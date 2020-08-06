水溫9度、游30分鐘就要換手：5名俄國人橫渡55公里貝加爾湖，呼籲關注普亭開發令

位於俄羅斯伊爾庫茨克州東側的貝加爾湖，是全世界蓄水量最多的淡水湖，形狀狹長，平均寬度也有近50公里，夏季水溫也有機率低於攝氏10度。5名俄羅斯人這2天接力游泳橫渡貝加爾湖，不是為了消暑，而是希望吸引人們對於保護貝加爾湖生態環境的關注，因為俄國總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）近日簽署的法令可能大大影響全俄羅斯自然保育。

《法新社》報導，俄國4名男子和1名女性昨（5）日凌晨完成橫渡貝加爾湖的挑戰。他們前天由湖泊東岸的布里亞特共和國維德里諾（Vydrino）出發，歷時18小時，接力游到伊爾克茨克州的利斯特維揚卡（Listvyanka），全長約55公里。

貝加爾湖夏季夜間水溫約只有攝氏9度左右，5名挑戰者穿的是一般的泳衣、而非潛水衣；為防止失溫，每人每游30分鐘就需換手。

在 Instagram 查看這則貼文 Начало ?‍♂️?‍♂️?‍♂️? Андрей Бугай（@bugaibaikal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 3 日 下午 11:46 張貼

其中1名泳者薩祖里亞（Yevgeny Zazyulya）坦承，對於這次挑戰，他們事前其實沒有充分心理準備，「當水溫很低時，你的肌肉會變得僵硬，身體好像不是自己的一樣。」

不過，他也認為這是1次特別的經驗。而他們並不是為了譁眾取寵才進行這項挑戰，主要是想呼籲人們關注貝加爾湖的破壞和汙染狀況。

世界最深、最古老的淡水湖，人類長期覬覦

貝加爾湖雖不是面積最大的淡水湖，但平均深度居全球淡水湖之冠。據聯合國教科文組織紀錄，貝加爾湖最大水深約達1700公尺，水量佔全球淡水儲備量20%；貝加爾湖更是目前世界上最古老的湖，已存在2500萬年以上，生物多樣性豐富，孕育多種罕見生物，於1996年被列為世界自然遺產。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 從貝加爾湖畔小村利斯特維揚卡地區的山坡上拍攝的湖景。

《莫斯科時報》報導，俄羅斯總統普亭上周五簽署新法令，允許於2024年前在貝加爾湖周邊的自然保護區內砍伐森林，以進行交通基礎建設或升級現代化設施，且不需要經過州政府的環境評估。

貝加爾湖和周邊山林近年來飽受礦業開拓、藻類過度生長、森林大火、遊客破壞環境等影響。清澄的湖水也引來商人覬覦，中國礦泉水廠一度計劃在貝加爾湖沿岸開設裝水廠，將從2021年開始每年抽取近2億公升湖水，且可能排放汙水，引起當地居民不滿，經大力抗爭後，去年終於促使伊爾庫茨克州法院下達禁制令。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 環保志工在貝加爾湖畔清理出來的垃圾。2016年資料照。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 環保志工在貝加爾湖邊架設告示牌，寫著「感謝您沒有亂丟垃圾」。

好景不常，普亭上周五簽署的法令一旦生效，將推翻原有的大多數工業禁令；《法新社》報導，這項法令最快可能於明年1月1日起生效，綠色和平組織俄羅斯特設自然保護區主任克雷因德林（Mikhail Kreyndlin）表示，開發商根據此法取得批准後，基本上可以在貝加爾湖畔砍伐森林、進行任何建設，可能使貝加爾湖喪失世界自然遺產的地位。

克雷因德林特別指出，允許終止環境評估的條文若成為法律先例，未來全俄羅斯的自然保護區和國家公園都遭到同樣命運。

除了泳渡貝加爾湖以明志之外，俄羅斯人在推特發起「#SaveBaikal」的活動，也在網站發起連署請願，希望能擋下這項開發令。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡