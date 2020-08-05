回收玩家EP05 | 用創客精神打造環境永續！臺灣資源回收之路從哪裡開始？

臺灣的資源回收之路是從哪裡開始的？除一開始的拾荒者及民眾自發性回收，由舊貨商沿街挨戶收購外，環保署在30年前大力推廣垃圾分類，特別從荷蘭引進「外星寶寶」資源回收桶，掀起一陣命名風潮：藍博士愛吃紙、紅辣椒愛吃塑膠、翡翠蛙是玻璃的家、黃金鼠愛吃金屬。回收桶可愛且鮮豔的造型，讓資源回收分類的觀念及各顏色代表的屬性深入學校教育及民間社會，為臺灣的資源回收觀念扎根，外星寶寶也因而成為每個臺灣人共同的成長記憶。

同一時間，環保署推動的「全民參與回饋式資源回收四合一計畫」，將「社區民眾」與「地方政府清潔隊」、「回收商」及「回收基金」結合在一起，促使參與回收的民眾及回收處理業者獲得合理獎勵，逐步建立起完整回收循環體系 。

回收處理業者的再生教育學堂，為環境教育增添一股力量

Photo Credit: 中台資源科技股份有限公司環境資源教育中心 除了學校教育，回收處理業者開辦的再生教育學堂即設計了與自身相關的課程，邀請學生及民眾做好資源回收，愛護地球

從事廢玻璃回收循環再利用已經50年的春池玻璃，主要業務是將廢棄玻璃處理後，製成各項產品，減少資源開採，同時達到垃圾減量。春池玻璃為環境教育設計的教案以「環保人文保護、百年手工技藝」、「廢玻璃回收循環再利用友善環境」為設計主軸。讓參訪學員們觀賞百年技藝—手工玻璃藝品的製作，同時也可以使用再生玻璃杯，製作DIY噴砂設計，體驗早期玻璃噴砂加工的樂趣，讓參與者在創作中學習環境教育，進而落實愛惜資源，體會永續的可能及重要性。

而在迎賓大廳上寫著「利用厚生」信念的中台資源科技股份有限公司，其「環境資源教育中心」的課程內容包含了適合中小學生的「電燈的秘密- 燈的生命週期」及適合大學生與一般民眾的「舉頭三尺有燈管- 認識環境中汞污染及其影響」，讓民眾能學會如何分辨有害含汞燈、正確選擇省電燈泡並擁有正確回收態度與技能，成為「電燈達人」此外「化廢為寶」的手作課程也會帶領學員們觀察經處理後的資源物質可進行多樣化再利用用途，思考資源回收的重要性。並透過使用回收玻璃彩繪DIY設計，讓學員感受動手做的樂趣。

大抵來說，臺灣的資源回收以教育為主，但環境教育並不限於學校，當回收處理業者也加入環境教育的行列時，再透過身體力行的家庭教育，資收教育涵蓋了學校、家庭與社會，回收體系便能夠更完整的建立起永續循環的環境。