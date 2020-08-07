來自非洲卻征服全世界，解飢又提神的神奇植物「可樂果」

文：翁士博

非洲可樂果，不是你的童年可樂果

奈及利亞的年輕新銳作家奇戈契・歐比奧馬（Chigozie Obioma）在他的兩本小說《浮生釣手》和《邊緣人的合奏曲》中，巧妙的用虛構情節把現代非洲城市裡的生活描繪得寫實，同時又不失非洲的神祕色彩。

在現代化的奈及利亞大都會中，老百姓的日常看似與我們並沒有太大的不同。在全球化浪潮之下，非洲獨有的文化一點一滴被封印起來，但並沒有消失，而會在不經意時，在生活的細微處、在畫面的某小角落，露出非洲這塊土地的獨特。

小說中提到主人翁知道家裡有重要朋友要來拜會時，趕緊去市場買可樂果（kola nuts）的段落，讓深深著迷非洲文化的我，會心一笑。

這真的是西非獨有的場景呀！他們的可樂果，並不是我們在便利商店買到的那種零食，而是可樂樹的果實。可樂樹的樹幹和枝葉都很巨大，多數生長在中部非洲和南北洲的雨林區，乾燥的西非很少看到可樂樹，但可樂果倒是隨處可以買到。

Photo Credit: 翁士博 非洲傳統市場的kola nuts攤販

想吃非洲可樂果，先磨練你的牙齒吧

可樂樹的果實摘取下來之後，撥開外殼就可以看到紅色的堅果，小顆的大約核桃一般大小，大顆的有手掌心那麼大。

我看到的時候首先聯想到的是台灣寺廟裡的「擲筊」。可樂果掉到地上還真的會有清脆的聲音，因為它很硬。真的很硬，我試圖吃一口，但啃到牙齒都被染成紅色了，也只能咬一個小角下來，味道很澀很苦。

我再也沒有嘗試過第二次，跟我們孰悉的堅果比起來，可樂果實在太難吃了，不但吃法困難，味道也很糟。

Photo Credit: 翁士博 可樂果 kola nuts

比起傳統西點，可樂果才是非洲人最愛

但是西非當地人完全相反，他們真的很喜歡可樂果。在大城市裡面，無論你走進商家、事務所、政府機關，甚至是旅館，在入口處迎賓櫃台上放的，80％就是可樂果。在公車站等車的時候，小販走過來兜售的，也是可樂果，一顆大約新台幣五元，大概就類似台灣人吃口香糖的心情吧。

有時與朋友約碰面，打聲招呼之後，對方也會從口袋裡撈出兩顆可樂果，一顆請你，一顆自己吃。西非當地最受歡迎的娛樂消遣，就是喜歡一夥人圍坐在樹下，中間放著一盤可樂果，一邊哈拉打屁聊是非，一邊啃果磨牙，消磨一整個下午。

Photo Credit: 翁士博

想不到的神奇功效，解決飢餓又提神

可樂果的功能，可不僅止於無聊時讓嘴巴咀嚼的功能而已，它還能防止飢餓。可樂果味道很苦澀又很難咬，只要咀嚼一顆立刻能讓人的食慾全消，滿嘴苦味，想必你也不會再想吃任何東西。在食物不充足的地區，可減少人民飢餓的痛苦。

當地穆斯林很多，每逢回教齋月時，白天不能進食，許多人會用可樂果捱過去。但這行為似乎有違齋月必須經歷飢餓的初衷精神，所以當地伊斯蘭教長也會特別叮嚀教徒，齋戒時禁止吃可樂果。

令人訝異的是，可樂果居然能提神。有次坐朋友的車，他車上中央扶手的置物盒竟放了滿滿的可樂果，我以為是招待坐車朋友，他卻說那些其實是給駕駛吃的，可以防止駕駛疲勞。因為可樂果含有大量的咖啡因，喝下去就跟咖啡、可樂一樣，有提神的效果。

而可口可樂的發明，就是美國喬治亞州的藥劑師──約翰．彭伯頓（John Pemberton）在1880年代，發現把可樂果萃取出的咖啡因加進碳酸飲料，更加清爽提神，所以也取可樂果中的「可樂」來命名這款飲料。

Photo Credit: 英語島雜誌

Coca還是Kola？在非洲千萬別搞錯

沒想到本來只有非洲人在食用的可樂果，做成飲料之後一下子就風靡全世界。可口可樂已是全球化的象徵，各地的小孩都知道可樂是什麼，卻不一定認得它的原料──可樂果。

可口可樂傳到非洲時也造成廣大流行，走進任何一間商店，不管是轉角雜貨店或是大城裡的超商，隨時隨地都能買到冰涼的可樂，而且大人小孩都愛喝。或許是因為沒有太多種碳酸飲料可以選擇，但更有可能是因為可樂的味道多少跟可樂果有些相似，這可是他們最熟悉的味道呀！

非洲人的生活中，同時存在著西方的可樂和本地的可樂果，但他們完全不會把這兩個東西相提並論。在當地要買可口可樂（Coca-Kola）的時候要說Coca，如果你說要買Kola，那老闆肯定會拿一顆一顆的可樂果給你。

1950年代的美國研究中，發現可樂果含有亞硝基化合物，是種致癌物質，所以現在的可口可樂已不再使用可樂果當作原料，可樂與可樂果也就真的沒有什麼關聯了。

Photo Credit: 英語島雜誌

能不能給我「五顆可樂果」的時間？

對現代非洲人來說，可樂果已經成為一個當地特有的文化象徵。在重要的慶典中，例如節日、婚禮，或是長老的祝壽場合上，一定會有人為賓客發送可樂果，像是我們發喜糖一樣。

在我看來，紅色的一顆光滑果實，看起來也是喜氣洋洋。據說色澤鮮紅的可樂果象徵愛情及幸運。我會拿一顆沾沾喜氣，就算不吃，放在家裡其實不會有任何氣味，也不會壞掉。可樂果價格親民，送人也不失份量，看來輕鬆又討喜，在當地可是理想的請客小點呢。

另外，許多非洲成語裡，都會出現可樂果，例如你問他們去某處要走多久，他們會回答：「要走撬開五顆可樂果的時間。」外國人聽到絕對一頭霧水想說到底是多久？因為以前沒有時鐘，所以時間是相對的，撬開可樂果有時快有時慢，實在難以精確換算成通用的分鐘。

就我了解，「撬開一顆可樂果」大約代表5～8分鐘，要視當時情況而定。撬開五顆可樂果的確切時間，大概只有非洲人才會明白吧！

Photo Credit: 翁士博

Photo Credit: 翁士博 當地的飲料小販將店面外牆漆上Coca Cola的圖樣

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航