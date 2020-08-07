美國18～59歲男性約有一半感染HPV，遠超過愛滋病、披衣菌與淋病

報導：黃慧玫｜圖片設計：Kato｜諮詢專家：許書華（天主教輔仁大學附設醫院家庭醫學科主治醫師）、顧文瑋（台北市立聯合醫院感染科主治醫師）

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別以為HPV（Human Papillomavirus，人類乳突病毒）只與「女」有關，也跟「男」癌息息相關。美國研究調查，即使終身單一性伴侶，也有近6成的民眾感染HPV，顯示情侶間高度傳染的現象。

刊登在《美國醫學會期刊》（JAMA）研究更指出，根據2013～2014年資料統計，美國男性進入23歲之後，HPV感染率約暴增6成。而在18～59歲的男性族群中，將近每2位男性就有1位生殖系統感染HPV。

HPV只與女性有關，男性不會感染HPV？

根據美國國家衛生統計中心資料指出，18～59歲男性生殖系統感染HPV的平均比例為45.2％，等於將近每兩位男性就有一位感染HPV。美國CDC大規模研究發現，在透過性行為傳染的病源中，HPV造成最多人感染，遠超過大眾害怕的愛滋病毒（HIV）、披衣菌、淋病等。

天主教輔仁大學附設醫院家庭醫學科主治醫師許書華表示，而男性在感染HPV後，能夠自主產生抗體對抗下一次感染的比例相當低（低於10％），因此陷入重複感染風險。呼籲男性諮詢醫師，積極討論，落實HPV的預防。

許書華指出，男性對HPV多有誤解，以為女性才需要預防而未採取行動，使得情侶雙方暴露在高HPV感染風險下。她提醒，除了女性，男性也應預防HPV，建議洽詢家醫顆、泌尿科、內科等，避免伴侶間的相互感染。

台北市立聯合醫院感染科主治醫師顧文瑋補充，由於男性面臨高風險卻沒有做好預防工作，使得全球男性因HPV罹病個案總數遠高於女性；加上男性在社會期待與框架下，較難以說出自己生理上的問題，如同陷入「男癌之隱」。

HPV、HIV傻傻分不清，如何區別？

台灣癌症基金會調查發現，雖然有近7成的男性聽過且自認熟悉HPV，但卻有約三分之一的男性不確定HPV（人類乳突病毒）與HIV（人類免疫缺陷病毒）的不同。也有6成多的男性，不知道可以透過疫苗預防HPV。根據台灣癌症基金會初步調查，男性接種HPV疫苗僅約6％。

顧文瑋表示，HPV與HIV的主要感染途徑都是性行為，兩者因此容易被混淆，甚至忽略HPV所隱藏的潛在危險，即是不同型別的HPV將引發不同的疾病或癌症。

其中，第16及18型高危險型別HPV，是造成子宮頸癌的主因；第31、33、45、52及58型高危險型別HPV，可能導致包含肛門癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、口咽癌、食道癌、呼吸道癌等。

他強調，即使是低致癌風險型別HPV，也可能導致皮膚病變如菜花（尖型濕疣）、皮膚疣、扁平疣等。

研究發現，全球男性受HPV感染而造成菜花及癌病變的總計個案數，遠高於女性。因HPV感染潛伏期可長達數週甚至數年以上，且多數毫無症狀、不易察覺，使病患在不自覺的情形下罹病。

只要戴套發生性行為，就一定能完全隔絕HPV感染？

只要有發生性行為，就有感染HPV的風險。目前社會較為開放，親密行為的發生也更為頻繁，使HPV感染風險隨之提升。

雖有人認為，發生性行為時只要做好安全措施、使用保險套就能預防HPV，然而顧文瑋指出，HPV也會透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染。因此，除非從愛撫、親吻開始就全程使用保險套，才有可能隔絕感染。

但事實上，大家幾乎都在即將提槍上陣時才會戴套，加上保險套本身並不能完全包覆親密互動的部位。雖可降低感染機會，但風險依舊存在，可說是防不勝防。

顧文瑋建議，依醫囑接種HPV疫苗，是目前最有效的預防感染HPV的方法。無論是何種性別或性向，避免伴侶間相互傳染，性生活前預防HPV感染極為重要。就算是曾經感染HPV，也能施打疫苗，讓自己免於重複感染之危機。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航