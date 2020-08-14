《慢讀．六朝文學見風骨》：《世說新語》與魏晉南北朝的志人小說

文：戴建業

【第七章 魏晉南北朝的小說創作】

第二節 《世說新語》與魏晉南北朝的志人小說

志人小說是與志怪小說相對而言的，大概是魯迅先生在《中國小說的歷史的變遷》中首先使用這一術語，也有的將它稱為軼事小說。魏晉南北朝志人或軼事筆記小說不少，如魏邯鄲淳的《笑林》、東晉裴啟的《語林》和郭澄之的《郭子》、梁代殷芸的《小說》，而成就最高、影響最大的則是宋劉義慶的《世說新語》。

《世說新語》原名《世說》，又名《世說新書》，原共八卷，今存三卷，分為德行、言語、政事、文學、方正等三十六門， 其中上卷四門，中卷九門，下卷二十三門，主要記述漢末至東晉間文人名士的言行風貌，所涉及的重要人物不下五、六百人。書中所寫人物上自帝王卿相、下至士庶僧徒，從中可以看到當時人們尤其是士人的精神面貌、風俗習尚和價值念觀，表現了士人對個體存在的肯定、珍惜、依戀和喟歎，展現了他們玄遠的精神、脫俗的談吐、飄逸的風采和超妙的智慧。

此書的上卷雖首列「德行」，但書中名士愛才遠甚於敬德，他們毫不掩飾地誇耀自己的才華。曹操欣然領受「亂世之英雄」的品評，全不計較「治世之奸賊」的譏誚。「桓公（溫）少與殷侯（浩）齊名，常有競心。桓問殷：『卿何如我？』殷云：『我與我周旋久，寧作我。』」（〈品藻〉）每個人在才名上當仁不讓，為了決出才氣的高低優劣，他們經常通過辯論來進行「智力比賽」：

許掾（詢）年少時，人以比王苟子（脩），許大不平。時諸人士及支法師並在會稽西寺講，王亦在焉。許意甚忿，便往西寺與王論理，共決優劣。苦相折挫，王遂大屈。許復執王理，王執許理，更相覆疏，王復屈。許謂支法師曰：「弟子向語何似？」支從容曰：「君語佳則佳矣，何至相苦邪？豈是求理中之談哉！」 —— 〈文學〉

許詢與王脩第一場辯論各持己說來折服對方，第二場辯論又互換觀點來進行論戰，可見他們的重心並不是求談中之「理」，並不以探求真理為目的，而是欣賞論辯中所表現出來的智慧，論辯過程中思辨能力重於勝過對手的快感和得意之情。

魏晉門閥士族固然看重門第，但更傾倒於一個人的才情、氣質和風度，對那些才藻新奇、析理精湛的天才，對那些氣宇恢宏、機智冷靜的幹才，對那些風流瀟灑、英氣逼人的美男子，這些高傲的世族無不願意屈尊與其交往，或者對他們表示景仰和羡慕，如〈雅量〉載：

羊綏第二子孚，少有俊才，與謝益壽（混）相好，嘗早往謝許，未食。俄而王齊、王睹來。既先不相識，王向席有不悅色，欲使羊去。羊了不眄，唯腳委几上，詠矚自若。謝與王敘寒溫數語畢，還與羊談賞，王方悟其奇，乃合共語。 須臾食下，二王都不得餐，唯屬羊不暇。羊不大應對之，而盛進食，食畢便退。遂苦相留，羊義不住，直云：「向者不得從命，中國（指腹中）尚虛。」二王是孝伯兩弟。

《世說新語》還寫了六朝士人精神生活的另一方面，他們既愛智也多情。「嵇康與呂安善，每一相思， 里命千駕」（〈簡傲〉），真是「情之所鍾，正輩在我」（〈逝傷〉）。連一代梟雄桓溫也生就一副溫柔心腸：「桓公入蜀，至三峽中，部伍中有得猿子者，其母緣岸哀號，行百餘里不去，遂跳上船，至便即絕。破視其腹中，腸皆寸寸斷。公聞之，怒，命黜其人。」（〈黜免〉）任性不羈的「阮籍當葬母，蒸一肥豚，飲酒二斗，然後臨訣，直言：『窮矣！』都得一號，因吐血，廢頓良久」（〈誕任〉）。人們擺脫了禮法的束縛和矯飾，便自然地坦露出人性中純真深摯的情懷：「桓子野每聞清歌，輒喚奈何，謝公聞之，曰：『子野可謂一往有深情。』」（〈任誕〉）

同時，士人們追求人格的獨立和精神的自由，追求一種任性稱情的生活：「阮籍嫂嘗還家，籍見與別。或譏之。籍曰：『禮豈為我輩設也？』」（〈誕任〉）絕不為名、為利、為祿扭曲自我，率性而行是他們所嚮往的生活方式，也是他們所企慕的人生境界：「張季鷹縱任不拘，時人號為江東步兵。或謂之曰：『卿乃可縱適一時，獨不為身後名邪？』答曰：『使我有身後名，不如即時一杯酒。』」（〈任誕〉）

在愛智、重才、深情之外，士人們同樣也非常愛美。荀粲就公開說：「婦人德不足稱，當以色為主。」（〈惑溺〉）《世說新語》中隨處可見到對飄逸風度的欣賞，對漂亮外表的讚歎：

嵇康身長七寸八尺，風特姿秀。見者歎曰：「蕭蕭肅肅，爽朗清舉。」或云：「肅肅如松下風，高而徐引。」山公曰：「嵇叔夜之為人也，巖巖若孤松之獨立；其醉也，傀俄若玉山之將崩。」 —— 〈容止〉 潘安仁、夏侯湛並有美容，喜同行，時人謂之「連璧」。 —— 〈容止〉 裴令公有俊容儀，脫冠冕，粗服亂頭皆好。時人以為玉人。見者曰：「見裴叔則如玉山上行，光映照人。」 —— 〈容止〉

對內發現了自我，才可能對外發現自然。人物品藻與留連山水具有深刻的內在聯繫，對「容止」的感受與對自然的審美相輔相成，都以情感的日益豐富和審美不斷細膩為前提：

王子敬云：「從山陰道上行，山川自相映發，使人應接不暇。若秋冬之際，尤難為懷。」 ——〈言語〉 顧長康從會稽還，人問山川之美，顧云：「千巖競秀，萬壑爭流，草木蒙籠其上，若雲興霞蔚。」 ——〈言語〉

只有優美高潔的心靈才可能應接如此明麗澄淨的山水，對自然的寫實在這裡表現為對精神的寫意，大自然中的林泉高致直接展現為社會中士人的瀟灑出塵。

《世說新語》通過歷史人物的一言一行一笑一顰來描繪栩栩如生的人物形象，再通過眾多的形象來凸現一代名士的精神風貌。作者只是「實錄」主人公的三言兩語，便使所寫人物神情畢肖：「顧悅與簡文同年，而髮早白。簡文曰：『卿何以先白？』對曰：『蒲柳之姿，望秋而落；松柏之質，經霜彌茂。』」（〈言語〉）

簡文帝的矜持虛偽，顧悅的乖巧逢迎，經這一問一答就躍然紙上。作者從不站出來發表議論，常用「皮裡春秋」的手法月旦人物，表面上對各方都無所謂臧否，骨子裡對每人都有所褒貶，如〈德行〉「管寧割席」、「庾公不賣凶馬」，〈雅量〉「謝安與諸人泛海」等，在作者不偏不倚的敘述中，不露聲色地表達了抑揚可否的態度，筆調含蓄而雋永。

由於書中記述的多是名士們的清談，所以它的語言受清談的影響很深。魏晉清談逐漸由義理探尋轉向審美品味。首先它要求以簡約省淨的語言曲傳玄遠的旨意，這樣才能使名士們「披襟解帶」和稱歎不已；其次，清談使用的是當時流行的口語俗語，但談出來的話語又須清雅脫俗，這使得名士們要講究聲調的抑揚和修辭的技巧，義理上的「拔新領異」必須出之以語言的「才藻新奇」（〈文學〉）；最後清談是一種或明或暗的才智較量，名士們為了在論辯中駁倒對手，不得不苦心磨煉自己的言談機鋒，以敏捷的才思和機巧的語言取勝，因而《世說新語》的語言兼具簡約典雅與機智俏皮之美。

明王思任在〈世說新語序〉中評此書說：「本一俗語，經之即文；本一淺語，經之即蓄；本一嫩語，經之即辣；蓋其牙室利靈，筆顛老秀，得晉人之意於言前，而因得晉人之言於舌外，此小史中之徐夫人也。」全書所寫的內容主要是魏晉的名士風流，「事起後漢，止於東晉，記言則玄遠冷俊，記行則高簡瑰奇，下至繆惑，亦資一笑。孝標作注，又徵引浩博。或駁或申，映帶本文，增其雋永，所用書四百餘種，今又多不存，故世人尤珍重之」（魯迅《中國小說史略》），它早已成為歷代騷人雅士的案頭清供或枕邊的讀物。

書籍介紹

本文摘錄自《慢讀．六朝文學見風骨：陶淵明、竹林七賢等曠世天才和文學集團》，啟動文化出版

作者：戴建業

李白、杜甫、蘇軾的偶像在這裡！

唐詩、宋詞的輝煌文學成就，讓人歎為觀止，

但是，看懂東漢末年到隋朝初年的「六朝文學」，

我們才能真正進入唐、宋偉大文人的內心世界。

李白某次為朋友餞行時逸興大發，高談闊論「蓬萊文章建安骨，中間小謝又清發」，到底「建安風骨」有何魅力？小謝（謝朓）的詩為何又讓李白念念不忘？

杜甫說：「白也詩無敵，飄然思不群。清新庾開府，俊逸鮑參軍。」庾開府（庾信）和鮑參軍（鮑照）到底是何方神聖，讓杜甫認為「無敵」的李白才足以追隨他們的成就？而杜甫自己作詩的老師是大謝（謝靈運）、小謝和陰鏗、何遜，有詩說：「陶冶性靈在底物，新詩改罷自長吟。孰知二謝將能事，頗學陰何苦用心。」

蘇軾一生欽慕的詩人，唯有陶淵明一人，認為李白、杜甫都比不上陶淵明：「吾於詩人，無所甚好，獨好淵明之詩。淵明作詩不多，然其詩質而實綺，臞而實腴。自曹、劉、鮑、謝、李、杜諸人皆莫及也……然吾於淵明，豈獨好其詩也哉？如其為人，實有感焉。」

明朝學者胡應麟則認為，曹植的成就可等同於杜甫：「備諸體於建安者，陳王也；集大成於開元者，工部也。」

本書作者戴建業，以深厚的學術功底，深入淺出地陪伴讀者，慢慢品味影響唐宋文人最深的六朝文學，一探魏晉南北朝幽微又優美的世界──

「個人的覺醒」：向內發現自我，向外發現自然

隨著東漢帝國的崩塌，儒家的價值觀念越來越受到人們的懷疑，體現儒學觀念的名教日益成為人們嘲諷的對象，出現了許多非孔棄禮、離經叛道之士。於是，士人由希望成為群體的現世楷模變為渴望個體的精神超越。這就是人們所常言的魏晉南北朝「人的覺醒」。這一歷史時期，以老莊思想為核心的玄學風靡士林，而玄學的重心是追尋一種新的理想人格。這種理想人格即「魏晉風流」或「魏晉風度」。

六朝文學因此表現了一種新的人生觀：對個體存在的喟歎、珍惜與依戀，此前與儒學相關聯的道德、氣節、操守退居次要。士人並且由內而外，發現了自然的美好，例如：

「王子敬云：『從山陰道上行，山川自相映發，使人應接不暇。若秋冬之際，尤難為懷。」此前幾乎沒有人對自然美有如此細膩深刻的體驗。

「文學的覺醒」：曠世天才和文學集團登場

南朝才開始將文學與儒學、史學並列，例如南朝宋范曄在《後漢書》中始列〈文苑列傳〉，並將它與〈儒林列傳〉並立。這不僅顯示在南朝人心目中「文苑」與「儒林」有了分別，也表明在他們眼裡「文苑」與「儒林」可以比肩。

隨之而來的，乃是將文學作品與應用文一類的非文學作品區別開來，並大加發展文學理論，文章不再只是經世濟民的工具，如陸機〈文賦〉所說「詩緣情而綺靡，賦體物而瀏亮」，便成為後世文人的寫作指導。《文心雕龍》、《詩品》等書更被奉為寫作圭臬。

Photo Credit: 啟動文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九