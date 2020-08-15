《王童七日談》：《無言的山丘》中，文英給了老鴇全然不一樣的城府縱深

文：藍祖蔚

【王童七日談之五：無言的山丘】

「做導演的工作就是負責把演員的味道給勾出來。而且藝術要新，不能熟練，熟練就易重複，一旦重複，就易生怠惰。」——王童

《無言的山丘》（1992）

以日本大正時期的台灣礦坑生活為背景，透過礦工和妓女的生命辛酸與痛苦，見証台灣的發展史。

電影年代設定在日據時期1927年前後，金瓜石金礦最興旺的年代，原本務農的阿尾（澎恰恰）與阿助（黃品源）兩兄弟，為父母的喪葬費而賣身當長工，卻嫌長工永無出頭天，轉而逃往金瓜石挖金礦，透過他們的眼睛和際遇，觀眾目擊了日本資本家剝削淘金工人，以及工人在肛門藏金挾帶出礦的生活實況，也透過他們工餘時遇見到寡婦阿柔（楊貴媚）和來自琉球的雛妓富美子（陳仙梅），見証弱女子在那個年代的悲情。

日本人統治的世界威猛如天，在礦坑世界浮沈的男女只能俯首認命，接受天意蹂躪，文英飾演的妓院老闆娘，既有著伶牙利齒的勢利涼薄，也有著見聞轉舵的柔軟身段，更有著含淚承受生命重創的軔性。吳念真的劇本以對照和象徵的手法，鮮活暗示了台灣人在日治時期的卑微處境。

《無言的山丘》依舊在美術場景上展現了王童詳實考據，重現時代風情的功力，金瓜石街景及妓女院的和式陳設，陳昇的音樂也相當節制地只在關鍵場景上爆發。富美子掛牌賣身的那一幕，妓館的新生，女性的沈淪，嫖客的狂喜，礦工的鑿壁，癡男的失落都伴隨音樂，滾合成鮮明的時代綜合印記。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

問：《無言的山丘》雖然還是繼續你的兄弟患難主軸敘事，但是最有生命力的角色卻是其中的女性，請你先談談你自己生命中幾個重要的女性？

答：我這輩子女人對我好過男人，受到母系的照顧最多，尤其四個女人的影響最多，首先是帶給我最多啟蒙的外婆，她在我進入中影拍攝《碾玉觀音》時去世，其次是母親，再來就是妻子，第四位則是姐姐。我們有緣相遇，合組一個家庭，但是卻也都先後離開了，使得我對生死問題思索得比較多，因為曾經擁有，卻又失去，生命感受就會格外不同。

外在或許不覺寂寞，內心卻有深刻的失落感，畢竟她們都是生命中曾經敬愛過的人，慢慢才體會人生是一波接一波地更替接續，人生無常，老友席德進辭世後，很快又有新一代畫家接棒，誰也沒有料到楊德昌這麼優秀的導演會英年早逝，但是後繼的優秀導演也快速接位，每個人都會有生老病死之苦，生命亦絕非一成不變，以前我在中影公司服務，就很受不了主管對於政治的討論，總是擔心國民黨會失掉政權，其實失掉又如何？重新贏回來又如何？變未必不好，只有豁達面對，不必死守一尊的。

問：從《看海的日子》中堅持要生孩子的白梅、《策馬入林》備受男性蹂躪，卻不妥協的彈珠、《稻草人》中寧可自己餓肚子，也要照顧先生和小孩溫飽的文英、《香蕉天堂》裡養大別人小孩的曾慶瑜，到《無言的山丘》裡一人擔起全家生計的楊貴媚，女性角色所表現的生命堅靭，遠比其他男性更為堅強，女性光環非常耀眼，這是你的認知或偏好嗎？

答：女人心中最常想到的是子女，男人想的卻是事業，父親是軍人，念茲在茲的就是革命與禦侮，相對地，他在內心裡卻有些地方比一般人來得脆弱，例如來台退休後，政府雖有照顧，卻沒有再賦予更多更重要的任務，使得他變成了老宅男，除了寫戰史之外，對子女的教育則是相當嚴厲，所以我們就會多傾向母親這一邊，畢竟只有從母系這一邊才能得著真正的照顧與溫暖。反應在作品中，對於女性的書寫也就更堅靭突出了。

問：《無言的山丘》中我們可以看到三種女性截然不同的風貌，楊貴媚、文英和陳仙梅各不一樣，你如何區分她們的性格？

答：電影中，她們都是妓女，楊貴媚是個體戶的賣春，文英和陳仙梅則是組織性賣春，都是靠女性的天賦本錢來活下去。組織性賣春就有規律和秩序，強調管理，人就變得嚴肅和鋼性，內心卻仍有溫情細緻的一面，很多人找文英演戲，都只看中她的逗笑表相，忽略了她對角色內心微妙的詮釋，我解釋了這個妓女戶老闆的內外有別之後，她也很能體會，因此有了不同情貌的媽媽桑角色。

例如任長彬的角色，明明就是自己的孩子，可是平常就是不假辭色，直到小孩被殺了，外表雖然依舊鎮靜，依舊要顯示當家的強硬本色，也要繼續扒飯吃飯，但是內心的激動卻也使得她終於流下了淚水，能夠體現這種微妙的波折起伏，真的就是功力了。至於楊貴媚的個體戶則是外表潑辣，卻有顆豆腐心，看似兇悍，但是只要遇上能照顧小孩的男人，她就願意委身相隨，自己如何不重要，能夠羽翼子女才重要的偉大母性，也讓她的性格變得格外突出。

問：很多的戲劇角色乍看都很類似，只有深入內心，才能細細分辨出其不同，才有了個人的生命力，唯有多了這些計較，戲才好看？

答：要會捉住人的本質，才算是理解了創作的本質，太多學生只專注於外在的形式，忙著算計燈光如何打，攝影機如何擺，如何調度，要找什麼場景來拍戲，卻忘了真正該去掌握的是究竟要捉緊角色和演員的什麼本質？那可是最致命的缺點，因為戲劇的內容才是核心，只重視形式，卻忘了內容精髓，就無法打動人心。山田洋次的畫面經營或許不如歐美大師那麼奇異特殊，但是他能掌握人的飽滿，濃郁的人生情味，角色都活了，使得每一部電影都那麼好看。

我主張的是畫面和內容最好都能得兼，只是年輕人相對比較偏形式，無法在拍片現場明確告示演員他要的是什麼樣的表演內容，放手讓演員去做，總以為導演最後再在剪接檯上解決就可以了，那是不對的。

例如，光是文英的臉，導演就可以先做細部分析：對嫖客是什麼樣子？對屬下妓女又該如何？對日本人會如何諂媚？對本地人又會如何變臉？從嘴賤到奉承，臉色的改變，也透露出她在追求生存下去時所起的內心的變化。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

問：這種角色分析其實在劇本階段就應該齊備，現場拍戲再來個臨門一腳吧？

答：吳念真的劇本其實先對每個角色都給了精準的定位，我自己咀嚼得也不錯，下了不少琢磨功夫，所以後來吳念真看完內部試片後，就激動地來告訴我說：「你處理得比劇本更好了，細節想得比我還要細，超越了文字的意境。」

演員的定位其實才是最重要的工程，這是我一直努力的重點，如果大家都能持續讓一些好演員發揮實力，演員才能成長，最後才能開花，例如美國好萊塢的超級巨星梅莉．史翠普（Mereyl Streep），她是天才演員，演什麼像什麼，眼神、口條和肢體動作都強，除了個人的努力之外，也是因為其他合作的導演都能把她的實力與潛力推到極致，才能成就一代巨星的風範。

問：要怎麼挑揀演員或者是誘導演員發揮她們的實力呢？

答：每個演員都有爆發力，關鍵在於你要如何引導，《無言的山丘》的劇本強，就是一次「戲包人」的機會，演員進來了，就能爆發她的實力。我不會教，只會引導，我不是先從其他作品中發現了楊貴媚或文英有多好，非要她們來擔綱不可，而是誤打誤撞下，因為緣份，使得她們的實力全都爆出來了。

這幾年的教學人生中，我特別叮嚀學生在創作時，千萬要避開自己的習慣，創作時一旦從習慣下手，就容易懶惰（因為既簡單，又熟悉，還有效），就容易重複，人卻不是如此，一直都在成長，都在變化，例如《稻草人》中的文英，是絕無僅有的文英，《無言的山丘》中她也給了天下老鴇，全然不一樣的城府縱深，如果只是套用她習慣的路數，就挖不出她的潛力了，唯有從相反的角度來思索演員的可塑與變化空間，才會出現嶄新的神采，喜劇演員來演悲劇，或者是悲情演員來演喜劇，都是同樣的意思。

目前的台灣演員中，撇開漂亮妹妹不談，我覺得陸奕靜是最有潛力和爆發力的，可是我也擔心大家看到某些固定的戲路時，就直覺想到陸奕靜適合，於是就找她重複過去已經習慣的表現方式，她也只能重複，就磨不出火花了，唯有變化，才有新的可能。

問：提到老鴇的角色，文英的成績遠比《看海的日子》中的素珠複雜得多了，素珠唯一在乎的只有錢，不關心妓女的際遇，只在意錢有沒有入袋，《無言的山丘》的文英就完全不同了，是因為你的成熟，使得你能給演員的變化度和寬廣度都大得太多了。

答：事後回想起來，其實是我給的空間太少了，因為只要多加一場戲，這個角色的內涵就完全不同了，白梅走或不走之際，就是素珠這位老鴇最能跳脫傳統格局的機會點，兩人只要再幾句對話，或者是由素珠親手燉煮一份從未煮過的美食給她，或者是叮嚀她做單親媽媽的辛苦，或者還有幾位妓女陪食，大家相對無言，什麼東西都吃不下去，或者是第二天告別時，不去車站送行，只把剩菜全都打了便當，祝她一路好走，如此一來，老鴇和妓女間的互動關係就截然不同了。

完全是為我沒有在意，沒有分析，只關切了白梅和她的母親（英英），以致於錯失了機會，所有的社會壓力，就這樣輕輕浮了過去，真是可惜。《看海的日子》是一部賣座電影，但是精神內涵還有很多待提昇的地方。創作者完成一部作品時，其實不必急著發表，先擱一下再看看，也許還有更周密的修飾可能，作品就截然不同了，畫家如此，作家亦然，只有電影不行，哎，多數電影都面臨著市場壓力，要趕著拍完，要趕著上映，來不及細細琢磨了。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

問：再回首，人生的體悟就更寬廣，再回首，昔日遇到的問題都能夠排除或解決了，也很讓人感慨，例如在《看海的日子》、《稻草人》和《香蕉天堂》的語言禁忌等創作瓶頸，隨著政治解嚴和社會成熟而告鬆動與解禁，到了《無言的山丘》時都已如船過水無痕了，尤其是開場時交給武拉運一分多鐘的長度，由著他侃侃而談交代人物和歷史，或者賣麵茶的小販矮仔福，以「蓮花落」的說唱藝術形式來滋潤劇情，都是極自在的揮灑，再搭上吳念真對台語魅力的熟悉度，使得話白魅力得能彰顯，才有花果繽紛的收成效應，你怎麼看待這種回歸純真母語的傳作環境呢？

答：什麼事情都要看天時地利人和，八０年代的台灣電影比較沈重，強調使命感比較關切台灣史和社會變遷的議題，當代的台灣電影多數都是都會型電影，愛情成了主軸，厚度就不夠了，都是用簡單的語言來呈現，少了史詩的企圖與規模，這也使得我油生要再創作的動機，因為我擔心的是年輕人即使「想」，也未必「會」了，滿危險的，這是台灣電影發展的危機。這正是我支持魏德聖拍攝《賽德克．巴萊》的企圖心。

至於語言的解禁與鬆綁，我還是用「油畫」與「水彩」的比方來解答，該是油畫的作品，就得用油彩，用水彩就不對了，在表演學或舞台上，內心、語言和肢體三者都是非常重要的，少了其中一環，角色就像好好的一個人突然跛了腳，只能去唬唬外國人了，可是你自己過不去了，如果自己都覺得疙疙瘩瘩的，又如何感動其他人？好萊塢拍片就是講究，演什麼出身背景的人，就得去學他們的口音，學他們說話的方式，演愛爾蘭人要有愛爾蘭腔，演義大利人就要有那種腔調，為什麼要這麼辛苦？目的就是追求準確，因為準確是檢驗表演成就的唯一標竿。

台灣電影改採同步錄音，也是追求準確的一種方式，器材不夠只是藉口，貪圖方便才是真正的原因，政府從來沒有限制創作者用什麼器材去創作，是自己綁住了自己，現在器材這麼進步，還是有人採取事後配音，就是貪圖方便快速。不同步，一切操作就變得容易得多了，但也會讓創作者的態度變得不夠嚴肅，反正草草將就也能賣錢，又何必那麼認真呢？一切變得公式化了，藝術就不存在了。

語言的重要就在於能讓電影「定調」，武拉運的開場戲就在告訴觀眾：這部電影不是事後配音的，是現場即席同步演出，有生命爆發力的一次表演，即使聽不懂的人也同樣會受到感動，一切只因為你聽見的聲音都有著最真實的情感，我們多數人英文不夠好，聽不懂好萊塢紅星真正在說些什麼，得靠字幕翻譯才能明白，但是演員唸白的情感，我們卻是真實接收，真正感動的，因為原音才有韻味，事後配音就是假的，就糟糕了，光是聲音這一層，你跟觀眾就有了距離，不是更綁手綁腳了嗎？

我一直對京劇很有興趣，以前跟隨過的前輩導演如胡金銓和李翰祥等人都是京劇愛好者，京劇最著名的表演家梅蘭芳有戲迷無數，他的身段做工當然細膩，可是絕大部份的人都是去「聽」戲，而非「看」戲，在意的是他的唱腔是否精緻，體會聲韻的拿捏，光是聽就滿足了，文英的聲音也是一樣，不需要親自看到她的表演，只要聽見聲音，就可以感受到她的活力，感受到那種既真實又對位的聲音力量。

嚴格來講，只有在不得已的狀況下，才要動用配音，《看海的日子》的那個年代，所有的台灣電影都是事後配音的，但是我至少做到了讓演員自己來配自己的音，不要配音員來配，儘量來貼近自己的感情，文英講起台語非常地溜，可是配合政策要她講國語，就是彆扭，對白也沒有幾句，可是就要耗上一整天，不知情的人還以為我在整這位老太太，孰不知，那只是一種真實的追求，力求演員的聲音是自己的，感情亦是自己的。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

書籍介紹

本文摘錄自《王童七日談：導演與影評人的對談手記》，典藏藝術家庭出版

作者：藍祖蔚

一回令人再三吟詠的相逢——

王童導演與資深影評人藍祖蔚的七日對談。

鏡頭是眼，也是心……

捕捉、還真出時光裡的一幕幕影像，

交織出一場又一場

平凡與不凡的人間風景！

七部電影裡的七個故事：看海的日子、策馬入林、稻草人、香蕉天堂、無言的山丘、紅柿子、苦戀，如同十四世紀義大利作家薄伽丘《十日談》以人性為中心，戲而不謔地寫下世間小人物的悲喜劇。

從文本改編、美術設計、角色選擇、場景刻畫、音效燈光，甚至是現場調度的應變，走過台灣電影戒嚴與風華年代的王童灑落道出一個導演的能與不能、取與捨，從土法煉鋼到國際電影工業新科技的發展，其中點滴與光影間隙裡或工筆或寫意的擇取拿捏，無所不言，言而不盡。

本書跟著兩位電影界資深前輩的牽引，循著七天七齣戲七個故事構築出一個壯闊無盡的視角，適足以滿足偶爾總會在某部電影中發現熟悉場景或氛圍的你我，以及所有的電影愛好者。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰