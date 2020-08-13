《世界大局．地圖全解讀 Vol.2》：「加州獨立」脫離美國，成為全球第六大經濟體？

編者：亞歷克西斯．鮑茲曼（Alexis Bautzmann）

【加州獨立：脫離美國，成為全球第六大經濟體？】

2016年川普贏得美國總統大選後，「加州退出美國聯邦」這個早已被遺忘的議題，重新獲得關注。不過，與其說加州是真心追求獨立，不如說加州是在展現一種挑戰新政府的姿態，加州的優勢與弱點也因此暴露無遺。

加州自1990年代起就是民主黨的大本營。2016年11月的選舉，希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）在加州獲得61.5%的支持，共和黨候選人川普則為31.5%，相當於近450萬票的差距。加州的投票結果明顯與全美其他州有落差（希拉蕊的全美得票率為48%，川普則為45.9%，然而由於選舉人制度的緣故，仍由後者獲勝），導致許多加州人發出獨立的吶喊，並投入兩場運動。

即「Yes California」運動與「加州國民黨」（California National Party），兩者的前身皆是主張加州自美利堅合眾國退出的「加州脫美」（Calexit）運動。根據2016年12月至2017年1月的一份民調，三分之一受訪的加州人贊成和平退出美國。這個比例較2014年更高，當年一份類似的民調結果顯示，只有20%的受訪者贊同退出❶。

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單州GDP逼近三兆美元，超越英、法等國

贊成脫美的主要理由在於加州的經濟貢獻：加州的GDP比其他州高出許多，2016年達到近2兆5千億美元，相當於全國的14%。支持脫美者經常強調，加州獨立後將會成為世界第六大經濟體❷。

加州擁有許多經濟優勢，其中有三大強項：第一是農業，也是該州的主要傳統經濟活動（參見圖2）。許多加州的農產對全美國、甚至全世界來說，都是難以取代的，例如加州生產的杏仁，占2015年全美產量的99%、全球出口量的80%，而納帕谷（Napa Valley）產的葡萄占全美產量的91%，品質也備受讚譽，當地所產的酒也是食品類的外銷主力，主要銷往歐洲，2015年銷售額總計6億1,100萬美元❸。

其次，加州也是新興資訊與高科技產業重鎮，矽谷更是這項產業的代名詞。這裡有超過四萬家公司進駐，包含數百家全球知名企業，如臉書、Yahoo、Google、蘋果等。至於推動資訊業及高科技業發展所需的聰明才智，正好由矽谷附近的名校如柏克萊大學和史丹佛大學提供。此外，全球排名前20的大學中，就有五所位在加州。

第三，舊金山灣區偏重資訊業，洛杉磯則集中發展電影產業，風靡全球的好萊塢就是最著名的象徵。加州的電影工業提供了約33萬3千個工作機會，接近全美電影工業直接或間接雇用人員的二分之一。根據歐特斯藝術與設計學院（Otis College of Art and Design）的研究，2014年加州的影視產業創造將近760億美元的產值❹。

好萊塢電影在全球市場營收獨占鰲頭，全球票房最賣座的前20部電影中就有18部是美國片，票房所得近260億美元。然而，就在這套商業模式大有斬獲之際，社會上遭到忽視的矛盾卻慢慢浮現，例如繁榮的市中心與衰退區域之間，有時會產生極嚴重的衝突。

有錢人多，窮人也多，失業率超越全美平均值

加州的經濟繁榮導致洛杉磯、舊金山、沙加緬度（Sacramento）等大都市成為財富集中地，其他大片加州土地只能分得一小塊餅。農業地區的失業率較高，有些郡甚至高達19%，但舊金山只有3%，全美失業率則是4.9%。相反地，大城市附近的郡則是高所得人士的聚集地：2015年加州的平均所得為5萬4千美元左右，尤其聖塔克拉拉、聖馬特奧（San Mateo）和舊金山的居民所得最高，甚至可達9萬3千美元以上。

然而，即使都市內也有明顯的所得不均。1970年代以來，大量移民定居加州，尤以西班牙人最多：當年約有240萬移民，到了2015年，成長至1,550萬人，相當於全州人口的39%，超過全美拉丁裔人口的四分之一（參見圖3、4）。這些西班牙移民生活窮困，通常也無法接受高等教育，因此很難躋身較高的社會階層，也使得都市人口貧富差距愈來愈大。舉例來說，加州西裔人口最多的洛杉磯郡（2015年占加州西裔人口48.4%）也是貧窮率最高的城市（24.5%）❺。

除了社會與經濟的不平等之外，加州的環境問題也漸漸威脅原有的商業模式。這幾年來，加州數度發生嚴重旱災，使得政府頭痛於水資源超量使用（參見圖1），不只是家庭用水超量，還包括科技業，更重要的是農業用水（用水超量80%）。加州州長因此限制家家戶戶的花園用水（占家庭用水的60%）。

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加州脫美最大難題：財源不足、修憲門檻太高

另一方面，加州雖有種種顯著的經濟優勢，整體發展上仍有以下弱點，必須靠政府介入處理，才能阻止區域落差與貧富不均繼續擴大：2015年，聯邦政府借給加州3,690億美元行政經費，其中超過半數（56%）用於醫療補助與老年津貼；2016年初，將近三分之ㄧ的加州人口加入醫療保險（即「歐巴馬健保」），相當於1,270萬人，加重了政府的財政負擔。

加州必須依靠聯邦政府的另一個原因，發生在2017年2月，颶風接連侵襲加州海岸，造成加州將近10億美元損失，州長必須向聯邦緊急事務管理署（FEMA）求援。光是修復交通網即需要四億美元，占了至少75%的地方基礎建設修繕費。

對支持加獨的人來說，另一個重大難題便是修改憲法，因為美國憲法有一條修正案禁止任何一州脫離聯邦。必須獲得參眾兩院三分之二席次的支持，再獲得全國四分之三的州批准，才能修改這項條文。由此看來，加州和聯邦政府的緊密連結，將使得「脫美」的假設更不可能實現。

附註

Reuters, « More Californians dreaming of a country withoutTrump: poll », 2017.1.24. 編注：2018年，加州GDP 為2兆9,997 億美元，當年度全球排名第五。 CaliforniaDepartment of Food and Agriculture, California Agricultural Statistics Review, 2015-2016. Otis College of Art and Design,2015 Otis Report on the Creative Economy, California, 2016.5. 編注：「貧窮率」指貧窮線以下人口占總人口的比例。

相關書摘 ►《世界大局．地圖全解讀 Vol.2》：北非－中東，法國與阿拉伯世界的百年恩怨

書籍介紹

本文摘錄自《世界大局．地圖全解讀【Vol.2】：非洲電影巨頭「奈萊塢」？加州會脫離美國嗎？耶路撒冷考古學變武器？昆蟲將是人類救星？》，野人出版

編者：亞歷克西斯．鮑茲曼（Alexis Bautzmann）

繪者：蘿拉．瑪格麗特（Laura Margueritte）

譯者：林佑軒、雪克、陳郁雯

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九