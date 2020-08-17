《成就未來的你》：企業人生三部曲——人材，人才，人財

文：何則文

我在經濟部國企班畢業後，進入了鴻海科技集團，作為全球第一大的電子製造企業，鴻海有很深刻而鮮明的企業文化。走在鴻海的廠區裡，到處都可以看得到創辦人郭台銘先生的語錄。大多聚焦在企業管理以及企業文化精神上。

有件事至今讓我印象仍然很深刻。我們在進入集團後，有專門為儲備幹部設立的新幹班，其集訓課程之中有一堂課，是郭總裁語錄的解析。在數百條語錄中，有一個看得我丈二金剛摸不著頭緒。

這句話是：「企業人生三部曲：人材，人才，人財」

這三個「ㄘ ㄞˊ」讓我想到著名語言學家趙元任寫的〈施氏食獅史〉一文，感覺很有趣味跟深遠的內涵，然而當時的我卻看不懂。一開始，我不了解這三者的關係，直到後來才慢慢體悟這三個「ㄘㄞˊ」的不同。

簡單的說，在鴻海的企業文化認知中，人「材」，是指仍是一個材料，或許有各種可能，但需要打磨跟歷練後才能嶄露頭角。而人「才」則是打磨過後，已經展現出才華，經過一定磨練後的人材。最後的「人財」，則是能為公司帶來直接的獲利，具備工作上的影響力及獨特性，這樣的人才所創造的綜合效益很高，對公司來說簡直就是財寶一樣。想當然爾，人財是所有企業積極爭取也保護的資產，因為這是公司創造價值的原動力。

多數的年輕人或許現階段還處在「人材」邁向「人才」的階段，正要從一個剛出土的原石打磨成璀璨的寶石。如何能在主管及同事眼中，從一個「新人材料」進化蛻變成「有才能者」，最後更進一步成為公司最重視的「財寶」呢？

「離職成本」反映出你對公司有多重要

其實這可以用一個很簡單的概念去思考，那就是「離職成本」。簡單的說，意即一個人員的離職，可能給公司帶來多大的負面效益。

如果一個人離職後，他的工作可以很快給其他新進人員替補，那我們就可以說他的離職成本很低；但假設這個人離職後，公司許多業務面因此而面臨重大危機，甚至影響到員工士氣，即代表整體的離職成本非常高。那麼，企業便會花更高的代價來挽留離職成本高的人。

用離職成本的思維，思考自身在組織內的價值，是一個不錯的方向。我們可以從幾個層面，探討如何提升在組織的價值，加速自己從人材到人財的速度。

一、從經營管理階層的角度出發

試想主在拔擢人才時，會用怎樣的維度思考？會提升怎樣的部屬？當然是能幫忙解決問題，讓自己在管理上可以省心省力的人。所以想要成為創造價值的人財，就必須跳脫自身工作內容的角度思考，從一個全局的觀點來看組織當前面臨的問題是什麼？以及如何可以在自己的崗位上，做出改變帶來影響。

而最快了解這些局勢， 獲取訊息的方法， 就是跟你的主管一對一的對談，了解他對你的期望，同時也詢問當前組織及部門所遇到的挑戰是什麼？了解情況後，開始思考問題發生的脈絡與原因，盤點現有的資源，進一步分析可能的解方。然後勇敢提出，給自己創造機遇。

除此之外，也要更深入了解整個產業的資訊，不要只專注在自己的領域上，不管你是做財務、採購、行政還是其他，都應該試著分析公司在整個世界局勢下的阻礙是什麼？當前有那些流行的組織管理理論或工具可以應用， 把自己當成一個領導階層思考，而不是基層的員工。

這樣，你就能擁有更全面的視野，當主管在與你討論工作分配時，也不要只是單純的應和，而要適時地分享自己的觀察，提出具體且可行的方案。爭取「自己發明自己的工作」，這樣才能讓你更快被主管賞識。

二、承接有開創性及獨特性的任務

或許你不一定有這麼多機會能發明自己的工作，但你可以勇敢承接具開創性、獨特性的任務。不要傻傻的等待任務分配，而是試著積極爭取工作。但務必切記，這份工作不能只是單純地當爛好人，幫同事處理庶務性質的事情，因為那不僅不能體現你的價值，更可能會拖垮你的戰力。

當部門啟動了新的專案， 或者沒有人想承接的麻煩事， 但卻很具開創性，因為之前的人都沒有做過或成功，那麼，你不妨試著把這個挑戰一肩扛起，或者主動加入這個專案小組，尋求表現及可能的發展空間。如何判別任務是否具有開創性及獨特性很簡單，你可以運用下列幾個問題來思考：

這個任務是否在組織目前關注的領域？

任務的後續影響會不會持續一段時間？

完成這件事能不能讓他人因而認識你？

如果以上幾個問題的答案在分析後都是Yes，你就可以嘗試看看，勇敢地自願接下這份挑戰。

三、用利他精神打造組織影響力

人類之所以可以發展出今天這樣主宰地球的龐大文明體系，很重要的一點，就是能「團結互助」。雖然蜜蜂、螞蟻等也有其組織結構，但都僅限於自己所處的環境，同物種但不同群體彼此之間仍難以合作。

因此，我們必須要認知到，人類作為社群動物，要能讓個體對另一個個體產生認同，最重要的就是創造出影響力。很多人認為影響力來自於職稱或者能力，但我認為影響力來自於是否能「對他人產生價值」。

學會塑造「影響力」就是方法之一，透過主動幫助部門內外的同事，你就能獲得「能夠解決問題」的好名聲。不論對上或對下，當你對他人「有用處」時，別人才會願意與你結成同盟，也就是說，只有我們擁有能夠幫助其他人的能力，才能創造價值和影響。

從以上幾點，我們可以試著透過創造價值與影響力，而讓自己的離職成本提高，這樣就有機會成為被拔擢的重點「人財」。你會發現這三點，幾乎都與人有關。試著換位思考，以主管的思維來擺脫自我角度的侷限，培養全局觀，透過這樣的過程你將認識到，哪些任務是對組織真正有價值的開創性工作，同時在承接任務的過程，利用共好、共贏的心態來幫助他人。

書籍介紹

本文摘錄自《成就未來的你：36堂精準職涯課，創造非你不可的人生！》，悅知文化出版

作者：何則文

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Photo Credit: 悅知文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬