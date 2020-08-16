《老實上班，你會憂鬱到睡不著》：跟同事「聯誼交流」去KTV續攤，讓人無法理解

文：樹液太郎

什麼！還要去KTV續攤？

Photo Credit: 大是文化

雖然不知道有多少人跟我一樣，但續攤續到去KTV唱歌，實在讓我非常困惑。退一步來說，要聚餐、要續攤都沒問題，用意本來就是為了跟同事們一起聯誼交流；但是去KTV續攤，就真的讓人無法理解了。

包廂裡這麼吵，根本沒辦法和旁邊的人好好說話，而且為了要炒熱氣氛，非得唱歌不可。在這樣的環境下，到底能交流什麼？KTV根本不適合人談話！

而且，像我這樣緊張起來不只手腳，連聲音都會發抖的人，要拿起麥克風唱歌，簡直就像參加音樂課的考試。如果真要說KTV有什麼優點的話，大概只有包廂內燈光昏暗，可以很容易摸黑消失，只要像忍者一樣躡手躡腳，就不會被發現。但是離開前，還是要記得向前輩們打聲招呼喔！

不老實上班指南：如果被逼去KTV參加續攤，就學忍者一樣找機會逃走吧！

書籍介紹

本文摘錄自《老實上班，你會憂鬱到睡不著：成功人士說不出口的「變優秀」方法，讓你輕鬆面對每個工作天》，大是文化出版

作者：樹液太郎

譯者：方嘉鈴

因為進公司後發現，很多事情都跟主管當初面試時說的不一樣！而且休假時，我的LINE不斷發出從地獄傳來的聲響，很想問老闆，為什麼大家都在放假，只有我要加班？結果他回我：因為客戶沒放假……

這樣下去，「我要請特休！」，這句話，我要何時才能說出口呀！至於你問我想換什麼工作，人生到底想幹嘛？其實我也不知道。

本書有超過100個成功人士說不出口的「變優秀」方法，因為老實上班會憂鬱到睡不著；只有不老實上班，才會順利向上爬。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航