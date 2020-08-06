貝魯特大爆炸釀上百死：黎巴嫩海關6度要求轉運硝酸銨被「已讀不回」的悲劇

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）昨（5）日一處存放2750噸硝酸銨的倉庫發生大爆炸，死傷慘重，迄今已造成至少135人罹難，約5000人受傷，預料死亡人數還會繼續增加。爆炸震波衝擊數英里內的建築物，多達30萬人無家可歸。救難人員目前仍持續在建築殘骸中尋找生還者，調查人員則把這起事故歸咎於對安全的疏忽。官員把這次爆炸歸咎於易爆物質在不安全的情況下，於港口存放多年；雖然海關多次要求處理但都被「已讀不回」。

危險化學物品堆放成釀災主因

關於突如其來的大爆炸，目前尚不清楚是什麼原因引發。《CNN》指出，有一說稱這起爆炸來自於港口附近一間堆放鞭炮的倉庫；不過，黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）5日提及，大約有2750公噸的硝酸銨在「沒有預防措施的情況下」儲存在港口倉庫中，已經長達6年。這也使硝酸銨與這起爆炸，脫離不了關聯。

（中央社）黎巴嫩貝魯特港區大爆炸造成慘重死傷。《半島電視台》報導指出，黎巴嫩海關曾至少6度發函請求司法部門裁定將存放港區的危險硝酸銨轉運卻無回覆，終於釀成悲劇。

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《半島電視台》（Al Jazeera）報導，被黎巴嫩當局認為是這起災難性大爆炸元凶的硝酸銨是一種沒有氣味的結晶體，通常用於生產肥料，數十年來已經引發無數起工業爆炸事件。

硝酸銨混合燃油就會成為強力炸藥，它被廣泛用於建築業，包括阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）等武裝團體則用以製造急造爆炸裝置（improvised explosive devices）。

在非高溫的正常存放環境下，硝酸銨不容易被引燃。因為它是種氧化劑，會使燃燒加劇並使其他物質更容易點燃，但它本身並不特別易燃。

基於上述原因，通常會對存放硝酸銨的場所定下非常嚴格規定，例如必須遠離燃料和熱源。

在貝魯特這起大爆炸發生後，大部分黎巴嫩民眾才知道港區倉庫裡放了2750噸硝酸銨。但是，分析公共紀錄和在線上公開的文件則顯示，黎巴嫩的資深官員其實知悉這批硝酸銨已存放貝魯特港第12號倉庫內超過6年。

黎巴嫩海關六度要求轉運硝酸銨

《半島電視台》報導，船籍俄羅斯、掛摩爾多瓦旗的貨船Rhosus號於2013年9月將這批硝酸銨運抵黎巴嫩。據國際船舶動態定位網站FleetMon.com，Rhosus號原定從莫三比克駛往喬治亞，因在海上出現技術問題而被迫停靠貝魯特。由於黎巴嫩官員不讓貨船繼續航行，船東和船員最後遺棄貨船。船上的硝酸銨於是被卸貨，存放在貝魯特港12號倉庫內。

據網路上公布的文件，數月後，時任黎巴嫩海關總署長默希（Shafik Merhi）於2014年6月27日致函給身分不詳的「緊急事件法官」（Urgent Matters judge）尋求解決Rhosus號的問題。

接下來3年內，海關官員又至少5度發函尋求指示，日期分別於2014年12月5日、2015年5月6日、2016年5月20日、2016年10月13日、2017年10月27日，並且提出3個方向，包括將這批硝酸銨出口、交給黎巴嫩軍方或售予民營黎巴嫩炸藥公司（Lebanese Explosives Company）。

其中於2016年的函文內容載明先前對法官所提請求「未獲回覆」。內容還說：

「鑒於將這批貨存放倉庫內，在不適合的天候條件下具高度危險性，我們再次提出由船務代理公司立即將這批貨物再出口，以維持港口和港區工作人員安全的請求。或者，請研究同意售予黎巴嫩炸藥公司。」

不過，相關發函仍未獲回覆。

到了2017年，海關總署長達埃爾（Badri Daher）再度發函司法部門，敦促基於「在當地存放這批貨，以及對於現場工作人員的危險性」，請法官作出裁定。

不過在那次發函將近3年後，危險貨物仍然存放港區倉庫內，終於釀成災難。

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《中央社》報導，貝魯特港和海關負責人表示，已多次致函司法單位，要求搬走這些危險物料，但未見採取任何行動。

貝魯特港總經理科拉特姆（Hassan Koraytem）表示，發生爆炸的物料是遵照法院命令存放在倉庫，他們當時就知道這些東西有危險性，但「沒料到危險到這種程度」。

黎巴嫩海關署長達埃爾（Badri Daher）表示：「我們曾要求將這些物料復運出口，但沒成功，現在就交由專家和有關方面去鑑定原因吧。」

《轉角國際》報導，然而，就在黎巴嫩海關出面說明的幾個小時後，黎巴嫩中央政府就以「全國緊急命令」為由，「派出軍隊」控制軟禁了多名海關署的「責任官員」，唯目前尚未有任何起訴或審判，僅透過軍隊「預防性拘留」。至此事件的責任歸咎，也就陷入了互相推託的憤怒疑雲。

《Politico》報導，大爆炸之後，貝魯特這座城市 大部分地區看起來無法居住， 貝魯特省省長阿布德（Marwan Abboud）表示，有25萬 - 30萬人無家可歸（貝魯特約有超過200萬人居住），此外，黎巴嫩 大部分穀物供應和其他重要的出口物品都必須經過這個港口，而如今此港口被摧毀。

黎巴嫩政府已撥出約6600萬美元來應對爆炸的影響，不過損失金額估計已高達150億美元。



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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡