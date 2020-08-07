我的黎巴嫩之旅：溫暖又好客，可惜上天不希望黎巴嫩人民過得太好

這幾天的國際頭條，不是武漢肺炎，也不是川普（Donald Trump），而是位在東地中海黎凡特地區的黎巴嫩！一聲巨響，不只震動了貝魯特，更讓我沉入了黎巴嫩的回憶中。

兩年多前，當我得知黎巴嫩簽證可以透過駐約旦代表處申請，我就開始計畫旅程，甚至還為了申請簽證，需要拜託台灣的親戚，幫忙替我到警察局申請「良民證」。我想，當初那個受理申請的警察，如果知道我是為了要去黎巴嫩才申請良民證，應該會啼笑皆非吧！

好不容易，蒐集了所有簽證資料，並且送件，可是好事多磨，簽證一直沒有下來，特別是在我所有機票均已買齊的狀況下，如果進不去黎巴嫩，將導致我行程大亂。

那趟旅程，可能是我生平最得意的旅程規劃之一，經過多方搜尋，找到了時間很完美，價格又很便宜的機票銜接方式。首先從羅馬飛馬爾他，待兩天後後轉賽普勒斯，然後飛黎巴嫩，最後再從貝魯特飛土耳其，從伊斯坦堡回家。這樣天衣無縫的行程，如果少了黎巴嫩，將會讓我很狼狽，但這時我不只已經出發，還一路經過羅馬、馬爾他，甚至進入到賽普勒斯，黎巴嫩簽證卻仍然沒有著落。

記得那天我從尼古西亞走路（別懷疑，就是走路）進入北塞土耳其共和國，當天天氣有點陰暗，我的心情也跟著不好起來，更已做好最差打算，決定另外買一張從賽普勒斯拉納卡飛往伊斯坦堡的機票（只是臨時訂價格很高，我又不敢從北塞直接飛土耳其，因為這可能會影響我未來進入申根區，畢竟只有南塞屬於申根，北塞不是），放棄經過黎巴嫩的兩段單程機票。

但皇天不負苦心人，我一回到尼古西亞的青旅連上Wi-Fi，正準備訂隔天前往伊斯坦堡的機票時，竟然接到了黎巴嫩簽證核可通知，當下眼淚都快掉下來。但通知信上說簽證一定要列印出來，青旅又沒印表機，我只好立刻出門，在尼古西亞大街小巷找尋可以列印的相館或書店，折騰了一小時，花了1.5歐元，才完成任務！像台灣那樣，可以在便利商店完成一切的服務，真是非常幸福。

於是，黎巴嫩，我來了。

Photo Credit: Huang-Ming Liu提供

一踏入貝魯特，隨便在路邊搭上給工人搭的麵包車前往市區，半小時的車程大約只要台幣5元，而且完全沒有任何危險氣息。貝魯特，這座過去被稱為小巴黎的城市，路上除了清真寺外，其實歐化程度非常高，說他是歐洲也不奇怪！

事實上，黎巴嫩完全不像台灣媒體報導所描述，是個極端伊斯蘭國家，還有伊朗支持的真主黨整天與以色列作對（2006年以黎戰爭的印象）。相對的，他有大批的基督徒，有教堂、有海、有大量酒吧，甚至是滑雪場，以及眾多羅馬帝國及腓尼基人留下的遺址，絕對與你想的不同。

這次的黎巴嫩之旅，很幸運的碰到黎巴嫩每年11月22日的獨立紀念日，本來興沖沖地想在貝魯特參加國慶活動，但當天早上貝魯特各地警備森嚴，一問之下，原來是政府準備閱兵！不管走到哪都碰到管制區，我心一橫，走了一個小時好不容易到了通往北方的高速公路上，再度隨便攔了一台麵包車，搭了一個多小時，抵達北方最大城的黎波里。下車時，想不到車費居然只要台幣約10塊錢，黎巴嫩的運輸到底有多便宜啊！

更令人興奮的是，到了的黎波里後，主街上竟準備開始國慶遊行，盛況彷彿我在伊朗參加的那樣，讓我興奮到想尖叫！

如同伊朗人，黎巴嫩人也是著名的好客民族，我參加國慶遊行的這天，有個國中小男生跑來跟我搭訕，說要請我喝咖啡，就領著我到了一個小攤子，讓老闆從保溫瓶倒了一杯又燙又苦的咖啡給我，順手還就這樣付了錢！當然給小朋友請客也太丟人，我堅持要自己付，但他也堅持要幫我付，最後我只好請他聚集附近其他小孩，然後一人幫他們買一杯咖啡，大家一起雞同鴨講的在路邊喝咖啡聊是非，至於我自己的那杯咖啡，就算他請的囉。

坦白說，那杯咖啡實在頗難喝，但心裡卻十分溫暖！

作者（左一）與請喝咖啡的國中生（左二）｜Photo Credit: Huang-Ming Liu提供

除了這個小男生外，一天下來，我又連續再被請了兩次咖啡、兩次茶、一次果汁、ㄧ次甜點米布丁，還有一次我最愛的中東甜點：Baklava（果仁蜜餅，如果你問我全世界我最喜歡什麼甜點，我一定回答這個中東點心），讓我整天忙著找廁所！此外還有一群人邀請我一起抽水煙，甚至還有一個開網咖的老闆，不停追問我台灣的事（可能整天上網，對國際事務有一定熟悉度），臨走前還塞了好幾罐可樂給我，實在很重，但也很感動。

果仁蜜餅（Baklava）｜Photo Credit: Huang-Ming Liu提供

所以你說黎巴嫩可怕嗎？當然，答案是，一點也不。

那裡不只街景美麗，人民好客程度更是阿拉伯世界數一數二（如果要我評比，伊朗仍是第一，黎巴嫩第二，巴林則可以排名第三）。

只是，上天大概不希望可愛的黎巴嫩人民過得太好。

以色列建國後，愈來愈多的巴勒斯坦難民跑到黎巴嫩，使得原本以基督徒為主的東地中海小國，伊斯蘭勢力愈來愈強。1975年其境內的伊斯蘭教徒與基督教徒更發生嚴重內戰，昔日的小巴黎變成廢墟，還引來敘利亞駐軍，甚至主張黎巴嫩是敘利亞神聖不可分割的一部份，這又助長了「真主黨」的發展，成為了一個具有獨立武裝的叛亂團體，動不動就拿他的飛彈掃一下以色列。

這場內戰，持續了15年才結束，造成12萬人死亡。可是內戰後敘利亞仍不願撤軍，狀況一直到了2005年，因民眾懷疑敘利亞暗殺當時的黎巴嫩總理拉菲克哈里里（Rafic Hariri，黎巴嫩一堆政治人物都叫哈里里，唸黎巴嫩史唸到後面不曉得誰是誰了），民眾爆發激烈抗爭，在聯合國介入下，才逼迫敘利亞撤軍。只是撤軍不久後的敘利亞，卻換成他自己深陷內戰泥淖，歷史的軌跡不禁讓人興嘆。

國家具有多元種族或宗教，常常是種兩面刃，有時可以像馬來西亞那樣各種宗教和平共存，例如我曾在檳城的印度寺廟前，聽著隔壁清真寺的禱告，然後一邊看著道教廟宇舞龍舞獅的遊行，各種「不同」中但卻又顯示著「同」。

有時也可以像是我現在所在的貝里斯，所有國民都不曉得混了多少次血，無論黑（克里奧）、白（麥士蒂索）、馬雅、加利福納（克里奧與美洲原住民混血）、印度甚至中東都能血濃於水，讓大家分不清楚自己確切的種族，使得國族概念成功取代狹隘的種族觀，而這也或許是我對台灣建立「國族」能想到的良好典範。

只是黎巴嫩大概是個失敗的例子。

他們國內早期雖以基督教居多，卻隨巴勒斯坦難民湧入，使得兩教各半，到後來反而伊斯蘭佔上風。如同太平洋上的斐濟或南美洲的蓋亞納，是因為英國大量引入印度人，甚至逐漸超過當地居民，使國家政治對立軸成為兩大族裔的競合場域，並因此帶來衝突一般，黎巴嫩的兩大宗教，就成為了國家不穩定的因素。

偏偏黎巴嫩的問題又比人家更複雜，因為基督教裡面還分馬龍教派、希臘正教，甚至是亞美尼亞教派，讓人眼花撩亂！當然，伊斯蘭教也一樣，遜尼跟什葉各有一定人數，其中遜尼較偏向泛阿拉伯主義（畢竟沙烏地是遜尼），而什葉又受到基督教影響分出德魯茲教派，然後再繼續分裂成「阿邁勒運動」（Al-Amal）及真主黨兩派，彼此打來打去。

更慘的是，外來勢力還不停介入，敘利亞支持阿邁勒運動，伊朗支持真主黨，以色列見縫插針，鼓吹馬龍派建立基督教國家，於是這就造成了黎巴嫩的悲劇，無法自絕於泛阿拉伯民族主義、什葉派國際主義，以及以色列與阿拉伯的歷史衝突當中。

所謂國家，的確是種想像的共同體，無論是中東、拉美或是非洲，許多邊界都是殖民者強行劃下。戰後，無論是為了彰顯民族自決，顯示自己寬宏大量（如英國），或是純粹打不贏（如法國在越南及阿爾及利亞），甚至是自己國家內亂沒空管外面（如葡萄牙不要東帝汶），殖民者都是直接拍拍屁股走人，在當地留下的，只是一連串衝突的導火線，爛攤子卻要人家自己收。

Photo Credit: Huang-Ming Liu提供

而這樣的戰亂，讓黎巴嫩只能不停奔向海外，最後使得黎巴嫩人與猶太人及亞美尼亞人齊名，都是世界知名的「離散」（Diáspora）族群，在海外具有大批移民，甚至在多數國家均有其僑民社群，國外總影響力遠大於小國寡民的母國。

即使是貝里斯這樣的偏遠加海小國，今天也有一群人數雖然不多，影響力卻不小的黎巴嫩社群。例如在貝里斯常常看到的姓氏，如Zaiden、Habet、Espat及Awe等，都是來自黎巴嫩（剛好這幾個姓我都有認識人），甚至連韓國餐廳（很堅持要吃韓國料理）都沒有的貝里斯市，卻也有黎巴嫩餐廳。

另外，前任貝里斯總理穆薩（Said Musa）雖不是黎巴嫩人，卻也來自旁邊的巴勒斯坦，當初英國殖民奠下的族群交流基礎對殖民地造成的影響，大概是日韓這種連少數族裔都沒有的國家，或是中國、台灣及越南這種優勢族群佔絕大多數人口比例的國家，所無法想像與理解的。

今天的黎巴嫩，究竟發生了什麼，我沒有太深的理解及答案。實際上，我對中東政治理解甚為有限，對很多歷史更只是一知半解。

初到黎巴嫩時，看到滿街政治人物看板，以及什麼3月8日大道、3月14日大道（阿拉伯世界很喜歡用政治事件發生的日期命名，2005年動亂時，3月8日上街那派支持敘利亞，所以後來組成3月8日聯盟；而後親美反敘派於3月14日上街，便組成3月14日聯盟。舉例而已，有點像是如果挺韓、反韓的人，用上街遊行日期組成政治勢力）都很想深入了解。

Photo Credit: Huang-Ming Liu提供

可惜，懶惰是萬惡的淵藪，在黎巴嫩短短待了四天，雖然激起心中十萬個為什麼，但在黎巴嫩的最後一天，遇到了傳說中的2018年11月24日，也就是同婚公投被否決的日子。

當時我人雖然還在黎巴嫩，思緒卻回到台灣，應該說，回到那個同溫層外，我一點也不熟悉的台灣，於是隨著我搭機離開黎巴嫩前往土耳其，除了手機了應景的下載了部份黎巴嫩流行音樂外，黎巴嫩就這樣淡出我的視野，十萬個為什麼也就沒有動力繼續找尋答案，直到這次的爆炸案再度勾起我的黎巴嫩回憶。

祝福黎巴嫩，以及所有曾經親切待我的黎巴嫩朋友一切平安，也希望我很快能有機會，再踏上這塊土地，最好還可以帶著更多對阿拉伯世界的理解，以及基本的阿拉伯文辨識能力。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航