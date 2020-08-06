伊拉克入侵科威特30週年：美國精確掌握「上兵伐謀」所締造的勝利

今年8月2日，是伊拉克入侵科威特30週年的日子，這場侵略行為很快演變成以美國為代表的35個聯合國會員國對海珊（港譯「侯賽因」）實施制裁，即我們認知的波灣戰爭或者「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）。相較於2003年發起的「伊拉克自由行動」（Operation Iraqi Freedom），老布希（港譯「老布殊」）總統展現出了遠比其子小布希（港譯「喬治布殊」）更高的政治智慧，贏得了越戰以來美國最偉大的軍事勝利。

波灣戰爭的勝利，來自於美國在經歷越戰爭失敗後實施「軍事事務革命」的成果。許多新的科技，包括早期空中預警機、精確導引彈藥以及全球定位系統都在這場戰爭中大放異彩。更值得注意的是，自聯軍在1991年1月16日參戰以來，空戰就成為波灣戰爭的主打模式，地面作戰只持續了四天之久。美軍在戰場上的死亡人數只有148人，其中35人還是在聯軍誤擊的情況下死亡的。

當時在台北光復國小就讀小學一年級的筆者，不可能對戰場戰爭的來龍去脈有任何瞭解，但卻留有深刻的印象。因為打從戰爭爆發之初，我們學校的福利社就賣出了大量美軍戰機和戰車的模型。而且戰爭在我生日的隔一天，即2月28日就結束，所以表哥買了很多模型送我。我也是在那個時候第一次聽到F－15、F－16等戰鬥機型號，想想這場軍事行動對還是個孩子的我而言有多麼浪漫。

1990年到1991年這段時間，稱得上是美國聲望最如日中天的時候，老布希總統順勢提出了「世界新秩序」（New World Order）口號，誓言把自由民主體制推行到全球各個角落。不過筆者與李啟明等許多老一輩的退伍軍人一樣，認為美國能贏得這場戰爭的原因不是強大的科技與軍事力量，而是精確掌握了《孫子兵法》中「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」的道理。

防制侵略的正義戰爭

雖然在波灣戰爭的當下，筆者沒有感覺到任何反美的社會氛圍，即便是像家裡的深藍長輩們，在美軍勝利的新聞傳到台灣的新聞畫面上時，他們也是跟著一起歡呼的。畢竟這場勝利，喚起了長輩們對抗戰勝利時駐華美軍的記憶，相信這是一場民主戰勝獨裁，反侵略戰勝侵略的正義之戰。海珊率先發兵占領科威特，是一場赤裸裸的侵略行為，不只西方國家抗議，大多數阿拉伯國家也極力反對。

無論是執政的國民黨還是在野的民進黨，都對美國的軍事行動表達支持的立場。時任行政院長的郝柏村將軍，就在1991年1月26日給駐中東外館同仁的公文中強調此一立場：

本月17日波斯灣戰爭爆發，政府已發表聲明支持多國部隊依據聯合國決議案所採之行動，至盼各同仁臨危不亂，繼續堅守崗位，提高警覺並加強注意本身及駐地國人之安全。特電慰勉。

當然反對美國出兵伊拉克的聲音，無論是在西方還是日本、韓國、海峽兩岸都有，這些反對聲音整體而言來自保持「反帝國主義思想」的左派人士。以台灣的情況為例，當然是左翼的統派和獨派支持者都有人批判。長年支持巴勒斯坦解放運動的陳真醫師，就曾在英國課堂上反駁美國出兵伊拉克是為了解放科威特人民的論點。現在的陳真固然已經轉向統派，但當年他可是絕對的台獨人士。

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成功的外交運作

至於左翼統派，當然更是拉高了對《美帝》的抨擊。王曉波與毛鑄倫所經營的統派雜誌《海峽評論》1991年2月號社論，就如此評價波灣戰爭：

美軍的攻擊並不如事前的預料，一舉可以用壓倒性的火力，摧毀伊拉克的軍事主力。持續幾天下來，美國的輿論已由第一波攻擊的興奮，轉為焦慮，美國政府可能也有了初步的估計，國防部又繼續發出了對後備軍人的徵召令，並下令駐波斯灣美軍的延長役期。

社論甚至對被侵略的科威特展開了批判，認為海珊的入侵是在收復阿拉伯人的失土：

獨立後的科威特，以石油致富，在政治上維持著王室的腐化專制，外交上一味的傾向西方國家，在經濟上其石油致富的龐大資金除了維持其王室的奢侈生活外，幾乎全數投入西方資本主義經濟體系，而對窮困的阿拉伯世界幾無回饋。故其國內不斷有復歸伊拉克的呼聲和運動，並且，目前在科威特境內的伊拉克人也是人口的多數。

可事實上，無論是陳真、王曉波還是毛鑄倫，他們的聲音在當年的時空環境，尤其是當年的台灣都是屬於絕對邊緣化的。他們認為海珊是阿拉伯的民族英雄，可到底誰能代表阿拉伯，那可是誰都講不明白的問題。至少第一個鼓吹阿拉伯民族主義的埃及，還有反美程度不輸給海珊，甚至於同樣出身復興黨的敘利亞老阿塞德，就絕對不同意這樣的論點。

埃及與敘利亞不只譴責海珊，而且還與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達及阿曼等阿拉伯國家一起參加了多國聯軍。對此《海峽評論》把責任推給了阿拉伯國家的親美王室，認為他們因為沒有能力統一阿拉伯民族而痛恨海珊。社論指出：

當然，海珊併吞科威特的反西方立場，受到大多數阿拉伯人民的支持，但是，卻也受到一些親西方阿拉伯國家政府和王室的嫉恨。

照顧阿拉伯人的民族情緒

問題是立場向來傾向蘇聯的老阿塞德，可以被視為「美帝走狗」嗎？他甚至連王室都算不上吧？更重要的是，就連兩個在聯合國安全理事會握有否決權的老大個蘇聯與中共，都沒有反對美國出兵。得不到祖國大陸支持的《海峽評論》，只能無奈的表示：

在美、蘇、英、法贊成和中共棄權的情況下，通過了對伊拉克的動武案，而讓美國發動這次波斯灣戰爭有了合法的授權。

事實上蘇聯豈止是棄權，當時還是華沙公約國會員國的捷克斯洛伐克和波蘭，都出兵參加了此次行動。可見制裁海珊，是資本主義和社會主義兩大陣營的集體共識。老布希在這場戰爭中能贏得勝利，靠的正是靈活的外交手腕。對於阿拉伯人長年遭到鄂圖曼土耳其、西方還有蘇聯等列強國家侵略壓制而產生的民族情緒，老布希總統不只充分理解，還決定加以利用。

所以多國聯軍的主力雖然還是以美、英、法還有其他的北約國家為主，不過為了防止參加聯軍的阿拉伯國家離心離德，美國確保了以色列被排除在多國聯軍之外。而且自1991年1月16日正式參戰以來，防止伊拉克以飛毛腿攻擊以色列，給以色列參戰的理由。縱然以色列當時已經與大多數阿拉伯國家和解，但是以色列參加聯軍仍會讓阿拉伯國家各國政府失去他們反對以色列的立場，無法向群眾交代。

美軍甚至還做球給阿拉伯聯軍，透過E－3早期預警機向沙烏地皇家空軍飛行員沙母拉尼（Iyad Al－Shamrani）提供情報，讓他擊落兩架本來可以由美國空軍自己擊落的伊拉克空軍幻象F1型戰鬥機。對於被併吞了的科威特，美國也不忘持續支持流亡的流亡政府，維持以A－4攻擊機為主力的「自由科威特空軍」繼續運作，讓科威特人參與收復自己失土的戰爭。

為第二次伊拉克戰爭留下爛攤子

陳真與《海峽評論》的失敗，在於他們把波灣戰爭當成另外一場越戰，認為美國終將引發阿拉伯人民的蜂起，陷入長久戰爭之後主動放棄撤軍。然而他們所沒有想到的是，波灣戰爭的美軍已經不再是越戰時的美軍，懂得速戰速決的道理，且盡量減少地面部隊參戰的機率。透過在外交上成功爭取多邊合作，尤其是其他阿拉伯國家的多邊合作，美軍只用一個多月的時間就取得勝利。

左派們，尤其是以《海峽評論》為代表的左翼統派，也過度把海峽兩岸的關係投射到了阿拉伯國家身上，認為阿拉伯國家期待大一統，就必然會支持海珊統一科威特甚至於整個中東。沒有錯，中東的國家確實是英國和法國等老牌殖民主義國家在沒有徵得阿拉伯人同意下劃出來的，確實存在著許多問題，可這並不表示阿拉伯人就期待由海珊來當他們的共主。

如果按照王曉波與毛鑄倫的說法，誰有能力入主中原或者統一天下就可以成為共主，那是不是以後只要有武力，或者敢用武力的人就可以任意改變天下一統江山呢？如果這樣，那第二次世界大戰中侵略中國的日本何錯之有？小布希後來入侵伊拉克也不該被譴責。左翼統派時常攻擊美國和蘇聯是霸權國家，可他們的思維難道又不是換上一個中國當霸權就可以接受呢？

至於波灣戰爭到底有什麼缺失？大概就是老布希沒有趁道義還被掌握在美國手中的機會推翻海珊，或者對伊拉克境內的什葉派、遜尼派和庫德族等勢力給予妥善安排。此舉讓替美國作戰的庫德族產生了被背叛的感覺，也讓小布希後來以「大規模毀滅性武器」為藉口胡亂發動的「伊拉克自由行動」埋下伏筆。這不只導致恐怖組織伊斯蘭國的崛起，美國的聲望也就此一落千丈，讓人感到非常遺憾。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航