領展高層金腰帶，蟻民想捱無得捱

武肺肆虐，堂食生意最受影響，禁令無情講，但舖租仍要準時交。政府頂多出口術，勸業主通融，並無硬性規定他們分擔疫情帶來的經濟損失。換言之，防止疫情擴散的社會成本大多轉嫁至打開門做生意者身上。中小型租戶財力有限，更加水深火熱，也必累及基層員工，再次凸顯香港的裙帶資本主義劫貧濟富，向大地主放水的深層次問題，屢試不爽。

領展作為香港房地產一大擁有者，本身得以壯大，來自房委會十多年前賤賣公共資產，惠民措施變其做世界發大財工具。租戶受困於疫情，苦不堪言，但無減領展幫股東賺到盡的狠心，只會做一些公關，應酬一下公眾。例如推出所謂同舟計劃，受惠對象包括慈雲山中心——作為第三波疫情的病毒樞紐，人人避之則吉，租戶只有拍烏蠅。領展皇恩浩蕩，決定減免租戶兩日租金。

是兩日租金啊，還不謝主隆恩？

領展是怎樣的一間無良大企業？

當年領匯（領展前身）上市，政府曾承諾不讓它拆售資產，並確保房屋條例第四條 (1) 賦予公屋居民享用社會設施的權益受到保障。領匯在首份年報裡亦申明公司的經營方針是要令商戶、顧客和鄰近的居民得益。但實情是過去十多年，被領展瘋狂加租迫走的原有租戶不計其數，生計固然成問題，不少店主的多年心血更毀於一旦。居民除了捱貴貨，更發現越來越少選擇，只能光顧連鎖店集團。社區人情被剝奪，具本土特色的社區經濟被摧毀，低消費生活圈被瓦解，基層市民失去互相照應、抵禦經濟不景的緩衝區，焗住節衣縮食，加劇貧富懸殊的傷害。學者李敏剛在《從反送中到反領展？城市與公共資本的想像》[1]中就以《幻愛》取景的友愛邨為例：「其公屋商場就是由領展幾年間翻新又拆售又再翻新，貴租之下，物價騰貴，商舖動輒斷租，完全脫離居民需要。」

為何領展可以如此聲名狼藉，又無人奈得它何？

前立法會議員鄭經翰在《領展有恃無恐、政府政客傳媒輿論賊過興兵》[2]一文中指，領展已變成「紅色企業」，進軍大陸商場，與中資互有交易，你中有我，我中有你，事事要看北方面色的林鄭政府自然不敢向領展動手。更何況，持有領展的傳媒主管和KOL亦非少數，很多事情有商有量。17年底，「領展鬧出政客和文丐互相指控和訴訟的風波，同是吃了領展茶禮的主流傳媒輿論，都把事件當作『花生騒』處理，哄鬧擾攘一番後，又會不了了之。」

不能忽略的還有經濟學者的理論加持，使民眾更容易接受領展所作所為乃高增值商業活動，被其清洗的小商戶自己欠競爭力，活該被淘汰。領展又很尊重學術界德高望重之輩，委任港大副校長王于漸為獨立非執行董事一段長時間，替其出謀獻策。學者林本利在2016年08月11日的《領展變質，禍根竟是梁振英》[3]一文中分析，王于漸過去一直建議特區政府出售公屋，甚至免費將公屋送給租戶。若然政府接納王教授的建議，日後領展便可以把更多停車場出售給炒家，又和炒家互相交易及分租，由炒家分拆車位及商鋪炒賣，把車位出租給非公屋住戶，到時居住在公屋的居民及車主肯定遭殃。「領展年報披露大部分的董事（包括所謂獨立非執董）都持有基金單位，而負責貸款給領展及協助發債的銀行，負責估值的估值師，以至負責物業管理及出租的管理公司，不少是關連人士，除了持有基金單位（或代客戶及強積金持有）外，還收受巨額費用（包括中介費）和利息收入。」

林本利2016年又在《領展薪酬與業績不相稱》[4]中指：「領展主要業務不過是翻新商場（「裝修佬」）及物業租賃（「收租佬」），又享有先天壟斷優勢，如此低風險工作又怎值巨額薪酬？一眾高層及董事從基層市民及小股東身上搾取巨額薪酬，是否覺得羞恥？」事實上，市場人士對其管理層的水平亦頗有意見。信報作者姚穎謙在2019年10月26日便質疑、領展18年才開設營運總監一職，由老臣子出任，一年便離職，並不尋常。另外，公司有多達10名獨立非執董，CEO袍金升幅更高達七成。惹來更大非議是，公司不斷回購，間接推高股價，而CEO在公司股價高位之時減持套現。事實上，不斷藉回購托高股價，再發債融資，13年至16年期間，股價表現依然欠理想。林本利2016年8月18日在 《買地產股何須揀領展？》中指， 「領展2013年3月底的收市價是42.3元，到今年3月底亦不過46元，三年升幅只得8.7%。因同期回購及註銷3%股份，公司市值只升5%。一眾董事又怎值1.8億元薪酬福利？最離譜是這段期間領展花費30多億元回購及註銷基金單位托價，同時又向董事及高層批出大量單位作獎勵。公司要增加貸款百多億元及耗用30多億元現金及存款，在市場上買買賣賣（包括回購股份托價），以致現金及存款只剩下4億元！領展由房託基金變身成地產商，背離原先經營方針。」

而令領展「表現」有突破的一大關鍵是——據港台16年7月10日《鏗鏘集》題為「一紙之諾」的報道，14年開始，領展及炒家能分拆停車場車位出售。

為何證監會為何會放寬對領展這類房地產投資信託基金的規管呢？原來2012年7月梁振英政府成立金融發展局，金發局在2013年底發表研究報告，建議香港發展成為房託基金的集資中心。有份參與研究的竟然包括領展行政總裁王國龍。之後證監會放寬規管，領展可投資土地買賣，投資的限額亦有所放寬，可多達數十億元進行買買賣賣。自此領展變身成投地建屋的「發展商」，剌激股價上升。一連串變賣資產的行動，使原本服務居民的商場改頭換面，成為國際學校或其他高檔消費場所，奪走供市民消費和休憩的空間，加倍民不聊生。

更可惡的是，證監會又再就房地產信託基金（REITs）進一步放寬守則公開諮詢，截止日期是8月10日。全港最大的 REIT 領展當然歡迎：那是對它的投資限制的進一步拆牆鬆綁，變得更像一個真正的地產商。前立法會議員區諾軒在《領展3.0將現，社會無人問津》[5]中提到：「有指新措施鼓勵房託入主更多寫字樓、商住混合項目、改裝為酒店或服務式公寓，這多大程度減少中低價商住租盤供應？基金放寬後，又會否積極參與重建收樓併購，加速推倒舊區生活？主張放寬守則的證監會不會設想後果，本屆政府又不會調研產業發展失衡，結果就是瞎子摸象，事後才發現租務市場失衡，車位、單位、舖位拆售炒高，無論幾多議員政黨反對已經沒有效用。」

去到今時今日，已有足夠理據指控領展是靠玩財技起家，藉政府放水去壓榨民膏以令一班高層自肥，甚至連小股東的利益也擱在一邊。如果香港落到今天境地，相當大程度源自深層次問題，領展為禍社會，肯定佔深層次問題一個重要部分。證監計劃再次放生領展，便是助長其竭澤而漁的惡行，隨時成為壓垮香港社會最後一根稻草，使無望而憤慨萬分的群眾，把負能量一次過爆發出來，造成無可挽回的慘劇，到時真的危害國家安全了。至於好撚鍾意香港，尤其是熟知金錢遊戲的朋友，如果可以，亦希望把握最後機會發聲，阻止作惡多端的社會公敵添毛添翼。

註：

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