健保若取消「重大傷病優免」，慢性精神疾病患者將面臨哪些衝擊？

文：王婉諭

在健保逐年吃緊的情況下，衛福部針對健保財務改革，提出了相關可能的調整方案。其中一部分，便是「重大傷病擬取消部分負擔優免」。

健保署指出，所有重大傷病者人數僅占納保者4％，但全年的醫療費用卻占了健保資源的三成，因此才會考慮是否取消此部分的優免。

我們當然理解，在健保財務吃緊的現況下，需要各界一起思考、研擬可行的變革方向。不過我也想和大家談談，取消優免的政策方向，對於領有重大傷病卡的慢性精神疾病患者與他們的家庭，可能有什麼樣的衝擊？

許多精神疾病在年輕時就已發病。以思覺失調症來說，生理男性好發於15歲到25歲之間，他們在社會汙名與可能缺乏病識感的情況下，便可能無法及時獲得良好的復元計畫，導致學業中斷、失去工作與社會互動的人際網絡。

他們或許早已就被視為家中的經濟負擔，很可能直到年老，都需要有家人照顧。不過也因為各種病況在日常起伏，例如幻聽、幻覺或被害妄想等，也都讓患者與家庭成員的關係，陷入緊張與衝突的惡性循環。

有些病友與原生家庭各自獨立，以身障津貼等相關補助度日，但卻因為血親財產或自身持分，而無法申請中低收入戶。

因此，取消部分負擔的優免，對於重症的精神疾患者與家屬，最大的衝擊，恐怕將是「住院支出」。

我們徵詢過第一線醫療人員，精神疾病患者的住院天數通常較長，對重症精神疾病患者來說，隨著住院天數的增加，部分負擔的比例會越高，家庭很可能會因為經濟壓力而提早出院，導致病情不穩定。

除此之外，重症精神疾病患者如果接受日間留院，或是參與社區復健等相關的復元訓練，在取消部分負擔優免的政策之後，到醫院或相關機構接受精神復健的意願，恐怕將大幅降低。

提出這些擔憂，是希望中央在提出相關政策之前，能夠更全面地了解不同科別的屬性、不同類型的病友，有著什麼樣不同的脈絡與差異。精神疾患者與他們的家庭，在就醫、復健與回復生活常軌的的困難，很可能來自我們對這些疾病的陌生，甚至是社會制度的排除。

重大傷病卡在健保制度的初衷，正是希望保障每一位國人，在面對攸關離別或生活尊嚴的病痛時，國家能夠成為他的後盾。就像陳時中部長所說的，如何讓部分負擔能更公平展現，也避免「因病而窮」，需要審慎評估與規劃。

因此，我們希望在政策定案之前，相關部會能夠提出具體的社會影響衝擊評估，並將分析的基礎與結果公開，和可能受政策衝擊的病友、家屬與相關團體展開對話，讓未來的制度，有更完善的可能。

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本文由王婉諭授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航