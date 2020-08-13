《世界大局．地圖全解讀 Vol.2》：北非－中東，法國與阿拉伯世界的百年恩怨

編者：亞歷克西斯．鮑茲曼（Alexis Bautzmann）

【北非－中東：法國與阿拉伯世界的百年恩怨】

2017年1月中東和平會議上，法國接待各國代表，討論中東地區的和平，並承諾支持沙烏地阿拉伯。然而，時任法國總統歐蘭德面對中東問題仍舊缺乏決斷，反映出歐蘭德的「阿拉伯成績單」❶ 仍有待檢討。

法國與阿拉伯世界的關係相當特別。在法國政教分離、鄂圖曼帝國還掌握中東宗教與政治權力的時期，法國在不知不覺間，變成了一個「穆斯林強權」。

十九世紀以來，法國就渴望征服北非、中東

這一切都源於19世紀中期，法國國王查理十世（Charles X，1824～1830年在位）冀望依循西班牙人在美洲的模式，征服非洲、宰制地中海區域，從而獲得該區域的豐富資源。當時，法國的財政狀況不佳，垂涎阿爾及爾（Algiers）的鄂圖曼帝國代理統治者坐擁的財富。巴黎當局將眼光放在北非，而非中東，是因為不想重蹈拿破崙．波拿巴（Napoléon Bonaparte）在1798～1801年遠征埃及的覆轍。這場遠征最初是為了遏制英國在中東地區的影響勢力，結果卻以轟轟烈烈的軍事失敗告終。

1827年，法國與阿爾及爾攝政國（régence d’Alger，又稱奧斯曼阿爾及利亞）爆發衝突，為法國打開了通往非洲大陸的門。1830年6月14日，法國軍團在阿爾及爾30多公里外的Sidi-Ferruch半島登陸。同年7月5日，法軍攻占阿爾及爾，自此展開了一連串征服阿爾及利亞的行動，直到1847年，阿爾及利亞的埃米爾❷ 阿卜杜．卡迪爾（Abd el-Kader，1808～1883年）投降，法國終於併吞了阿爾及利亞。

Photo Credit: 野人出版

二十世紀中，北非殖民地爆發獨立潮

阿爾及利亞與一般殖民地不同，法國不僅在那裡設省（奧蘭省〔Oran〕、阿爾及爾省以及君士坦丁省），甚至在該地的沙漠中進行核武測試。跟其他北非馬格里布❸ 國家相比，法國在阿爾及利亞雖稱不上大權在握，但政治影響力是無庸置疑的。突尼西亞與摩洛哥也分別從1881年和1912年起， 成為法國的保護國（ 參見圖1）。

1943～1951年，法國進一步統治了利比亞的費贊（Fezzan）地區。期間，法國於1920年藉由國際聯盟，在鄂圖曼帝國的廢墟上建立起法屬敘利亞及黎巴嫩託管地，重新回到黎凡特地區。法國身為大革命與《人權宣言》的產地，但在「傳播開化文明」方面，卻不怎麼光彩。特別是二次世界大戰之後，法國飽受殖民地人民批判。

1940～1944年，法國遭納粹占領，國力受到重創，二戰結束之後，法屬印度支那（今天的中南半島）陸續出現了好幾次解放運動，甚至在1946～1954年間爆發武裝衝突；最後連馬格里布也起身反抗，主要事件為1954 ∼1962年的阿爾及利亞戰爭，最終法國同意阿爾及利亞獨立。從此，法國與這些獨立的「前」殖民地劍拔弩張了好一段時間。

但是不同的殖民地之間也有微妙的差異，例如阿爾及利亞疏遠法國，轉而親近蘇聯陣營；至於1956年獨立的摩洛哥和突尼西亞，則跟法國保持著良好的關係。

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二十一世紀，法國仍是北非最大投資國

到了2017年的春天，法國和北非馬格里布的關係與上個世紀並無分別，何以見得？舉例來說，法國對摩洛哥的外國直接投資（以下稱FDI），以及居住在當地的人口，都高居第一。2015年，法國對摩洛哥的FDI高達92億7,800萬歐元，且有51,109名法國人居住在摩洛哥（參見圖2）。

法國在摩洛哥也設立了規模龐大的外交系統（一個大使館以及五個領事館）以及文化機構（法國文化協會、高中、研究中心），在阿拉伯世界裡算是數一數二（參見圖3）。無怪乎摩洛哥當局在西撒哈拉問題❹ 上獲得法國的支持。摩洛哥人至今也在法國的移民人口中占了第二位，根據官方數據，2018年有775,000人，僅次於阿爾及利亞人（842,000人）。

法國希望在摩洛哥保持軟實力，同時也不忘商業利益。此外，法國也與突尼西亞並肩作戰，尤其是「突尼西亞2020」（Tunisia 2020）經濟計畫；突尼西亞在2011年的茉莉花革命中幾乎付之一炬，這個計畫的用意就是為了振興國家經濟。法國過去也曾支持班．阿里（Zine el-Abidine ben Ali，1936∼ 2019年，突尼西亞前總統）的政權，如今的經濟重建也是為了支持突尼西亞這個在阿拉伯世界裡相對獨特的新生民主政體。

法國至今仍是其前殖民地北非馬格里布的最大投資國，大約有750家法國企業在摩洛哥做生意，在突尼西亞則有1,300家。然而，法國近年面臨愈來愈強大的競爭，主要是來自中國與土耳其。2003～2013年間，法國在馬格里布的市場占有率減少了45% ❺。

與此同時，法國與阿拉伯波斯灣國家的貿易卻逐漸增長，這些國家的王室將法國看作文化大國，很清楚如何利用這點來增加自己的威望，舉例來說，羅浮宮與索邦大學（Sorbonne University）分別於2017年11月8日與2006年在阿拉伯聯合大公國的首都阿布達比成立分館與分校。

Photo Credit: 野人出版

法國重心轉向中東，發展軍火外交

2007～2012年在位的法國總統薩科吉（Nicolas Sarközy）特別重視發展與卡達的關係，而他的繼任者歐蘭德（François Hollande，任期2012～2017年）則在2011年「阿拉伯之春」的緊張情勢中，迅速了解到，必須把未來放在法國從1960年代就不斷深耕的沙烏地阿拉伯。除此之外，沙國也是法國的第二大FDI對象，僅次於摩洛哥 。2015年，法國對沙國的FDI達到44億2,200萬歐元。

沙國除了是石油生產量及輸出量世界第一的國家，在石油市場上占據了重要地位，同時也位在具有戰略意義的地區，是法國軍火產業首屈一指的VIP客戶（參見圖4）。法國軍隊從2009年起便長駐於阿布達比，自2014年9月以來，甚至參與了對抗ISIS 的「夏馬風行動」。

2011年以來，中東各國情勢如火如荼：敘利亞爆發戰爭、伊拉克沒辦法從2003年以來的混亂中脫身、沙烏地阿拉伯與伊朗之間的關係也逐漸白熱化。在這種情勢下，中東對法國軍火或軍隊介入的需求應該不減反增，然而，此時法國的國際外交卻表現得有點弱勢，反觀美國與俄羅斯大體上仍能主導中東的情勢。

在2017年1月舉辦的中東和平會議上，以色列和巴勒斯坦雙雙缺席。不僅如此，法國在中東許多地方，如摩洛哥首都拉巴特（Rabat）、突尼西亞首都突尼斯（Tunis）、開羅、伊斯坦堡、安曼、耶路撒冷、伊拉克艾比爾（Erbil）、德黑蘭、科威特、蘇丹首都喀土穆（Khartoum）等，都設有研究機構，恐怖主義的挑釁也從未間斷，但是好幾年來，法國對中東各國的了解不論在科學或學術方面都付之闕如，對於在高中課程加入阿拉伯文也興趣缺缺。然而，在未來，中東將會是經濟、政治以及戰略都至關重要的區域。

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附註

若要了解更多，請參考Moyen-Orient 期刊第34 期(2017年4～6月) 〈France : Le retourd’une “politique arabe” ?〉一文。 譯注：Émir，阿拉伯國家的軍政首長、高級貴族的稱號。 譯注：非洲西北部濱地中海地區，現多指摩洛哥、阿爾及利亞、突尼西亞和利比亞四國。 編注：參見《世界大局．地圖全解讀》第一集p.66〈西撒哈拉篇〉。 AgnèsChevallier, « Le recul de la France sur les marchés du Maghreb », 法國國際展望暨資訊研究中心(CEPII), 20 mars 2015.

相關書摘 ►《世界大局．地圖全解讀 Vol.2》：「加州獨立」脫離美國，成為全球第六大經濟體？

書籍介紹

本文摘錄自《世界大局．地圖全解讀【Vol.2】：非洲電影巨頭「奈萊塢」？加州會脫離美國嗎？耶路撒冷考古學變武器？昆蟲將是人類救星？》，野人出版

編者：亞歷克西斯．鮑茲曼（Alexis Bautzmann）

繪者：蘿拉．瑪格麗特（Laura Margueritte）

譯者：林佑軒、雪克、陳郁雯

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九