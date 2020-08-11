高糖、高油、飲酒過量可能改變腸內菌叢平衡，影響你的免疫力

流感、肺炎疫情在全球蔓延，大家已經養成戴口罩、勤洗手的習慣。在對抗各種病原時，除了外在因子，免疫系統更是重要的人體防線。

日常生活中有許多因子會對人體免疫力產生影響，台北醫學大學名譽教授謝明哲指出，環境因素、飲食不均衡、抽菸、喝酒、睡眠不足、壓力等，都會對我們的抵抗力造成負面影響。

談到免疫系統，往往會先想到抗體、白血球、淋巴結等。隨著愈來愈多的研究，大家發現腸道在免疫功能，亦扮演重要角色。

根據研究，我們的腸道中約有3萬5000種腸內菌種（ref. 1）。與人體共生的腸內菌叢可以發揮許多作用，包括營養代謝、免疫調節、協助抵抗病原入侵（ref. 2）。

謝明哲教授解釋道，人體約有70％的免疫細胞在腸道。人體消化道從口腔、食道、胃、小腸、大腸到肛門，總長度約5公尺。消化道黏膜的表面積約260－300平方公尺，和網球場的面積相當，遠遠超過皮膚表面積。

因為接觸面積很大，所以腸道在抵抗病原入侵以及調節免疫功能中，具有相當關鍵的角色。如果把免疫系統比喻成人體的軍隊，那遍布於腸道的免疫細胞就像是訓練、養成軍隊的重要基地。

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健康、穩定的腸內菌叢，可以防止病原體在腸道落腳、繁殖、伺機侵入體內。腸道黏膜能分泌黏液、免疫球蛋白，抑制病原體生長。

與腸道相關的淋巴組織中具有巨噬細胞、樹突細胞、T細胞、B細胞等，從嬰幼兒時期開始，腸內菌叢便會影響到免疫的發展，並持續調節免疫系統。

哪些原因會改變腸內菌叢生態？

健康的腸內菌叢有助人體維持多種生理功能、調節免疫功能，然而有許多因子會影響或破壞腸內菌叢。謝明哲教授提醒道，腸內菌叢是相當活耀、持續變動的生態，需要好好維護。

營養均衡對腸內菌叢很重要，不同菌種會有不同的營養需求，當飲食不均衡時，腸內菌叢也將漸漸失衡。高糖、高油的食物亦會影響腸內菌叢。

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長期濫用抗生素將破壞腸內菌叢，而衍生出各種併發症，所以抗生素的使用務必依照醫師指示，該用就用、該停就停。部分胃藥能抑制胃酸分泌，有效改善胃炎、胃潰瘍，然而隨著胃酸分泌減少，可能使其他細菌較容易進入腸胃道，干擾原本的腸內菌叢，切勿自行長期服用。

其他還有一些藥物，如化學治療、免疫抑制劑，可能影響腸內菌叢，飲酒過量同樣不利於腸內菌叢的生態。

當健康的腸內菌生態被破壞時，可能出現那些問題？

謝明哲教授解釋道，當腸內菌叢被破壞，腸道屏障可能出現破口，細菌、病毒等病原較容易侵入人體，增加感染的風險。因為腸內菌叢與免疫發展、免疫調節有關，包括過敏、氣喘、異位性皮膚炎乃至於自體免疫疾病，皆是近年來備受關注的議題（ref. 3）。

調整腸內菌叢平衡，活菌、去活菌有何不同？

大家常見的的乳酸菌產品有兩種形式，「活菌」和「去活菌」。謝明哲教授道，活菌有機會進入腸道成為腸內菌叢的一部分，調整腸內菌叢的平衡；至於去活菌也能發揮作用，因為去活菌細胞壁上的多醣體有助調節生理機能。

「活菌」是活的乳酸菌，在進入腸胃道後，大多數的乳酸菌皆會被消滅，因為胃酸的pH值約1.5－3，在如此酸的環境下，乳酸菌不易存活。

「去活菌」是經由熱封處理程序的乳酸菌質，活性成分被封存在細胞壁裡，比較穩定，較容易保存，進入腸胃道後較不會被胃酸、膽鹼破壞。「去活菌」可以搭配飲品、乳品、麥片等食品使用，使用上較為方便。

然而乳酸菌百百種，功效大不同。以下介紹一種在調整體質方面有幫助的L-137乳酸菌（Lactobacillus plantarum L-137）。

L-137乳酸菌是由米和魚肉的發酵物中所分離的菌株，又被稱為植物乳酸菌。在「免疫調節功能」方面，曾有動物實驗結果證實，熱去活L-137乳酸菌有助於促進吞噬細胞活性，以及促進自然殺手細胞活性，有助於減少Th2類型細胞激素分泌之功效。

「吞噬細胞」屬於「非特異性免疫」，當病原體侵入身體時，吞噬細胞會進行吞噬，然後將病原體的抗原呈現在細胞膜上，以活化輔助者T細胞與B細胞，進一步引發後續的特異性免疫反應。

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在「輔助調整過敏體質」方面，動物實驗的結果顯示熱去活L-137乳酸菌，可能有助於減緩過敏造成的呼吸道阻力現象及發炎細胞之浸潤、降低過敏反應相關之非特異性IgE抗體及OVA專一性IgG1抗體生成；有機會協助降低過敏反應相關細胞激素（IL-5、IL-13）之分泌量。IgE為一種免疫球蛋白，與免疫反應相關。接觸過敏原後，體內的IgE濃度便會上升。

然而需要特別注意的是，因為熱去活L-137乳酸菌可能具有免疫調節功能，罹患自體免疫相關疾病者，務必先諮詢醫師後，再謹慎決定是否食用。

參考資料

Valdes AM, Walter J, Segal E, Spector TD. Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 2018 Jun 13;361:k2179. doi: 10.1136/bmj.k2179. Jandhyala SM, Talukdar R, Subramanyam C, Vuyyuru H, Sasikala M, Nageshwar Reddy D. Role of the normal gut microbiota. World J Gastroenterol. 2015;21(29):8787‐8803. doi:10.3748/wjg.v21.i29.8787 Pascal M, Perez－Gordo M, Caballero T, et al. Microbiome and Allergic Diseases. Front Immunol. 2018;9:1584. Published 2018 Jul 17. doi:10.3389/fimmu.2018.01584

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航