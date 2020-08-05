記者遭傳喚、辦公室遭搜索，馬國政府對付半島電視台報導大逮捕非法移工

今（2020）年的7月3日，來自中東卡達的半島電視台（Al Jazeera）因推出一部新聞紀錄片，報導了馬來西亞官方在抗疫期間涉及歧視非法移工，招致馬國政府的不滿。當局指控該紀錄片破壞馬國形象，因此展開行動調查半島電視台與接受訪問的移工。而就在8月3日，馬國當局突襲搜索半島電視台位於吉隆坡的辦公室，並查扣了2台電腦。

《當今大馬》報導，除了半島電視台，馬國警方也搜查了衛星電視業者《寰宇電視》（Astro）和網路電視業者Unifi TV的辦公室，因為這兩家業者都有播放半島電視台的節目。

《中央社》報導，半島電視台英文頻道執行董事特朗德（Giles Trendle）說：「對我們的辦公室發動突襲搜索及查扣電腦，是當局升高打壓新聞自由的令人不安舉措。」特朗德也呼籲，馬國當局應停止對半島電視台記者的刑事調查。報導指出，馬國警方正在調查半島電視台涉嫌觸犯禁止煽動叛亂、誹謗與傳播冒犯性內容等法令，目前已有7名半島電視台記者已在7月遭傳喚訊問，其中有5人是澳洲籍，而一名在紀錄片中受訪的孟加拉移工已被逮捕。

早前半島電視台上傳到YouTube頻道的紀錄片“Locked Up in Malaysia's Lockdown”，片長達25分鐘50秒，內容主要是報導在馬國官方在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的防疫期間，藉機逮捕國內的非法移工。片中受訪的移工稱遭到部分執法人員的歧視，包括移工小孩也遭戴上手銬。

《當今大馬》報導，在紀錄片中接受訪問的孟加拉移工拉央卡比（Mohamad Rayhan Kabir），在7月24日遭移民局逮捕後，他的工作准證也被當局註銷，他曾透過律師為其言論向馬國道歉，並表明願意被遣返回國的意願。報導指出，由於航班因疫情而班次減少，馬國移民局最快在8月31日才能執行遣返程序，而且25歲的拉央卡比將永遠被列入黑名單。

在武漢肺炎疫情下，馬國對移民和難民的不滿正上升當中，這些群體被指控傳播武漢肺炎病毒，以及在疫情的衝擊下，上升當中，這些群體被指控傳播武漢肺炎病毒，以及在疫情的衝擊下，與當地人競奪工作機會。報導指出，馬國大約有220萬名有註冊外籍移工，但估計也有200萬非法移民在馬國非法工作。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範