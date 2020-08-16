《哈佛創意美學課》：身處在極端條件下，「同理心」是創造重要事物的必備要素

文：大衛・艾德華斯（David Edwards）

運用行動中的同理心，創新醫學的未來

無論是去太空旅行或是追求未來醫學的發展，在探索任何領域未知疆界的過程中，開拓者通常會與周邊的人保持密切聯繫。接下來，我們來看看麻省理工學院的蘭格（Robert Langer）教授，他是目前世界上最多產的發明家之一，也是有史以來論文被引用次數最多的工程師。

蘭格在職業生涯初期，就創造出一種肉眼看不到、可行生物分解的奈米微粒，當患者遭受癌細胞侵襲時，可將載藥的奈米微粒送至病變部位，以均勻且逐漸的方式釋放到身體組織中。他的發現衍生出新的癌症療法，不僅能夠挽救患者生命，還能增加成功康復的機會。蘭格的生活和職涯充分顯示，開拓者身處在極端條件下，同理心是創造重要事物的必備要素。

照亮世界的心願

蘭格於一九四八年出生於紐約州首府奧爾巴尼市（Albany），父親在當地經營一間小酒吧。他認為兒時的他並非是個特別有創造力的孩子，在成長階段中做的也都是一九六○年代一般孩子會做的事。他從小熱愛理工科目，大學選讀康乃爾的化學工程系，大學畢業後進入麻省理工學院做研究。他對於教學有很高的熱情，在攻讀博士學位的同時，還為當地特殊高中的輟學生開設化學課程。

回想起那段教輟學生的時光，蘭格對我說：「你看得出這群孩子在學習時閃爍在腦中的光芒，他們從化學之中發現這個世界獨特的運作方式，這種發現給予他們原本對生命缺乏的希望。」對蘭格而言，教學不只是分享化學的基礎知識，而是在「打開那道光」，將對世界的希望與光亮傳達給學生。正是這種照亮世界的熱情，讓蘭格在日後創造出對全人類至關重要的事物。

研究所畢業後，蘭格原本想留在學校任教，可惜沒能如願。不過，擁有麻省理工學院畢業的優異學歷仍為他獲得許多業界的工作機會。當時，他收到二十家石油化工公司的錄取通知，但是蘭格清楚知道自己對開採石油完全沒興趣，因此全都拒絕了。他想做的事，是對人類社會真正重要的事物。也正是在這個時候，哈佛醫學院知名教授福克曼（Judah Folkman）走進了他的生命。

福克曼是波士頓兒童醫院史上最年輕且傑出的外科主任，不僅身材高挑，更具有沉著、自信的特質。福克曼一生致力於癌症治療的研究，但他的研究方式不同於一般正統的做法。福克曼認為，癌症腫瘤之所能夠存活，是因為它會向血管發出一種分子訊號，指揮血管沿著它要生長的方向延伸，持續供給生長所需養分。他把這種現象稱為「血管新生」（angiogenesis）。他提出一個有趣的假設：如果能找到抑制癌細胞中血管新生的方法，就能控制癌細胞的生長。他將能殺死癌細胞的分子稱為「抑制素」（statins），亦即「血管新生抑制分子」（angiogenesis inhibitors）。福克曼已透過動物實驗證明這個現象，但要具體分離出相關因素仍是一大挑戰，血管新生的生物化學機制也仍待釐清。

蘭格對這個研究深感興趣，決定跟隨福克曼進行研究。在福克曼的實驗室中，蘭格是唯一的工程師。追求理性分析的工程師，配上依靠當下直覺反應的外科醫生，這真是個有趣的團隊組合。蘭格斷然拒絕眾多業界提供優渥工作的選擇在麻省理工學院完全沒有先例，因此他的老師在驚訝之餘稱他的行為是「自殺之舉」。蘭格不知道他們說的究竟對不對，不過他也壓根不在乎，只是全心投入福克曼的實驗。畢竟對人類而言，有什麼問題會比找出如何阻止血管新生來得更重要？

邏輯與直覺的微妙組合

從麻省理工學院到哈佛醫學院，蘭格勇敢跨出一大步。過去他一直以為一定要依靠所學知識才能邁向成功；但當他進入福克曼的實驗室後發現，自己原來不只能運用原有的知識，還必須在未知的狀態下創造出新事物。癌症新療法的創造與研發不僅攸關邏輯應用，也需要包括直覺、想像力、模糊性、不確定性的思維方式。

蘭格來到福克曼實驗室後不久，便提出一個大膽的假設。福克曼認為，抑制血管新生的大分子可以儲存在聚合物粒子中。聚合物是構成合成塑料的大型複雜分子，也是我們體內許多自然組織和生化物質。諸如蛋白質等天然聚合物會滲透擴散並儲存於我們的身體組織裡，幫助傷口修復和組織生長等。蘭格希望能自創發揮同樣功效的人造聚合物粒子。他將這種粒子放置在腫瘤附近，讓這些微粒逐漸釋放抑制素來殺死癌細胞，如此一來，患者便不需要經常上醫院持續注射藥物，這將讓那些沒機會或無法上醫院接受治療的病患有機會存活下來。

用同理心創造奇蹟

蘭格和福克曼將彼此的偉大構想結合成共同的夢想，其實是有風險的，因為他們走的路很可能是錯的，或者很可能在他們有所發現之前，一生就這麼過了，更別說要研發出有效的療法。在追求治癒癌症夢想的過程中，他們踏出的第一步是以創造永續事物為目標，接著又邁出第二步，致力於攜手奮鬥。而福克曼始終能站在蘭格的立場上，理解蘭格的勇氣。

福克曼的實驗室主要是由醫學實習生和生物學家組成，他們擁有與蘭格截然不同的醫學文化，因此彼此在溝通上難免會遇到一些問題及困難，此時蘭格只能獨自悶頭刮小牛軟骨，或是做他的聚合物實驗。福克曼巡視他的實驗室時，和蘭格在一起的時間往往比任何人都多。有時他們會互換角色，福克曼讓自己當學生，跟著蘭格學習，有時則當成老師，給予蘭格信心，幫助他在最艱難的前九個月中向前奮進。在這段期間裡，蘭格原本極有可能離開，逃回到他所熟悉的化工領域，然而在福克曼的充分支持與參與下，蘭格愈來愈投入，一步步往眼前那片未知疆土邁進。

「福克曼告訴我，在小牛軟骨中，我將發現能抑制血管新生的分子。」蘭格沒有質疑福克曼的說法，就某種意義上來說，他把醫生的直覺當成自己的直覺。他們共同採用這個歸納性假設，同時他們同意，如果無法以嚴謹的科學方法予以證明，他們最終會放棄這個假設。後來蘭格花了一年的時間，致力於分離出抑制血管新生的分子。布雷姆也加入他們的行列，負責透過仔細的實驗與分析，檢視蘭格分離出來的成果是否確實有效。

布雷姆在紐約大學獲得生物學學士學位後，便一直在福克曼的實驗室工作。他在哈佛大學完成一年的生物學研究所學業後進入哈佛醫學院，因此他知道關於血管新生生物學的一切知識，這是蘭格在書中讀不到、在與福克曼談話中也聽不到的。

「開創事物會讓你與其他人以從未想過的方式結合在一起，」蘭格表示，「如果沒有與他人建立聯繫，我肯定不會走上我現在的道路。這些聯繫不僅是我與福克曼的，也是我與實驗室裡的其他人的，例如布雷姆以及我與學生之間的聯繫。」

當時蘭格的處境就像是同時在兩處全世界都認為沒有寶藏的地方淘金，必須承擔著雙倍失敗的風險。他走在這條未知的道路上，還得繼續走個一、兩年，才知道腳下所踩的到底是不是正確的路。

書籍介紹

本文摘錄自《哈佛創意美學課：鍛鍊商業美學力，打造改變世界的暢銷商品》，天下文化出版

作者：大衛・艾德華斯（David Edwards）

譯者：許玉意

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Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航