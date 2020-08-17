《福爾摩斯思考術》：看一眼就深信他無罪，柯南道爾協助偵破連續動物屠殺案

文：瑪莉亞．柯妮可娃

大禍降臨於英格蘭大沃利村農場上的動物。羊、牛、馬，一一死於夜半。死因：腹部一道雖淺卻長的割傷，導致動物痛苦地緩慢流血而亡。農民相當憤怒，民眾則震驚不已。什麼樣的人會想對手無寸鐵的動物下此毒手？

警方以為找到了答案，凶手是喬治．伊道吉（George Edalji），教區牧師的英印混血兒子。1903年，27歲的伊道吉因16起毀屍案中的一起案件遭判處七年勞役──警方在牧師住家附近尋獲小馬屠體。儘管牧師發誓案發當時兒子在睡覺，喬治入獄後動物屠殺案仍未停止，甚或當時最主要證據根本只是一封據稱喬治親寫、暗指自己是凶手的匿名信，全都無濟於事。由史塔福郡警察局長喬治．安森隊長帶隊的警方確信自己抓到凶手了。

三年後，伊道吉獲釋出獄。當時有兩份聲明他無罪的連署書送達英國內政部，援引案件缺乏證據：一份由10萬人簽署，另一份由300位律師聯合簽署。然而事情沒那麼容易結束。伊道吉獲得人身自由，卻仍未洗清罪名。逮捕入獄前的他是位律師，如今卻無法重操舊業。

1906年，伊道吉終於走起好運。創造福爾摩斯的知名作家亞瑟．柯南．道爾爵士對該案產生興趣。那年冬天，柯南．道爾同意與伊道吉在倫敦查令十字站的大酒店會面。望向酒店大廳對面的當下，柯南．道爾爵士再也不懷疑這位年輕人的清白。他後來寫道：

他準時來到我下榻的飯店。我遲到了，於是他看報紙打發時間。我從這人深色的臉龐認出是他，就站在對面觀察。他把報紙貼近眼前斜舉在側邊，證明他不僅高度近視還嚴重散光。想到這樣的人能在暗夜裡出沒田野，躲避巡視的警方並攻擊牛隻，真是可笑……光是這麼一個生理缺陷便足以讓人深信他無罪。

柯南．道爾自己是相信了，但他知道要引起內政部的注意，這樣還不夠。於是他前往大沃利村蒐集該案相關證據。他訪問了在地人，調查犯罪現場、證據及細節。他與愈加不友善的安森隊長碰面，造訪喬治以前的學校。他重新閱讀當初匿名信與伊道吉家遭遇惡作劇的記錄，追溯到宣稱伊道吉筆跡與匿名書信相同的筆跡專家，接著把整理好的資料全部送到內政部。

沾滿血跡的刀片？除了鐵鏽什麼也沒有，而且那把刀根本無法造成傷害那些動物的傷痕。伊道吉身上的泥土？跟發現小馬那片田野上的泥土不同。筆跡專家？過去也曾發生他辨識錯誤導致案件誣判。當然，還有視力問題，散光近視如此嚴重的人有辦法在夜間田野辨識方向，在闃暗中傷害動物嗎？

1907年春天，伊道吉終於洗清屠殺動物的罪名。雖然不是柯南．道爾希望的全面勝利（喬治無法因被捕與服刑獲得任何賠償），卻也夠了。伊道吉得以重披律師袍。根據柯南．道爾的摘要，調查委員會認為「警方之所以展開並進行調查，不是為了找出犯人，而是要找出對他們已深信是犯人的伊道吉不利的證據」。當年八月，英格蘭創立上訴法庭，有制度地應對未來的司法不公。伊道吉一案是公認的幕後推手。

柯南．道爾的朋友都相當感動。不過，最為中肯的評論來自小說家喬治．梅若迪斯（George Meredith）。「我不會提那個您應該已經聽膩了的名字，」梅若迪斯對柯南．道爾說，「但身為創造出震驚各界的業餘偵探的作家，您證明了真實人生也能這麼做。」福爾摩斯雖屬虛構，他嚴謹的思考手法卻再真實不過。若應用得當，他的方法能躍然紙面，化為有形正向的改變，並能遠遠超出犯罪範疇。

只要提起福爾摩斯這個名字，腦海裡無疑會浮現諸多畫面。煙斗、獵鹿帽、斗篷、小提琴、鷹隼般的側臉。又或許是這些年來曾經披上斗篷扮演福爾摩斯的諸多明星，如威廉．吉列特（William Gillette）、貝索．瑞斯朋（Basil Rathbone）、傑瑞米．布瑞特（Jeremy Brett）及最近的班尼迪克．康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）等。無論腦海浮現什麼樣的畫面，我大膽臆測你一定不會想到心理學家這個詞。然而，或許是時候了。

福爾摩斯是無人能敵的偵探。但他對人類心智的見解，足與他將犯人繩之以法的偉業相匹敵。福爾摩斯提供的不僅是破案方法，更是全面的思考模式，能應用於無數領域的思維，遠遠超越倫敦地下世界的迷霧街道。超越科學與犯罪，堪稱思考典範，源於科學系統的手法，即便到了我們這個時代也能如柯南．道爾時代那樣所向披靡。我認為這就是福爾摩斯的魅力能夠風靡萬世無所不在的祕訣。

柯南．道爾創造出福爾摩斯時，並沒有覺得這位主角特別了不起。他應該不是一開始便刻意塑造出這般思考與決策，運用心智組織、安排並解決問題的典範。但結果正是如此。事實上，他為過去數十年來不斷發展且會繼續直入新世紀的科學與思考革命，創造了最佳代言人。1887年，福爾摩斯成了新型態偵探：前所未見的思想家以前所未見的方式運用心智。時至今日，福爾摩斯成為我們如何比平常更能善加思考的理想典範。

從多方面來看，福爾摩斯都是楷模。他的解釋、方法、整體思考模式，在在領先心理學與神經科學的發展，上述科學卻是在他誕生後百年，創作者過世80年後才問世。然而，他的思考手法似乎也無可避免，恰是當下時空背景與其歷史地位的必然產物。如果科學系統的各式思考與實踐即將達到巔峰，例如從進化論到放射學、相對論到細菌與麻醉之發現、行為論到精神分析等皆已進化，是否也該輪到思考原則本身了？

柯南．道爾自己認為，福爾摩斯從開始便注定成為科學的化身，成為我們理想的目標，若能效法自然更好。（畢竟理想總會或多或少遙不可及？）福爾摩斯的名字本身便說明他可不是個平凡傳統的偵探，有可能是柯南．道爾刻意挑來向他的兒時偶像老奧利佛．溫德爾．福爾摩斯（Oliver Wendell Holmes, Sr.）致敬，該位哲學家暨醫生的文章與對醫界的貢獻同具知名度。

偵探本身的性格則是以另一位啟蒙老師約瑟夫．貝爾教授（Dr. Joseph Bell）為藍圖塑造，這位外科醫生以觀察力細微聞名。據說貝爾教授只消一眼，便能看出病患是甫退伍的蘇格蘭高地軍團士官，剛從巴貝多服役回來；還經常用學生進行各種致命物質實驗，測試他們的感知力。

福爾摩斯的學生或許覺得聽起來相當熟悉。正如柯南．道爾寫給貝爾的信裡提及：「在您反覆灌輸的演繹、推理、觀察之下，我嘗試打造出會挑戰極限且有時更甚的男子......」在演繹、推理與觀察中，我們瞭解究竟是什麼讓福爾摩斯成為這樣前無古人後無來者的偵探，將偵察藝術昇華為精準科學。

相關書摘 ▶《福爾摩斯思考術》：我們該如何避免像華生一樣一再重蹈覆轍？

書籍介紹

本文摘錄自《福爾摩斯思考術（改版）：讓思考更清晰、見解更深入的心智策略》，商周出版

作者：瑪莉亞．柯妮可娃

譯者：柯乃瑜

史上最知名偵探超級腦袋大解密！學習神探破案的方法，幫你解決生活中的大小難題。福爾摩斯為什麼一眼就能看出破案關鍵？────因為他能看見別人看不到的細節。福爾摩斯的思考速度為什麼比常人敏捷？────因為他有一套方法。

看過這本書，你將可以跟福爾摩斯學到：

驚人的察覺力

系統化的科學思考

一眼看透人心的演繹方法

大腦最佳化的訣竅

跟著心理學家柯妮可娃學習福爾摩斯思考術，你也能一眼看穿問題癥結，做出正確判斷，不再腦袋卡卡，問題迎刃而解！

Photo Credit: 商周

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航