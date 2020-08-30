走遍大街小巷的三輪車，如何隨時代被汰換為四輪汽車？

「三輪車，跑得快，上面坐個老太太，要五毛給一塊，你說奇怪不奇怪。」每當耳邊響起這首眾人朗朗上口的兒歌時，甘苦交雜幸福的滋味亦不禁湧上心頭。在那個年代，全家人能坐到三輪車，是件奢侈而幸福的事，那是兒時快樂浪漫的記憶，也是讓人懷念的美好時光；隨著經濟發展，曾經走過大街小巷的三輪車，也隨著歲月走進人們的記憶深處。想瞭解更多淘汰三輪車轉換四輪汽車的歷程嗎？快跟著國家檔案一起探訪吧！

台灣光復之初，百廢待興，民間物資匱乏、公共建設待擴充，交通極不便利，人力三輪車與牛車便為當時最普遍的交通工具。當年拉三輪車的車伕，大多是從大陸隨部隊撤退來台的退伍軍人，為了養家餬口，靠著苦力掙錢，不畏寒冬與烈日、颳風與下雨，用汗水踐履著自己的使命與職責，在大街小巷裡穿梭。

民國（以下同）40至50年代，營業的三輪車除了流動車沒有固定地點攬客外，排班的三輪車皆有固定的停車候客區域，大家都稱它為車站，三輪車伕們都將車子停在車站旁排班等候（圖1）。當有客人需要叫車時，車伕們就按排班順序載送客人，車資沒有訂價，客人必須與車伕議價，所以街頭四處經常上演著車伕與客人討價還價的戲碼。你來我往的喊價過程與熙來攘往的人群，紛亂的場景好不熱鬧。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：三輪車佚於火車站等候出站旅客

隨著經濟起飛，社會生活形態與都市快速的發展，曾是遊覽街景便利的交通工具三輪車，也因車輛過多造成街道壅塞，再加上車速與承載效率不彰及搶生意糾紛頻傳，在時代巨輪的滾動下，逐漸沒落式微。計程車快速的興起（圖2），大幅壓縮傳統三輪車的生意，由於三輪車的競爭力遠不如計程車，造成三輪車伕與計程車司機關係緊張，為了互搶生意，不斷發生爭執，甚至聚眾鬥毆，街頭不時出現三輪車伕與計程車司機全武行的情景，嚴重影響市容與交通，有時甚至引發事故，堵塞交通，造成市區混亂。因此，交通秩序的維持，成為政府當務之急，為了有效改善城市交通問題，決定逐步淘汰三輪車輛。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：台南火車站前廣場交通情形

50年代，為了促使交通進步與整頓市容，政府以僑資結匯進口計程車，以動產擔保交易法讓三輪車伕可採分期付款的方式，換購裕隆小轎車而晉升四輪車族。另外，政府成立收購執行小組，推出一系列三輪客車業者轉業獎勵措施，營業三輪客車的收購價格為每輛3000元（圖3）。

惟收購效果不彰，自53年起，三輪車收購價格提高為每輛6000元，並輔導三輪車車伕轉業；同年6月24日，行政院決定全面淘汰三輪客車，核定台北市在1年內收購所有三輪客車，這些繳車的業者若欲自行轉業，均可獲得市政府收購費6000元、自行轉業補助費2000元及救濟金4000元，合計1萬2000元的補償金；若接受輔導就業，則僅有6000元收購費。全省各縣市繼台北市之後，陸續執行三輪車收購登記及拆卸工作（圖4）。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：計程車收購三輪牌照

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖4：淘汰待銷毀之三輪客車

53年9月5日，收購執行小組將第一批收購的三輪車一百輛，在中山堂前廣場公開拆毀；頓時裕隆牌計程車趴趴走，到處可見計程車蹤影，三輪車最終不敵時代進步而被淘汰。直至57年6月24日，三輪車客車從台北街頭消失，兒歌「三輪車，跑得快，上面坐個老太太」的畫面，從此留在世人的記憶中。

目前，高雄市旗津島上還有十餘輛人力三輪車，是僅存幾處仍保有人力三輪車之地，提供遊客乘坐，除了回味往日悠閒的風情外，三輪車伕還為遊客介紹旗津自然風景與人文風華；三輪車華麗轉身投入觀光之列，化身旗津歷史之旅。

曾經走過台灣大街小巷的三輪車，最後在汽車工業崛起風雲下，封存人們的記憶之中；從以前的人力三輪車到現在的計程車，代表新的營運模式隨時代進步不斷因應而生，逐漸豐富大家的生活。還想回顧更多三輪車轉換為四輪汽車的趣事嗎？歡迎登入國家檔案資訊網查詢。

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航