菲律賓宣稱沙巴是「不可分割主權」，為何馬來西亞沙巴州首長卻異常沉默？

對大部分菲律賓南部的穆斯林而言，位於馬來西亞的沙巴州是菲律賓「自古以來、不可分割」的一部分

沙巴舊稱「北婆羅洲」，顧名思義，位於世界第三大島嶼的北部。地理上，沙巴離菲律賓的距離比想像中接近。在沙巴北端的巴拉望（Palawan）島鏈，兩國島嶼僅有十二公里。在沙巴西南端的蘇祿（Sulu）島鏈，兩國島嶼也有十六公里。但兩國最接近的島嶼距離是二公里，介於海龜群島（Turtle islands）的大小巴貢岸島（Bakkungan）之間。

所幸海龜群島離菲國島鏈很遠，不利人群流動。反而，巴拉望島鏈和蘇祿島鏈之間擁有至少六百年的貿易關係。甚至在國界分明的今天，兩國人民仍可輕易地在這兩個島鏈遊走，躲過海警的追捕，進行走私或是綁架等罪行。

菲南穆斯林的主張是基於1878年英屬北婆羅洲公司（British North Borneo Company）和蘇祿蘇丹王朝（Sulu Sultanate）所簽署的合約。合約裡的「Pajak」一詞，前者理解成「割讓」，而後者理解成「租借」。前者將沙巴主權輾轉轉讓給1963年成立的馬來西亞，而後者在滅亡後輾轉被納入1946年成立的菲律賓。

編按：西馬馬來半島是1957年8月31日脫離英國殖民獨立為馬來亞聯合邦，沙巴、砂拉越和新加坡是在1963年9月16日與馬來亞聯合邦共同組成為聯邦國家-馬來西亞，沙巴和砂拉越仍保有一定的行政自治權，因此有州內閣與設有州首長和州元首。

可想而知，馬來西亞計劃提出之時，時任菲律賓總統極力反對，還驚動聯合國介入調停，確認沙巴人民共組馬來西亞的意願。歷年來，菲律賓多任總統三不五時宣稱沙巴主權，來自菲南的現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也曾在2016年如此宣稱。

Photo Credit：谷歌地圖 馬來西亞沙巴和菲律賓的邊界。

沙巴政變遇上主權風波

馬來西亞希望聯盟（Pakatan Harapan）聯邦政府在今年3月被國民聯盟（Perikatan Nasional）取代之後，後者紛紛在前者執政的州屬吸納跳槽者奪權執政。由民興黨（Warisan）和希望聯盟共同執政的沙巴也是國民聯盟的下手目標。

賄賂州議員跳槽的傳聞層出不窮，國民聯盟終於在7月29日宣布獲得多數議員的支持，要求覲見沙巴州元首成立新政府。此奪權計劃事敗垂成，州元首隔天接受原任首席部長的建議，正式解散州議會，需在60天內重新選舉。原任首長沙菲益（Shafie Apdal）繼續擔任看守首長直到投票日。

就在沙巴政局不穩定之際，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro L. Locsin Jr.）在7月27日透過其推文發表「沙巴不屬於馬來西亞」的言論。國民聯盟宣布奪權當天，馬來西亞外交部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）措辭反駁，激起外交風波。隨後，洛欽和菲總統發言人若戚（Harry Roque）誓不罷休，稱「杜特蒂不會放棄沙巴主權」。

沙巴政局不穩，菲國的強硬態度或許是對外趁火打劫，對內拉高國族主義和支持率。領土主權被言語侵犯，一州之長理應積極捍衛。然而，沙菲益在化解政變危機後仍異常沉默。重選在即，捍衛沙巴對沙菲益絕對有加分作用。沙菲益在這節骨眼選擇一語不發，讓人匪夷所思。

風波延燒至重選

沙巴政變的另一要角是前任首長慕沙阿曼（Musa Aman）。慕沙所領導的奪權計劃失敗後，在8月1日和其胞弟阿尼法阿曼（Annifah Aman）發表聯合聲明，抗議菲國的宣稱。阿尼法也是希望聯盟執政前的聯邦外交部長。

安曼兄弟的聲明極有可能是欲透過捍衛主權來增加選舉的支持率，對沙菲益和其所屬的民興黨造成壓力。然而，黨主席沙菲益卻繼續沉默，僅透過黨內的大會議長（permanent chairman）劉偉強反對菲外長的言論。

和沙菲益相比，劉偉強的立場無法代表州政府。事實上，他在黨內的支持度很低——雖然貴為大會議長和國會議員，他卻輸了黨內的區部主席選舉。民興黨委派黨內支持率低的高層來回應，很有可能是不想觸動其支持者的神經線。這必須從民興黨最大的形象包袱談起。

Photo Credit：AP/達志影像

沙巴和摩洛的糾葛

民興黨自成立至今，一直無法擺脫偏幫菲南移民或難民後裔的指控。這和吉隆坡、馬尼拉、沙巴和菲南複雜的歷史脈絡有關。

西班牙在殖民菲律賓中北部之時，三百年來無法攻克南部的蘇祿王朝。英人接管沙巴東岸半年後，西班牙勢力才滲入蘇祿王朝。因西班牙人稱伊比利亞半島南部的穆斯林為「Moor」，當他們在菲律賓南部遇見穆斯林時，演變出「摩洛」（Moro）的他稱。摩洛成了菲南穆斯林強烈的身份認同，即使經歷西班牙和美國的間接殖民，也自認和北方天教徒不一樣，有著強烈反殖民的情緒。

菲律賓獨立後，摩洛人再建立蘇丹王朝的呼聲不斷。據《The Sulu Arms Market》一書，時任菲律賓總統聽聞以伊斯蘭教為官方宗教的馬來西亞計劃，深感不安。他擔心吉隆坡的穆斯林政客會加速沙巴的穆斯林化，進而加劇菲南的不穩定性，於是希望透過控制沙巴來緩和摩洛人的獨立運動。

初時摩洛人的獨立力量分散，卻在馬來西亞時任首相東姑阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman）和沙巴第三任首長慕斯法沙（Mustapha Harun）的支持下，統合成擁有軍事力量、強烈民族主義的「摩洛民族解放陣線」（Moro National Liberal Front, MNLF）。

東姑阿都拉曼和慕斯法沙基於穆斯林兄弟和解殖情懷支持MNLF。一說前者有意製造菲南混亂而保住沙巴控制權。同是摩洛人的後者，給予戰爭難民大量的政治庇護，非法移民隨後大批湧入，提升了沙巴的非公民比例。慕斯法沙所實施的強烈伊斯蘭化及親移民政策，讓沙巴原住民對摩洛後裔政治人產生戒心。

Photo Credit：AP/達志影像 馬國長年來在MNLF和菲國政府間扮演調停的角色，圖為2014年1月25日，菲國政府代表（左）與MNLF代表（右）在馬國代表（中）見證下，在吉隆坡進行談話。

馬哈迪身份證計劃下的非法公民

隨著東姑阿都拉曼和慕斯法沙的下台，加上摩洛獨立運動於70年代中轉由伊斯蘭主義的「摩洛伊斯蘭解放陣線」（Moro Islamic Liberation Front, MILF）主導。吉隆坡和沙巴領袖不再支持摩洛人，一直到馬哈迪「身份證計劃」（亦稱M計劃，即「馬哈迪計劃」）於90年代的推出。

時任首相馬哈迪為了推翻沙巴的非穆斯林政權，有系統地頒發身份證給予菲南和印尼為主的非法移民和難民的後代。馬哈迪透過身份證來換取選票，最終推翻該政權，也為沙巴留下巨大的社會問題。長期研究此計劃的前議員莊永諒預測，此計劃下的非法選民多達八十萬。

非法公民吸引了其親屬網和貿易網的移民湧入，卻無法獲取合法證件，有的已經生下第三代的無國籍人士。據2010年沙巴人口普查，高達四分一的居民是移民（約七十八萬），此數字仍不包括尚未登記的無國籍人士，多集中在沙巴東部。

龐大的非法居民為沙巴的慈善、醫療及教育資源形成壓力。摩洛人不時的領土宣稱更是讓沙巴原住民對這群體反感。雖然大部分非法居民已心屬沙巴，但也有部分居民和摩洛人保持密切的親屬及貿易關係。

對蘇祿的負面觀感

沙巴的摩洛人以蘇祿人（Sulu）和巴瑤人（Bajau）居多。前者是蘇祿王朝貴族的後代。後者是避開王朝統治的海上游牧民族，捕魚為生。王朝時期，在蘇祿人的眼裡，巴瑤人處於社會階級的底部。巴瑤人因此來到沙巴東西兩岸開拓新機，遠離蘇祿人的統治，逐漸在沙巴建立政經優勢。

2000年起，摩洛獨立運動受到中東蓋達組織（Al-Qaeda）和其領袖奧薩瑪賓拉登（Osama bin Laden）的資助與訓練。倡導恐怖主義路線的「阿布沙耶夫」（Abu Sayaf）組織成為主導。在不少沙巴內應的通風報信下，此組織多次闖入沙巴海域綁架人質，獲取購買軍力的資金。

因多起肇事者為蘇祿人，加上蘇祿蘇丹後裔對沙巴主權的囂張姿勢，作為少數的蘇祿人在沙巴具有十分負面的印象。因此，眾多蘇祿人和巴瑤人通婚的後裔都會選擇自稱巴瑤人。

現任首長沙菲益成長於蘇祿島鏈的貿易終點站——仙本那半島。他自認巴瑤人，但其身世迷離，一說是巴瑤和蘇祿人的後裔，成了敵對陣營攻擊的弱點。因此其掌權初期，曾引發部分沙巴人對伊斯蘭化且親移民政策的擔憂。此擔憂源自沙巴人對前首長慕斯法沙的執政記憶。由於慕斯法沙是蘇祿人，曾在掌權時期，落實伊斯蘭化及親移民的政策。

沙菲益的多元且親移民政策

事實上，民興黨政府並未推行強烈的伊斯蘭化議程，反而比前朝更加強調多元文化主義。沙菲益讓基督宗教的平安夜成了公共假期，也承認了平權多元的獨中統考文憑。然而，民興黨在執政的兩年，曾引起不少親移民的政策爭議。

民興黨籍的法律及原住民事務部長艾迪莫達（Aidi Moktar）曾失言，要求祖籍是印尼的爪哇人（Java）和武吉斯人（Bugis）列為原住民，引發爭議。儘管菲南已經相對和平，該黨卻重新開放70年代的戰爭難民證登記，讓這些持證者的後代獲得難民證，引發爭議後又喊停。

引發最大爭議的是沙巴臨時准證（PSS）的建議，即讓曾領難民證和暫時居留證的移民統一在此證件下，而非將他們送回菲律賓或印尼。持證者的權力過大，可在期滿後無限制更新，甚至到其他州屬就職。民興黨最終在一場補選失敗後停止此計劃。

親移民和親本土政策的兩難常見於大部分政體。但民興黨的政策有著缺乏充分溝通，倉促落實且突然喊停的通病。民興黨對非法移民或無國籍人士相對寬容的政策，和其支持者的意願有很大關係。他們或許是馬哈迪計劃下的「選民」，或是非法移民與本地居民的通婚後代。

隨著邦薩摩洛自治區（Bangsamoro）的成立，摩洛人擁有了更高的自治權。據筆者在網絡的觀察，摩洛人對沙巴的訴求不減反增。這些臉書社團活躍，如「Philippines Sabah claim forum」和「Defenders of Philippine Sabah & Spratly Claims」都擁有兩萬六千名粉絲。很難確保這些輿論不會影響沙巴的部分選民。

沙菲益曾在2019年初反駁菲國的主權論。但重選在即，沙菲益的沉默無疑會助長他過度親移民的形象。非法移民和摩洛人的主權宣稱，應是沙巴人民難以癒合的傷疤。

Photo Credit：吳佳翰/截圖自Philippines Sabah Claim Forum群組 菲南網民經常製圖宣稱主權。

Photo Credit：吳佳翰/截圖自Sabah, Philippines粉專。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元