第三者介入婚姻後就算「和平分開」，仍可能面臨這些法律問題

新聞報導篤信基督教的梁文音，在教會結識丈夫歷經四年婚姻後，外傳兩人婚姻有第三者介入，雖然梁文音證實已經「和平分開」，不過如果第三者介入婚姻，會引起那些法律問題呢？

以下我們來逐一盤點，也希望能有所嚇阻想出軌的人。

通姦除罪！但仍會侵害配偶權

原本與第三者通姦，具有刑事責任，根據《刑法》第239條：「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」但這個條文在司法院大法官2020年5月29日釋字第791號解釋後，即失去效力。相當於「通姦罪除罪化」。

反對者認為除罪化後就會鼓勵婚外情的發生，不可否認因為失去《刑法》處罰的效果，的確會讓通姦的「成本」變低，讓婚外情的發生率變高。儘管如此，出軌並非沒有任何法律問題，如果一方有婚外情，實際上是侵害了另一方的配偶權，配偶權意思是指配偶結婚後所享有的相互扶持、協助、誠實，使婚姻生活美滿的權利。

侵害配偶權的範圍可比「通姦罪」的範圍大多了！原本通姦罪的認定上，不僅男男通姦可能沒有法律責任，「蓋著棉被純聊天」也可能不構成通姦；但侵害配偶權的情況較廣：包含貼臉、摟肩、吻頸、裸體共眠、牽手、擁抱、進出飯店頻繁約會等，都可能侵害配偶權。只要是超過了普通的社交關係、達到破壞婚姻的程度，在法律上就有構成侵害配偶權的可能。

出軌之後，小心人財兩失

除了侵害配偶權之外，對方也可以據此提起離婚，在《民法》1052條中，有所謂的離婚十大要件，其中第二條為：「與配偶以外之人合意性交」意思就是與夫妻以外的第三人性交（男男、女女均適用）可以訴請裁判離婚。

我們《民法》有規定，因離婚而陷入生活困難的人，可以向離婚對象索取贍養費。由於贍養費既不是賠償，也不能漫天開價，而是用來保護人們不會因為離婚失去經濟來源、無法支持獨自生活的開銷的一種「生活補助」。如果是經營法院判決的裁判離婚，己方屬於無過失且因離婚而陷入生活困難，可以向對方請求贍養費喔。

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所以，出軌之後，對方可以據此提出侵害配偶權的賠償、據此離婚，還有機會要求支付贍養費。

離婚分配重點：監護權及剩餘財產分配權

除了贍養費之外，離婚還有監護權及財產權的問題。

小孩歸屬誰？及金錢怎麼分的問題？監護權法院會根據「誰能提供小孩最好的成長」作為裁判依據，同時還包含經濟狀況、小孩好惡等等，也會衍生出探視權及扶養費的問題。夫妻財產分配權則是會依據結婚時的約定來分配雙方的財產。最壞的情況可能是小孩判給對方、財產還要分對方一半，怎麼想都覺得不太划算，下次要出軌前，請先想想你願意面對這些後果嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航