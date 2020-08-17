《福爾摩斯思考術》：我們該如何避免像華生一樣一再重蹈覆轍？

文：瑪莉亞．柯妮可娃

假設你是福爾摩斯，而瑪莉亞我本人是潛在客戶。你已經看了一百多頁我提供的資訊，已在客廳觀察了我好一陣子。花一分鐘想想看，思考你對我這個人有什麼瞭解。從我的文字當中能推論出什麼與我相關的事？

我不會詳列所有可能答案，但以下這點可以讓你停頓思考一下：我初次聽聞福爾摩斯名號是俄文發音。我父親在壁爐邊唸給我們聽的故事全都是俄文翻譯，不是英文原文。因為當時我們才剛到美國不久，他唸書給我們聽的時候，都是使用全家人仍在家交談的語言。大仲馬、哈格德（Sir H. Rider Haggard）、傑羅姆．K．傑羅姆（Jerome K. Jerome）、柯南．道爾爵士：我第一次聽見他們說話時都是俄文發音。

這有什麼意義嗎？很簡單：不用我講，福爾摩斯就會知道了。他會根據現成事實簡單演繹，再加一點上一章探討的想像特質，就會發現我初次與他的手法相會時，只可能是聽俄文，不會是其他語言。不相信我嗎？所有要素都在了，真的。等讀完這一章，你也應該能夠跟隨福爾摩斯的腳步，把所有線索拼湊成唯一適用所有現成事實的解釋。如同這位偵探一再強調的，如果已經耗盡所有途徑，那麼僅存的，無論有多不可信，都必定是事實。

於是我們終於來到最華麗的步驟：演繹。大結局，辛勤工作一天後的美麗煙火。這一刻終於能夠完成思考歷程，獲得結論，下決定，做任何原先打算做的事。一切都已蒐集分析，再來就只剩看出意義，那意義暗示了什麼，然後找出這弦外之音所引出合乎邏輯的結論。

就是福爾摩斯在《駝背人》（The Crooked Man）裡吐出不朽台詞「只是基本」那一刻。

「親愛的華生，我已經知道你的習慣，所以比較占優勢，」他說。「你外出路程短的時候會走路，路程長會搭雙輪輕馬車。就我所看到，你的靴子雖然穿過，卻不髒，因此我毫不懷疑你目前忙到都搭馬車進出。」 「太厲害了！」我驚呼。 「只是基本，」他說。「這是推論者能夠讓鄰居深感不可思議的例子，只因為後者遺漏了演繹基礎這一點。」

演繹到底需要什麼？演繹就是最後一次通行於大腦閣樓，把先前出現過的所有要素拼湊成合理全貌的單一凝聚體時，閣樓井然有序端出先前有系統地蒐集來的資料。福爾摩斯口中的演繹與正式邏輯推理的演繹意義並不相同。純以邏輯學來看，演繹是從通則推出特定事例。或許最知名的例子是：

人都會死。 蘇格拉底是人。 蘇格拉底會死。

但是對福爾摩斯來說，這不過是獲得結論的一種可行方法。他的演繹包含多種推理方式，只要你根據事實推論，排除其他所有可能性，獲得的結論必定為實。

無論是破案、做決定或個人下定決心，過程基本都相同。你把自己的觀察（那些你決定要儲存並整合入既有閣樓架構，已經在想像中琢磨重設過的閣樓內容物）全部整齊排放，從頭開始一絲不漏，然後看最後剩下什麼可能答案能同時囊括所有觀察，還能回答你最初的問題。

或者，套句福爾摩斯的話，列出推論串，反覆測試可能性，直到最後剩下的（無論是否可信）就是事實：「過程從假設你已排除所有不可能開始，剩下的，無論有多不可信，必定是事實，」他對我們說。「也可能還剩下好幾種解釋，那就反覆一一測試，直到其中一個的證據數量足以令人信服。」

這就是演繹的精髓，又或者如福爾摩斯所稱是「系統化的常識」。但常識並不如一般人所希望的常見或直接明瞭。每當華生自己試著效法福爾摩斯，都常發現自己出錯。那是當然的。就算我們截至目前為止都正確，也要再一次回推，以免華生系統在最後一刻誤導我們。

演繹為什麼比表面上要難得多？為什麼華生每次試著跟隨同伴腳步都常躊躇不定？到底是什麼阻礙我們的最終推論？為什麼經常如此難以清楚思考，即便所需要的已經全部具備？我們又該如何避開這些困難，才不會像華生總是卡住，一再重蹈覆轍，而能利用福爾摩斯系統協助我們脫離沼澤並適當演繹？

適當演繹的困難：由內在敘事者控制

三位惡名昭彰的搶匪相中格蘭其莊園，肯特郡富豪尤斯塔斯．布萊肯史托爵士的住所。某天晚上，三位搶匪假定所有人都已就寢，從餐廳窗戶入侵，準備重演兩週前於鄰近宅邸做過的豪宅洗劫。然而他們的計畫卻在布萊肯史托夫人走進餐廳的那一刻付諸流水。

他們快速敲昏她的頭，將她綁在餐廳一張椅子上。原本一切進行順利，布萊肯史托爵士卻前來查看那到底是什麼奇怪的聲音。他就沒妻子那麼幸運，遭撥火棒擊中頭部，立即倒地死去。搶匪倉促掃光餐具櫃裡的銀器，因為殺死人太過激動無法繼續而離去。不過，在此之前他們還先開了瓶葡萄酒壓驚。

至少根據現場唯一倖存者布萊肯史托夫人的證詞看似如此。但是在《格蘭其莊園》（The Adventure of the Abbey Grange），幾乎事事都不若表面那般單純。

故事聽來完整。布萊肯史托夫人的解釋經女僕泰芮莎證實，所有跡象也都指向案件發生過程如她所述。然而福爾摩斯就是覺得哪裡不太對勁。「我全身上下的直覺都不相信，」他對華生說。「不對，不對，我敢發誓一定是哪裡錯了。」他開始細數所有可能瑕疵。過程中，原本看似非常可靠的細節，也在逐一檢視下反過來為故事蒙上可疑的陰影。一直討論到葡萄酒杯的時候，福爾摩斯才真正確定自己是對的。「除了那些，還有葡萄酒杯。」他對夥伴說。

「你的腦海裡看見杯子了嗎？」 「一清二楚。」 「據說有三位男子用那些杯子喝酒。你覺得有可能嗎？」 「為什麼不可能？每只杯裡都有酒。」 「沒錯，但只有一杯裡有酒膜。你一定注意到這點了。這點對你來說代表什麼？」 「最後斟出的一杯酒最可能含有酒膜。」 「絕對不是。整瓶酒都有，因此很難想像前兩杯乾乾淨淨，第三杯卻都是酒膜。這種情況有兩種解釋，而且只有兩種。第一種是斟完第二杯酒後，酒瓶經過劇烈搖晃，因此第三杯有酒膜。但這種情況不太可能。不，我確定我是對的。」 「那你覺得是怎麼樣呢？」 「僅有兩只酒杯是用過的，然後兩杯殘渣一併倒入第三只杯子，好讓人以為在場有三 個人。」

華生對葡萄酒懂多少？我敢猜不太多，但福爾摩斯問到陳年酒會出現的酒膜時，他卻立即回答：想必是最後斟出的一杯。原因看似合理，卻毫無根據。我敢打賭在福爾摩斯暗示前，他甚至沒有多加思考答案。然而問到他的時候，卻樂於建立合理的解釋。華生甚至沒意識到自己這麼做了，要不是福爾摩斯暫時打斷他，他未來可能會錯把該解釋當成事實，進一步佐證原本故事的真實性，而非視為故事的可能漏洞。

沒有福爾摩斯時，華生採取自然又直覺的敘事手法。沒有福爾摩斯的堅持，我們也很難抗拒自己敘事的欲望，即便是不完全正確或根本錯了也要說故事。我們喜歡簡單，喜歡具體理由，喜歡肇因。我們喜歡讓直覺成為感官的東西（即使那項感官恰好是錯的）。

反過來說，我們不喜歡橫亙於單純與具體因果之間的任何要素。不確定、機運、隨意、非線性，這些都威脅到我們的解釋與快速且（看似）符合邏輯的解釋能力，因此盡可能處處找機會消除這些要素。就像我們決定，酒杯透明度不一時，最後一杯斟出的葡萄酒最可能是裝了所有酒膜的杯子；例如，我們若看見某人一連成功射籃，可能會認為對方投籃手感好（熱手謬誤）。

在這兩種情況下，我們用來做結論的觀察太少。以玻璃杯來說，我們靠的僅是那瓶酒，而非各種情形下其他相似的葡萄酒。

以籃球來說，我們靠的僅是短期表現（小數法則），而非任何球員打球時的固有變數，其中也包含長期表現。又或者比方說，我們認為硬幣若已多次字朝上，下次便更有可能人頭朝上（賭徒謬誤），但忘了短期表現不一定有長期才會出現的平均分布。

無論我們是要解釋某件事為何發生，或推論事件的可能原因，我們的直覺往往會讓我們失望，因為我們偏好事情比現實中更加能控制、可預測，而且更有因果關係。

不假思索形成的想法便因為這些偏好衍生錯誤。我們會在不該演繹時演繹，套用福爾摩斯的說法，就是趕在資料前進行論證，而且往往無視資料。當事情剛好合理時，我們就很難變換視角。

相關書摘 ▶《福爾摩斯思考術》：看一眼就深信他無罪，柯南道爾協助偵破連續動物屠殺案

書籍介紹

本文摘錄自《福爾摩斯思考術（改版）：讓思考更清晰、見解更深入的心智策略》，商周出版

作者：瑪莉亞．柯妮可娃

譯者：柯乃瑜

史上最知名偵探超級腦袋大解密！學習神探破案的方法，幫你解決生活中的大小難題。福爾摩斯為什麼一眼就能看出破案關鍵？────因為他能看見別人看不到的細節。福爾摩斯的思考速度為什麼比常人敏捷？────因為他有一套方法。

看過這本書，你將可以跟福爾摩斯學到：

驚人的察覺力

系統化的科學思考

一眼看透人心的演繹方法

大腦最佳化的訣竅

跟著心理學家柯妮可娃學習福爾摩斯思考術，你也能一眼看穿問題癥結，做出正確判斷，不再腦袋卡卡，問題迎刃而解！

Photo Credit: 商周

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航