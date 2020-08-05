緬甸11月舉行國會大選：翁山蘇姬正式宣布參選，尋求第二執政任期

緬甸文人政府領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）8月4日正式宣布，將參加11月8日舉行的國會大選，尋求第二個執政任期。本次大選將檢驗緬甸上屆大選以來，民主改革起步的成果。

《路透社》報導，軍方數十年的統治的結果，即使全國民主聯盟（NLD，以下簡稱全民盟）執政，仍需被迫與軍方分享權力。今年75歲、曾獲諾貝爾和平獎的翁山蘇姬，其國際聲望在處理羅興亞（Rohingya）穆斯林的議題上，因被質疑成為迫害少數民族的共謀，而面臨滑落。

不過，她在家鄉的支持度仍然維持不墜。4日，翁山蘇姬在到前首都仰光（Yangon）送交參選申請時，有大約50名支持者戴著表達支持全民盟的紅色口罩，喊「蘇媽媽（Mother Suu），祝妳健康。」

翁山蘇姬在選情上的負擔，包括過去4年在數個地區的少數民族武裝團體的和平進程，仍然進展緩慢。同時，其政府要面對 「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎或新冠肺炎）疫情，帶來經濟上的新壓力。

翁山蘇姬領導的全民盟的主要對手，是獲得軍方與退休公務員支持的軍系政黨聯邦鞏固發展黨（UNDP，以下簡稱鞏發黨）。由於緬甸軍方制定的憲法，保障了軍人在國會擁有25%非民選席次，而且對修憲擁有否決權，即軍方將領宣稱的「戒律式民主」（disciplined democracy），讓修憲和擺脫軍政府困難重重。

此外，據憲法規定，「合法子女與外國勢力有任何關係者」沒有參選總統資格，翁山蘇姬雖可帶領全民盟參選，但因其2個兒子擁有英國護照，她無法成為總統。目前，翁山蘇姬擔任緬甸國務資政、外交部長與總統府辦公室部長，是緬甸實質領導人。

緬甸國會大選包括國會上下兩院與地方議會。上一次大選在2015年舉行，翁山蘇姬領導的全民盟勝選執政，2018年，國會與地方議會13個議席的補選，全民盟只拿到7席，表現不如預期，鞏發黨則拿到3席，其他3席則由無黨籍人士及2個少數民族黨各別贏得。

政黨結盟

過去4年，全民盟的聲望和政績都有待本次大選檢驗。《美聯社》報導，翁山蘇姬的全民盟能在2015年贏得選舉，與她和少數民族政黨的策略性結盟頗有關係，而這些政黨都希望能脫離軍政府統治。

若開人、羅興亞人、政府軍三方衝突頻發，以及爆發羅興亞穆斯林難民人道危機的若開邦（Rakhine State），政治情勢相當複雜。緬甸媒體《伊洛瓦底》4日報導，雖然大部份若開人，對即將到來的選舉相當冷淡，但兩個主要的若開人政黨之間的對抗，仍然讓選情緊張。

若開族爭取民主同盟（Arakan League for Democracy,ALD）和若開民族發展黨（Rakhine Nationalities Development Party,RNDP）都曾加入阿拉干國民黨（Arakan National Party,ANP）。2015年大選阿拉干國民黨大捷後，若開族爭取民主同盟退出，被認為是跟若開民族發展黨試圖奪取領導權，引起的黨內鬥爭有關，若開族爭取民主同盟在2018年補選，並未派出候選人。

翁山蘇姬作為全民盟主席的前個人秘書Tin Mar Aung，將代表若開族爭取民主同盟，角逐若開邦議會的席次。這個消息引發廣泛的關注，因為Tin Mar Aung的選區洞鴿鎮 （Taungup），向來是全民盟票倉。

Photo Credit：Reuters/達志影像 翁山蘇姬與前個人秘書Tin Mar Aung。

Tin Mar Aung所屬的若開族爭取民主同盟，是2017年從若開邦的阿拉干國民黨分裂出來的，並再次以同名註冊成獨立政黨。她主要兩個敵手是全民盟中央執行委員會成員U Min Aung和若開邦現任現任議員、阿拉干國黨的Daw Khin Myo Yin。

Tin Mar Aung說，「我是若開人，若開族爭取民主同盟是我父親創建的黨。我將代表這個黨參選。」Tin Mar Aung的父親2009年去世後，她遵循先父遺願支持翁山蘇姬的民主事業，「我支持翁山蘇姬是因為我父親說，她能帶來改變。」

過去Tin Mar Aung長伴翁山蘇姬左右，然而，她認為自己幫助全民盟是出於希望國家掙脫軍事獨裁，邁向民主。當全民盟勝選後，Tin Mar Aung說原先認為自己責任已了，便投身若開邦當地的非營利組織。

但是，她提及自己的政治目標仍然是在議會為若開人的權利發聲，提升他們的教育、健康和居住品質，選擇在她的政黨當作政治平台，是為了確保聯邦民主、平等和自決（self-determination）。

緬甸媒體《Myanmar NOW》報導，在少數民族爭取自治陷入長期動亂、位於東北部的撣邦（Shan State），2015年大選讓全民盟經歷了歷史性的大敗，軍方背景的鞏發黨只贏得少於10%的總席次。但是，全民盟在此區影響力低落，讓撣邦可以說是本次選舉鞏發黨最關鍵的選區。

面對2020年大選，勃歐民族黨 （Pa-O National Organisation）結束和鞏發黨的結盟關係，並在7月26日宣布將在撣邦、孟邦（Mon State )、（Karen State ) 、克耶邦（Kayah State）參選35個選區爭取勃歐人選票。在過去選舉中，勃歐民族黨在撣邦當中的10個選區，禮讓鞏發黨為其勝選鋪路。該黨的秘書Khun Thein Phay表示，「在2010年和2015年選舉，我們同意如果2個黨都在同選區參選，我們不能確定都能拿下。」

在這個協議下，鞏發黨卻未讓利給勃歐民族黨，也使得該黨的選民被激怒。「我們終止因為勃歐人不想要這種結盟。如果我們繼續和他們綁在一起，那大眾將不再承認我們。」Khun Thein Phay指出。2010年和2015年選舉裡，勃歐民族黨在勃歐自治區（Self-administered zone）全部3個城鎮勝選，還在另外3個勃歐人聚居的地區也贏得勝利。

鞏發黨政治人物、撣邦農業畜産灌漑省部長（Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation）Sai Lon Kyaw表示，結盟破裂不影響他們黨在議會的代表人數，「我們以前有合作，但現在他們歸他們，我們也維持原狀。我等著看選舉結果。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒



