美國可能全面封殺「不可信任的」中國app，蓬佩奧公布「乾淨網路」計畫

美中關係持續緊張，週三 (5日) 美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）宣布「乾淨網路」（Clean Network）計畫，以遏制潛在的國家安全風險，包括收回中國通訊商在美營運許可，限制中國在美提供的雲端存取服務，及下架「不可信任」的中國App，他形容TikTok和傳訊軟體WeChat（微信）是「重大威脅」。

乾淨網路 （Clean Network） 計畫是什麼？

《自由時報》報導，美國國務院4月29日推出5G乾淨路徑（Clean Path）計畫，蓬佩奧5日在推特發文，並在記者會上表示，將擴大5G乾淨路徑計畫，推出乾淨網路（Clean Network）計畫。

《端傳媒》報導，此計畫主要用意是保護美國公民的隱私與美國企業最敏感的資訊能夠免受諸如中共等惡意行為者的侵擾，確保傳輸數據能安全進入美國海內外的外交機構。具體內容涵蓋負責國際電信服務的營運商、商店、應用程式（APP）、雲端和海底電纜等五方面。

The U.S. expands the Clean Network by launching 5 new Clean initiatives–Clean Carrier, Clean Store, Clean Apps, Clean Cloud & Clean Cable–to secure Americans’ most sensitive information from the CCP’s surveillance state. We call on freedom-loving nations and companies to join us. pic.twitter.com/BQSk6YFt1M — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 5, 2020

蓬佩奧指出，這計畫將會禁止使用中國電信商及可疑的 應用程式 ，進一步防止中共獲取美國民眾的隱私與敏感訊息，以及疫苗研究的成果；還有讓不受信賴的中國電信商不應連接上美國電信網路。



《鉅亨網》報導，蓬佩奧提到，國務院將和商務部及多個政府部門合作，限制如阿里巴巴、百度、中國移動、中國電信和騰訊等中國雲端服務供應商在美國收集、儲存、處理數據及敏感數據，以保護美國私人數據和智慧財產權，例如武漢肺炎疫苗的研究資料。亦確保中國不會透過海底電纜取得數據。

《CNBC》報導， 除了限制中文應用程式和雲端服務之外，「乾淨網路」計畫的工作還將努力確保「不值得信任」的中國手機製造商（例如華為）不能預先安裝某些不可信任的應用程式，也不讓用戶透過應用程式商店（app store）下載。

對此，前香港政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰指出，此舉意味所有中國科技公司將如華為及抖音一樣無法參與科技基建，並加速中美科技脫勾（decoupling）。

禁用抖音爭議延燒，微軟併購案談判中

多次被蓬佩奧點名的TikTok是中國短影音平台「抖音」的海外版。《中央社》報導，川普（港譯「特朗普」）3日已表示，除非TikTok在9月15日前出售，否則將予以封殺。華府基本上是強迫TikTok母公司北京字節跳動科技公司（ByteDance）出售。目前還不清楚，川普要如何封殺TikTok，以及相關交易案是否會過關。

《中央社》報導，微軟目前正在和北京字節跳動公司洽談收購，計畫在9月15日前完成。這起收購案也可能有其他投資人加入。微軟目前的計畫是買下TikTok在美國、加拿大、澳洲和紐西蘭等4個國家的業務。但這項服務在不同國家有不同的老闆，可能會讓情況更加複雜。

川普告訴媒體：「除非微軟或其他公司可以買下，否則我們將在9月15日關閉TikTok。」川普還說，這項交易必須讓美國政府「拿到很多錢」，因為政府點頭才能過關。

不過《CNBC》指出，談判雙方尚未就收購價格達成共識，但可能在100億美元到300億美元之間，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在談判過程「參與甚深」。

川普先前說，美國財政部應獲得一部分收購利益，但目前還不清楚要如何實現，甚至不知道這是否符合法規。

《CNBC》報導， 美國官員長期以來一直抱怨，中國盜竊知識產權給經濟造成了數十億美元的收入和數千個工作，並威脅到國家安全。北京則認為，它並沒有從事知識產權盜竊。 川普政府此舉代表著華盛頓和北京關係惡化的又一步，日前在美國關閉休士頓的中國領事館，促使中國一週後也關閉了美國駐成都領事館作為反制。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡