後疫情時代的基金投資關鍵字：「高股息」

文：涂憶君

全球大行貨幣寬鬆政策，低利環境持續，台灣又有金管會嚴打儲蓄險，帶動游資重新尋找穩健的收息商品，今年，國內大型投信業者競相發行台灣高股息相關的主題型基金，強調用股票息收賺取穩健收益的時代，已悄悄到來。

今年3月，元大投信發行元大台灣高股息優質龍頭基金，7月，國泰投信分別推出主動型的國泰台灣高股息基金、被動型的國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878），接下來，富邦投信的富邦台灣永續發展高股息基金，也即將啟動募集，短短5個月，就有3家投信發行4檔台股相關高股息基金商品。

且根據晨星的數據，元大台灣高股息優質龍頭基金3月以來至6月，資金逐月都是呈現淨流入；而市面上與台股高股息相關的5檔ETF，不管是受益人數或是規模，武漢肺炎爆發以來也都呈現成長，顯示「高股息」已成為市場關注的焦點。

高股息ETF，規模成長

國泰投信量化投資部主管鄭立誠指出，相較於債券、定存，股票過往較大幅度的波動讓投資人相對謹慎，不過隨著利率、殖利率不斷下行，保守的投資商品愈來愈無法達到理財目標，但「高股息」卻可以讓投資人在低利的時代中增加收益。

另外，台股3月中旬後的觸底反彈，盤中已一度攻上12320點，距離歷史高點12682點只差一步之遙，看似樂觀的氛圍下，也代表高檔風險增加，「高股息」是讓投資人有機會穩健落袋為安的選股邏輯。但要怎麼選擇，才不會賺了股息、賠了價差？或是買到地雷股？這又是一個不可忽視的課題。

元大投信認為，個股的成長性還是很重要的參考指標，才可能填息，所以疫情過後，建議往「科技高息股」聚焦。鄭立誠則表示，訴求ESG（環境、社會、公司治理）的公司，不只不易踩雷，更容易獲得外資法人機構的關注。

目前市面上可以一次打包台灣高股息相關的主動型基金（不分級別）共有3檔，ETF有5檔，可供選擇性已不少。鄭立誠認為，投資人可先評估主動型與被動型的特性，前者的優勢是配息方式和操作空間較為靈活，後者則是持股的資訊揭露較透明與費率較低。

再來，元大建議，必須了解每一個商品的產業與個股配置方式，判斷是否認同產業殖利率配發的穩定性或成長性，像是高息的夕陽產業，恐怕不是正確的選擇。



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商品多，選對產業很重要

以全市場規模最大的元大台灣高股息（0056）為例，就是以電子科技業為主，電腦及周邊設備產業配置逾33%、半導體12%、電子零組件有9%，元大表示，此檔除了以科技為主外，也較為積極的以「預測好的殖利率」為選股目標。

國泰台灣ESG永續高股息ETF是以過去配發的殖利率為參考，搭配公司重視ESG、市值夠大、近4季每股盈餘要為正等指標篩選，目前持股比重最大的前兩檔為廣達與英業達。

而像是復華富時台灣高息低波ETF（00731）以塑化產業為主，富邦台灣優質高息ETF（00730）是以電子產業為主，國泰股利精選ETF（00701）、元大台灣高息低波ETF（00713）以金融保險為主，主動型的野村台灣高股息基金，雖然科技產業配置加總後超過5成，然建材營造才是最積極布局的產業。

另外，元大建議，此波台股大盤指數持續刷新波段高點，伺機挑戰歷史紀錄，然市面上仍有些商品的「淨值」小於「發行價」，消費者應該要先了解，有些殖利率看似配得很高，但其實是從本金配發，以免造成誤解。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航