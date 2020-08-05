與華為終止合約，瑞典歌手稱：「中國不是一個友善的國家」

因為代言某個品牌，不能自由的評論特定議題？22歲的瑞典歌手莎拉萊森（Zara Larsson）一定感同身受。她日前宣布自己已終止與中國華為的手機代言合作，稱中國「並不是一個友善的國家」，這名歌手接下來預料能自由的替她所關心的維族問題、TikTok爭議與香港議題自由發聲。

（中央社）瑞典歌手莎拉萊森4日表示，她已結束為中國華為代言的合作關係，並表示中國「不是友善的國家」。但華為表示，代言一直有時間限制，在「雙方同意」下已結束合作關係。

莎拉萊森接受瑞典TV4電視台訪問時表示，她數個月前已經結束與華為合作。

莎拉萊森說：「如果我現在回過來看這次合作，無論是從專業角度或個人角度，都不是我做過最明智的交易。」她接著說：「這並非是我所支持的事情。」

莎拉萊森還說，她無意支持中國「當下所為」。她表示：「我們都知道中國並不是一個友善的國家。」

她強調，自己之前就希望為了維吾爾人、TikTok爭議或香港問題表態，但卻「受制於」自己與華為的合作。

The WUC thanks Swedish singer @zaralarsson for cancelling her partnership with @Huawei, which is complicit is serious human rights violations against Uyghurs.



She stated she felt hindered from speaking out on the #Uyghur crisis during the collaboration.https://t.co/bZAgZamnUD — WorldUyghurCongress (@UyghurCongress) August 5, 2020

莎拉萊森2013年憑藉熱門單曲Uncover享譽國際，這首單曲MV目前在YouTube點擊量已經超過3.1億次。

2019年春季，莎拉萊森與華為簽約，幫華為推出的最新一款智慧型手機代言。

華為瑞典分公司稍後發布聲明回應，強調與莎拉萊森的合約只限於一段時間，並在雙方同意下已於去年結束合作。華為也強調自己是「跨國民間企業」，遵守當地法規，不會聽從任何政府或當局的指示。

法新社報導提到，莎拉萊森 去年接受《Resumé 》雜誌採訪，談及有關華為的間諜指控， 莎拉萊森當時表示她沒有被特別告知。當時的她說，

「 華為是中國的一家私人公司，現在正在推出一款出色的手機，其他我沒有多想、或是想多評論的。」

這番言論激起了諸多批評，稱她正在促進中共政權的利益。

除了莎拉萊森，瑞典奧運游泳選手莎拉・斯約史卓姆（Sarah Sjostrom）也被華為聘來宣傳自家的手機。

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責任編輯：黃筱歡

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