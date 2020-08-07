專訪《怪胎》謝欣穎：怪怪惹人愛，用iPhone視角體驗謝欣穎與林柏宏的「非普通戀愛」

1992年，遠在歐洲大陸的英國搖滾樂團Radiohead推出首張單曲〈Creep〉，主唱Thom Yorke以沈穩、迷幻、壓抑的嗓音唱著：“But I'm a creep, I'm a weirdo.”（但我只是個異類，我是個怪胎）這群來自牛津、韋靈伯勒等地初出茅廬的年輕小伙子們，大概毫無意識這首以男性視角探究感情的疏離與幻滅，並帶著濃厚消極、痴狂口吻的抑鬱曲目，會成為日後無數樂迷奉為圭臬的經典之作。

時序來到2020年，前後擔任《那些年，我們一起追的女孩》、《六弄咖啡館》等話題國片執行導演的廖明毅，終於自編自導，催生出首部劇情長片《怪胎》（I WeirDo）。

《怪胎》與〈Creep〉的主軸核心同樣都是談感情，自貶為異類，但廖明毅另闢蹊徑，走向和Radiohead截然不同的道路，與〈Creep〉滿溢的絕望和「男性單一視角」的聲嘶力竭相比，廖明毅找到極為甜蜜、溫柔可愛的切點，以影像叩問「男女雙方視角」的感情價值觀，更帶著觀眾共同換位思考，一刀筆直切向感情世界中的複雜肌理。

《怪胎》以兩名強迫症（Obsessive- Compulsive Disorder，COD）患者為題，表面上探究兩名與社會群體疏離的「怪胎」，但實則向下挖掘「眾人」皆有的感情價值。面對愛情，幾乎所有人都在找尋相同類型與特質的人，如同怪胎一般命定似的相互吸引，而後也都因摩擦、相異、變質分手。

廖明毅用強迫症暗喻云云眾生，在「特殊性」中精準地找到「普世性」，白話點說，《怪胎》並非聚焦於小眾的特殊疾病，而是大眾幾乎都有的感情課題，以怪誕的特質描述愛情世界，每個人都是怪胎。

說到底，《怪胎》除了劇本、導演的才華展現之外，要歸功於兩名主演林柏宏與謝欣穎，兩位金馬最佳配角獎得主，台灣30代的中生代演員，在《怪胎》首度合作，雙挑大樑。這是一部雙人共舞的作品，靠著男女主角的魅力便撐起整部電影，兩人在銀幕上的化學效應極佳，在強迫症的框架底下，演活愛情世界中的戀人模樣，提供具有說服力的演出。

Photo Credit: 牽猴子整合行銷提供

何其有幸，在一個週五傍晚，以專訪謝欣穎迎來週末。與謝欣穎初次見面，立刻能發現她大方、俐落，縱使已經排了整天的專訪，卻絲毫不見疲憊、不耐，仍笑臉迎人。私自想像，若小時候班上有調皮男生欺負女生，她肯定是站出來仗義直言，狠狠教訓對方的那種女生。

傳統定義上男強女弱的框架，放在謝欣穎身上是行不通的，她是強韌同時溫柔的人，這點從她在專訪一開始，堅持親自搬椅子就能感受到，謝欣穎曾隨著卓立、侯孝賢分別站上柏林和坎城影展的世界舞台，卻不見大牌架子，所謂親和力，就是從對待人的細節中，一點一滴緩緩流洩而出。

雖然《怪胎》中謝欣穎飾演的角色陳靜，與群體社會的距離拉得很遠、是疏離的個體，但謝欣穎發散的光是溫柔的，能輕易包裹住對方，從各方面來看，謝欣穎都不是世俗眼光的「怪胎」，但是在台灣演藝圈生態尚未開放戀愛的年代，小心翼翼保護藝人感情隱私時，她早就愛的高調，對當時演藝圈來說，十足的「怪胎」，不過對她的粉絲來說，敢愛敢恨，這才是「Real」。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬拍攝

剛滿35歲的謝欣穎，提到自己的感情觀，認為無論再強勢的女人，在一段感情中，可能都會變成另種樣貌，且兩個人在愛情中，一定要互相學習，才能長久，而途中一定會有一方遇到低潮，成長曲線不可能一直向上，正如同《怪胎》中的小倆口，碰上劇變，面臨分與合的十字叉路。

謝欣穎說：「若我真的碰上劇裡的狀況，會選擇和另一半繼續走下去。當對方停下腳步，現階段的我會拉對方一把，想辦法讓雙方都變好，要經營長久關係，應該是當某一方遇到困難時，能被扶持。」

而《怪胎》對於兩性的刻畫是相當敏銳的，在中段以不說教的方式，意外柔軟地碰觸到「男主外、女主內」的社會窠臼，片中的情侶是父權結構下常見的家庭典型——女性在家稱職相夫教子，長期下來導致喪失進入職場的工作能力（一般企業也少用二度就業的女性），男性在外則因工作等其他因素捻花惹草，雙方世界越拉越遠，卻因女性經濟無法獨立，逐步鎖死對外的求生空間，離婚（分手）也就顯得無能為力。

此男女關係變向折射於電影產業，男女同工不同酬的結構問題，西方更爆出MeToo運動，都是從男女雙方「權利」、「權力」失衡的狀態下進而延伸反思。

曾經身為台灣國際女性影展代言人的謝欣穎，認為當代女性較有抬頭意識，能勇於捍衛權益為自己發聲，但也不諱言表示自己脾氣比較倔，討厭被指使，也稍微傳統一些，謝欣穎說：「以『男主外、女主內』來說，其實我覺得只要兩人有共識、開心就好，如果對方願意待在家，也沒什麼不好，雙方能體諒即可。像我是很喜歡沒事待在家的人，但當我忙的時候，就換對方待在家，總而言之，可能還是要看每個人的個性。」

謝欣穎更進一步說：「其實，覺得這社會有時候對男性也有點不公平，像片中拍攝了男女雙方角度，當下是同個場景、台詞，舉動一起處理，大家會罵男生渣男，卻會說女生可憐，一窩蜂地替女性發聲我認為也是某程度的失衡。」

Photo Credit: June Hsiung拍攝

至於謝欣穎會接下陳靜這個角色，主要還是在於劇本。謝欣穎僅用一個下午的時間讀完《怪胎》劇本，立刻灑脫的和經紀人表達接演的決定，謝欣穎笑說：「真的很過癮耶！很少有劇本可以那麼流暢，讓我不自覺跟著角色的情緒走，不像有些故事很複雜，支線很多，《怪胎》簡單卻很迷人。」此外，除了劇本，吸引謝欣穎的還是陳靜對她的「挑戰性」。

細數謝欣穎過往飾演的角色，有莊重的遺體化妝師；有為愛瘋狂的女鬼；有體罰學生的恐怖教師等等，演員生涯至今十餘年，其角色類型橫跨之大，不按牌理出牌，與她甜美亮麗的外表總有些抵觸，對謝欣穎而言，每次的演出都是「去標籤」的時候，「我會盡量不要找相似的角色，只要是我沒接觸過，只要不是『謝欣穎』，我都會想嘗試。我不是強迫症患者，所以更有挑戰性，想詮釋這樣的角色。」謝欣穎如是說。

Photo Credit: 牽猴子整合行銷提供 謝欣穎在片中飾演超商小偷陳靜

然而，在與角色的反差之中，謝欣穎又必須找到和角色的相似性，才能融入環境、成為陳靜。其中最重要的當然是如何詮釋強迫症，「強迫自己患上強迫症」，就是謝欣穎的方法：「如果要讓自己有強迫症，我的認知是要先『習慣』某件事，因為習慣所以成自然，某天若習慣突然有了偏差，和過往經驗不同，心裡就會特別不舒服。」

於是謝欣穎選擇將生活中的細節不斷放大、放大再放大，讓「習慣」能有加倍感受。有清潔習慣，會固定打掃住宅的謝欣穎，先從牙刷擺放下手，強迫刷頭一定要朝上；又或者從馬桶的清潔切入，清潔完強迫馬桶蓋是打開的狀態，這幾件事週而復始，等到哪天刷頭倒了、馬桶蓋關著，就會很不舒服，就會強迫自己將刷頭擺正、打開馬桶蓋。

Photo Credit: 牽猴子整合行銷提供

有趣的是，拍攝過程劇組也紛紛患上「強迫症」，現場的鞋子、飲料杯等等，無時無刻皆整齊一致，《怪胎》的強迫症是有渲染性的，正面感染劇組中每個螺絲，並順利運轉、滾動，齊心完成作品。謝欣穎也坦言拍完《怪胎》這些習慣仍持續跟著她，貼近角色內心，理解角色習慣，最後成為角色，正是專業演員具備的態度。

演出經驗豐富的謝欣穎，準備角色的過程處之泰然，而《怪胎》開拍前最讓謝欣穎最擔心的，是和林柏宏的化學效應。

謝欣穎在2006年以姚宏易的《愛麗絲的鏡子》拿下金馬獎最佳女配角，在趙薇、蔡寶珠等勁敵中脫穎而出，這不過是她演出的第二部劇情長片。到了2011年，則破天荒的以《消失打看》、《命運化妝師》兩片獲得台北電影獎的影后殊榮，謝欣穎在生涯前期便已獲得矚目，演技備受各界肯定。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬拍攝

至於林柏宏雖然在2014年好萊塢商業大片《變形金剛4：絕跡重生》客串，但一直要到2016年以《六弄咖啡館》擊敗賽前大熱曾志偉，拿下金馬獎最佳男配角後，才算真正破繭而出。

林柏宏在《六弄咖啡館》飾演的蕭柏智熱血、衝動、大喇喇，演活了少男時代的青澀、傻氣與痞樣，深植人心。因為蕭柏智的角色太過立體、鮮明，讓謝欣穎在與林柏宏認識之前，將「蕭柏智」和「林柏宏」劃上等號，以為林柏宏本人就是那麼白爛、愛講幹話，跟每個人身邊都有的臭直男一個樣。沒想到認識林柏宏之後，才發現預設的立場錯誤，真正的林柏宏，讓謝欣穎覺得彼此頻率無法同步，講話節奏不對，是兩個不同世界的人。

「我很怕跟陌生人相處，如果林柏宏是像蕭柏智的個性，我反而比較好找到相處模式，但初認識的林柏宏是很客氣的大男孩，中規中矩，感覺做每件事都要先設想一遍，很周到，我就害怕這樣的人，一開始會無法對頻。」謝欣穎這樣說。

也正是因為《六弄咖啡館》的緣故，導演廖明毅和林柏宏早就熟識，除了是工作夥伴，私底下也是朋友，林柏宏也敲定要出演《怪胎》中的陳柏青，讓謝欣穎入劇組前產生了某種「外來者」的焦慮，除了揣摩角色之外，更要去適應廖明毅和林柏宏既有的圈子。

Photo Credit: 牽猴子整合行銷提供

於是在正式開拍前，廖明毅也擔心雙方的演出擦不出火花，安排為期三天的對戲，每天都是8至10小時的扎實訓練，如此密集的前置作業對謝欣穎而言是獨特的，過往拍片經驗所沒有的，但也由於這三天的相處，讓謝欣穎覺得縱使雙方個性南轅北徹，還是可以兜成一圈。

謝欣穎說：「因為林柏宏太有禮貌，我會故意捉弄他，或是問他一些很白爛、沒邏輯的問題，我本來就是這樣的人，但他又會很認真回答我的白爛問題，我就覺得好有趣。到了後來，林柏宏就知道我在鬧他，也會著著我一起耍白痴，我就發現我們也有很多相似處。」

Photo Credit: 牽猴子整合行銷提供

謝欣穎的主動與淘氣，林柏宏的被動與害羞，恰恰正與《怪胎》中陳靜與陳柏青戀人未滿時的互動不謀而合，下戲時的自然相處，融入上戲時的氛圍狀態，《怪胎》的戲味從一開始便緊抓觀眾，兩人良好的化學效應也從銀幕透出來，秒瞬建立充滿戀愛氛圍的強迫症世界。

而這個強迫症的世界，是廖明毅全程使用iPhone XS Max拍攝建構而出，雖然西方影壇有西恩貝克（Sean Baker）以iPhone 5S拍出《夜晚還年輕》，奧斯卡得主達米恩查澤雷（Damien Chazelle）也才用iPhone 11 Pro拍出短片《The Stunt Double》，韓國更有「復仇」名導朴贊郁以iPhone 4拍出短片《夜釣》，但《怪胎》仍開創東方影壇先例，成為亞洲首部長片應用iPhone拍攝的作品，並入選台北電影節、義大利遠東影展、加拿大奇幻影展、韓國富川奇幻影展，甚至拿下富川奇幻影展的亞洲電影奈派克獎（NETPAC），在疫情底下以另類的展映方式，讓《怪胎》遨遊於世界影展中。

Photo Credit: 台北電影節提供 導演廖明毅（中）與演員林柏宏（左）、謝欣穎（右）

其實，廖名毅在拍攝盧廣仲〈明仔載〉的MV時，就已經使用iPhone 8 Plus拍攝，對於使用iPhone的拍攝技巧也相當熟稔，由於是以iPhone拍攝，少了專業攝影器材上該有的景深強度等等，因此更需精準的構圖支撐畫面，且《怪胎》述說強迫症患者的故事，從演員的節奏、走位、造型、畫面比例等等，都需從細節處心積慮的堆疊，才能自成世界觀。

例如片中善用銀幕比例的變化暗喻強迫症患者的心境轉折，先以1：1的方形世界壓迫角色，讓觀眾體會限縮的牢籠之感，隨著劇情推演，當強迫症患者痊癒之時，再以16：9的橫幅畫面打開患者對外在世界的想像。此手法的經典知名案例，當數札維耶多藍（Xavier Dolan）的《親愛媽咪》，而廖明毅也做到了將形式與文本合一的境界。

也利用髮型呼應人物性格，林柏宏髮型的對齊與凌亂，呼應角色狀態，而角色服裝的顏色搭配，則以強烈的視覺風格烘托躁動、不安的情緒，更利用「鴿子」符號象徵群體與個體關係，拉向病症的轉變，從諸多面向來看，都是《怪胎》之所以能引人入勝、饒富趣味的地方。《怪胎》作為廖明毅初試啼聲的作品，在製作面上給予層層驚喜，演員表演自然，成就了一部容易入口的小品電影，甜蜜卻哀傷，正是愛情的模樣。

Photo Credit: 牽猴子整合行銷提供

而片場幾乎所有細節都照著廖明毅的想像打造，所有設定都存放於廖明毅的腦袋中，廖明毅對美學的要求以及現場執行力，某程度上或許有強迫症，對劇本的掌握度是精準的，縱使與謝欣穎的想像不一致：「我覺得有強迫症的人應該開心不起來，陳靜應該不會喜歡那麼亮的色彩，但導演就是覺得要這樣，我認為導演是最了解整部戲的人，所以我沒有堅持一定要怎樣，或是去推翻原先的設定，能理解和尊重。」

謝欣穎繼續說：「當我們聊劇本的時候，廖明毅也早就定好我的服裝，就是撞色的大學T恤，所以這次的定裝很特別，過往試裝時有各式的衣服，但這次都是短褲和大學T，只是不斷換顏色相互搭配，真的很酷！髮型的話有給我兩種挑選，其一就是現在觀眾看到的，第二種被我捨棄，是史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）在《攻殼機動隊》中那樣。」

Photo Credit: 牽猴子提供

對於曾經和大師侯孝賢合作過《刺客聶隱娘》的謝欣穎來說，作為新銳導演的廖明毅，比較願意去「傾聽」，差異性更在於「訴說」。

謝欣穎解釋：「侯導會覺得你應該就是戲中的角色，反應和台詞就很自然，侯導要的很簡單，就是希望演員融入狀態，不是演戲，你就是角色。」但這種模式有時反而會讓謝欣穎無所適從，由於侯導不太和演員講戲，若面臨重拍，謝欣穎便不知道怎麼修正改進，至於新導演，則能跟著謝欣穎共同磨出角色。

謝欣穎和台灣中生代的名導連奕琦、侯季然合作時，距今現在已過十年，當時他們還算新導演，近年也有和洪子烜等新導演合作的經驗，加上廖明毅，謝欣穎其實相當擅於和新導演合作，謝欣穎說：「我的體會是，比起資深導演，新銳導演比較願意聽你的想法，最後再告訴你劇本的核心，或是分析角色給你聽，告訴你為什麼要這樣做，比較像是共同摸索。」

Photo Credit: 牽猴子整合行銷提供

至於和廖明毅和謝欣穎對於角色的溝通，更多部分是著重在喜劇的節奏掌握上，謝欣穎坦言一開始認為的喜劇和廖明毅的看法有所出入：「磨合期真的很艱難，以前看很多無厘頭搞笑片，就覺得幽默是那樣，但廖明毅說不是，他的好笑是要『很認真做一件事』，認真做一件事直到自己都不覺得好笑，觀眾就會覺得好笑，就成立了。就拿清潔這件事來說，我以為是很規律地擦桌子，溝通後才發現廖明毅要的是超、級、用、力，還要和林柏宏頻率一致的大力清潔。這樣做之後，實際上呈現出來的也非常有活力，相當有效果。」

或許，所有的喜劇都是悲劇，在歡笑背後都藏著深不見底的難堪，才能引人發笑，才能透入人心，如同查理卓别林（Charlie Chaplin）、周星馳、《小丑》等等，都是影史上的極佳例證，《怪胎》的「笑」果，便有些許強迫症的美麗與哀愁，才能讓觀眾留下深刻印象。

至於在疫情時代下，《怪胎》這類喜劇的出現似乎正是時候，病毒環繞世界，尤其西方社會更是封閉於家中，迅速推開人與人的關係，彼此的歧視與不信任感更加劇烈，恰與陳靜、陳柏青面對社會時的狀態一致，謝欣穎語重心長的表示因為疫情反而能過濾很多不必要的社交，不用與一面之緣的過客消耗心神，能篩換掉表面的人。

Photo Credit: June Hsiung拍攝

謝欣穎說：「大家可能覺得疫情下的種種措施，讓人們變得更加疏離，但我覺得要先保護自己才能照顧大家，才不會將在乎的人推得更遠，台灣防疫有成，進入後疫情時代，當其他國家只能在家看串流時，我們還能走進電影院，想想真的很幸福，當然也不能因此鬆懈。」

而當問到「怎麼定義《怪胎》在謝欣穎的演員生涯中所擔綱的角色？」謝欣穎笑笑說道：「重新看待自己和角色的關係，如何揣摩、如何做功課。以前可能其他人給什麼我就做，但這次有運用我會的東西，且非常用心體會陳靜這個角色，我相當期待《怪胎》，可能因為我全心投入並認真對待這部作品，就有了相對應的期待感。」

最後，不免俗的請謝欣穎簡單推薦《怪胎》，謝欣穎不假思索地說：「不管有沒有強迫症，只要談過戀愛都要來看，《怪胎》是愛情教科書，直白地告訴大家談戀愛會面臨的問題，要怎麼選擇未來，是你的決定，但不管是男生或女生的視角，我們都演出來給大家看了。」

後記

和謝欣穎聊天非常很好玩，謝欣穎面對不熟識的專訪者，能侃侃而談，專注面對每個問題，吐出的每一字句也能感受到她的真心，不像是一套官方回答，而是有點脫序但還能保持專業的應對，從小細節來看，能感受到謝欣穎對專訪的重視，以及對人的良善，能輕易地拉近人與人的距離，希望這樣的謝欣穎能永遠不變。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬拍攝

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航