快。當萊斯跑到第十六步，踩板起跳，像羚羊似地躍入空中，然後落在沙坑，這一跳超過21英尺，讓他拿下金牌。他前一次確實偏離跑道，最後這一次也有可能搞砸，但萊斯仍然勇於嘗試，不讓恐懼操縱他的人生。我們也不應該被懼怕控制。

我們都曾為看不見的某件事奮力一躍，感情、事業甚至是我們的信仰。我們也都曾遍體鱗傷。我們奮力一躍卻發生更大的失誤。我們目標是鬆軟的沙，結果卻摔在硬地上。然而有一件事是：神並不會在我們成功時多愛我們一點，也不會在我們失敗時少愛我們一點。祂喜悅我們的嘗試，祂也賦予每個人不同的能力。我連道路旁的安全島都跳不過去，萊斯可以跳過一輛別克（Buick）。

我不會嘗試成為萊斯，他也沒興趣成為我。但我們有一個共同點，就是都有幾個好朋友。這些朋友並不需要給我們一大堆指令，只要呼喚我們的名字就好。耶穌給祂朋友的應許很簡單：祂應許成為他們可以信任的聲音。祂對朋友唯一的祈求，就是聽祂的聲音並奔向祂。

耶穌時常講到羊和牧羊人。我養過幾條狗，甚至短暫擁有過一隻長尾小鸚鵡和一隻烏龜。但對於耶穌講的牧養羊群，以前我真的沒辦法體會。祂說羊會辨認牧羊人的聲音，因為那是牠們信任的聲音。現在我想我比較了解祂的意思了。

神不只是把祂自己給了我們，有時祂給我們兩三個人，他們的聲音是我們能信任的。試著辨認耶穌的聲音吧，祂正站在跑道的終點呼喚你的名字，你要全速朝祂的方向跑過去。

我邀請萊斯到我所任教的大學演講，那一個小時裡幾百名學生聽得如癡如醉。講台上有一架三角鋼琴，他甚至坐下來彈了一首歌，到現在我還常忍不住哼了起來，而且原來他還有一副好嗓子。下課後，我們一起坐上我的車，開回距離45分鐘車程的奧運訓練中心。當我按下右轉燈號，噠噠的準備右轉時，萊斯靠過來，說：「鮑伯，是下一條街喔。」我趕緊轉回來，「你說什麼？」我驚愕的問，但瘋狂的是，他說得沒錯。

「你怎麼會知道？」我問，一邊留意在下一條街右轉，一邊驚訝得目瞪口呆。

「我會記錄我在哪裡，這幫助我找到我所需要的。」他自信的說。

我有很多地方需要向萊斯學習。我擁有寬闊的視力，但用得很少，萊斯完全沒有，卻看得比十個驗光師所見的還多。我猜想，聖經裡有許多關於盲人的故事，是不是因為他們之中許多人真的知道他們在哪裡，而且需要什麼。很多時候我什麼都不知道。我從萊斯身上學到一個強而有力的功課，就是記錄自己的位置，找出自己需要什麼，並且傾聽可以信任的聲音。

當我們行駛在正確的道路時，萊斯問我：「想不想讓我顛覆你的印象？」

「老兄，我已經徹底被顛覆了！」我邊說邊搖頭。

「前方三十英尺處會有減速丘。」過了一會兒，兩邊的輪胎壓過路面減速丘而彈跳。

我們都聽過「盲目的信心」（blind faith）這句話，在我遇見萊斯之後，我才真正了解它的意思。這個聰明、有智慧的人對我說：「不是你看著什麼，而是你看見什麼。」我同意他說的。

持續你的賽程不要放棄，輕鬆嗎？才不呢。你甚至可能會三番兩次懷疑到底值不值得。耶穌站在永恆的邊上呼喚你的名字，祂希望你拔腿加速奔向祂。祂知道你不一定一直都能看見前方，但祂要你忘記背後的一切。飛！飛！飛！祂的聲音是你絕對能信任的。祂希望你邁開大步，往前跑，然後奮力一躍，跳得遠遠的。

最後一下，是最好的一下。

書籍介紹

本文摘錄自《為愛做點傻事：在心很累的世界，重新發現愛的美好》，格子外面出版

作者：鮑伯．戈夫（Bob Goff）

譯者：劉如菁

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每次我懷疑應該去愛誰，而且愛多久，

神都在我耳邊細語：每一個人，直到永遠。

當我們不再迴避難搞的人，單單去愛每一個人時，會發生什麼事？

「彼此相愛」是人們被賦予的美好天性，

然而，當我們開始去愛別人時，

會不會搞得一團亂、內心掙扎又不舒服，甚至因為受挫想打退堂鼓？

真心付出愛的你，一定曾經歷快要愛不下去的時刻。

沒人說這是件輕鬆的事，上帝也沒說這很容易。

祂只給人一盒蠟筆，要我們在周圍畫一個圈，

把難搞的人、令你退避三舍的人、你不贊同的人、很難相處的人，

再加上幾個曾經傷害過你的人，通通圈在裡面，然後去愛圈圈裡的人。

這麼做時，你就會更多認識愛的本質，也會活出充滿愛的生命了。

非營利機構Love Does創辦人／紐約時報暢銷作家鮑伯．戈夫，用他一貫的輕鬆幽默，描述24個真實生活中的故事。鮑伯一生堅持將「愛人」這件事變得單純，在這複雜且混亂的世界裡，做別人看來覺得孩子氣的傻事（甚至是傻到近乎瘋狂的事），在一個又一個行動中，讓人重新發現愛的美好。

Photo Credit: 格子外面

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航