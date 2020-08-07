茶湯會15週年慶，用故事創造深刻感動

Photo credit:茶湯會 手搖品牌「茶湯會」15週年慶，以故事傳遞茶飲精神

台灣人平均每年喝掉十億杯手搖飲，只是為了止渴嗎？富盈數據公布「茶飲閱讀基因洞察報告」顯示，上班族特別喜愛手搖飲及打卡，背後隱含分享共同話題的動機，茶飲對台灣人不只是飲品，更是社交、搏感情的一環。

2005年成立以來，知名品牌「茶湯會」以茶會友，屹立茶飲市場邁入第15年，週年慶除了舉辦各種優惠及互動活動，並將核心價值化為感性故事，讓品牌與消費者多了一分情感連結。

調茶五訣鞏固「茶力」，茶湯會活動分享茶文化

每當論壇掀起「哪種飲料是手搖飲霸主？」討論，必定有網友大推茶湯會招牌飲品「觀音拿鐵」。由鐵觀音調製的「觀音拿鐵」創下一年銷售500萬杯紀錄，彰顯茶湯會茶濃味厚的優勢，以累積15年的「茶力」專業品質在大家心中屹立不搖。

Photo credit:茶湯會 茶湯會堅持15年的專業五訣茶力「選、鮮、調、測、奉」

茶湯會深受消費者喜愛的「茶力」，源自於「選、鮮、調、測、奉」調茶五訣，從選擇原物料、反覆檢測品質再到泡茶調茶的過程，精準掌握茶飲品質。因應週年慶，更依照對應五訣設計五位「茶專家」角色，生動傳遞品牌專業。

用故事傳遞感動，茶湯會助夥伴肯定自我

茶湯會全台店數超過200家，總經理劉彥邦強調加盟首要條件「認同茶湯會理念，並且尊重我們的價值觀。」以五訣掌握飲料品質之外，茶湯會持續為門市人員提供各種課程，提升服務品質，讓遍佈全台的門店成為傳遞「茶力」的最後一哩路。

強調品牌價值觀凝聚向心力，茶湯會打破「賣飲料只是為了糊口」的迷思，促使門市年輕夥伴更了解台灣在地茶文化，認同自己的工作，進而找到自我價值。適逢15週年慶，茶湯會特地以影音呈現夥伴故事與消費者分享，引發強烈共鳴。

Photo credit:茶湯會 茶湯會以影音呈現年輕夥伴肯定自我的故事，引發消費者共鳴

透過三位茶湯會夥伴的影音故事，鐵粉可以更深入理解茶湯會15年來對於調茶五訣的要求與累積；制度化的考核制度協助夥伴自我要求持續進步、維護茶飲及服務品質，不僅用一杯茶完成自我實現的夢想，也傳遞了「一杯幸福茶，一份人情味」的品牌價值。

2020年手搖品牌持續百花齊放，每個人心中一定都有一款無可取代的飲品，走過15年頭的茶湯會，也是許多人的共同回憶。透過歡度週年慶，茶湯會希望與消費者更靠近，未來繼續用有溫度的服務為大家奉上好茶。15年的人情味：點此了解