「遛貓」前你一定要知道五件事＆實際訓練四步驟

遛貓是最近越來越紅的議題，在網路上，不但已經能看到各種可愛遛貓的照片、影片，也有許多寵物訓練師在宣揚遛貓的好處。

而這次喵周刊總編輯——慢慢編，因為貓社長周批特愛咬人的關係，找了貓談社的貓行為諮詢師，協助改善問題。行為諮詢師也因為牠的狀態與個性，判斷了要建議遛貓。因此我們將在此篇和你分享「遛貓前必知的五件事＆實際練習方法」。

【遛貓前你一定要知道五件事情】

1. 不是所有貓咪都適合遛貓

建議把想要溜貓的心情，轉換為：思考「貓咪是否需要出門探索」、「貓咪是否需要出去溜搭」。因為貓咪纖細、有領域性的個性，並不一定適合被強迫接觸陌生環境。

事實上，只要家裡的環境與行為豐富化後，大部分的貓咪是不需要靠出溜搭來發洩用不完的精力的。所以，請先確認已經做到這幾點：「家裡有高低落差可以讓貓跳、有窗有景可以看外面、有可以躲藏之處、每天固定逗貓棒陪玩到主子滿意、設置藏食玩具／solo toy」這些都做到了，貓咪還是有發洩不完精力，再認真考慮遛貓。

如果你的寶貝貓咪剛好是「個性外向、擁有很難放完的電量、一看到家門打開，就好奇地往外看想出去，身心狀況很好。」就有可能適合出去遛。

Photo Credit: 喵周刊

2. 遛貓前要買好裝備、做好練習

確定貓咪需要遛的時候，一定要先做好「胸背帶＆牽繩」的練習。讓貓咪習慣有胸背帶＆牽繩在身上的感覺（很多貓咪真的很不能接受身上有東西，我想貓咪穿上背帶後路倒的影片你可能也看過）。

另外也要準備好：貓咪喜歡的外出籠／背包，讓牠們在外面遇到壓力、害怕、驚嚇的時候，能夠跑到裡面躲藏，讓自己覺得比較安全的空間。如果你家貓咪非常討厭這個外出籠，可能也要先做好讓牠習慣／喜歡的練習，或直接購買一個適合的新外出籠／背包，重新訓練。

胸背袋請購買「H型」款式，並且要確認尺存符合貓咪身形；牽繩要買最基本的，不可以伸縮的款式。

3. 出門遛貓前，一定要確認貓咪跟你已準備好了

除了確定貓咪穿上胸背帶＆牽繩時，都能感到很自在之外，也要每個月使用除體外寄生蟲的滴劑；定期施打疫苗也是很重要的，疫苗的注意事項有：請至少隔三年、施打無佐劑的疫苗。建議的施打位置是：四肢、尾巴、肚子，也請紀錄施打位置。

除了貓咪準備就緒外，建議你也要多了解貓咪的表情、肢體語言，盡量能夠讀懂貓咪目前散發出來的訊息是開心放鬆、還是緊張害怕。這樣才能在遛貓過程中，知道是不是該趕快讓貓咪回籠子、回家，以免造成壓力爆表、甚至掙扎逃脫的狀況產生。

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4. 請尋找「安全」、「適當」的遛貓場所

當一切準備萬全後，就可以到安全、適合遛貓的地方開始嘗試囉！

最好的遛貓場所是：封閉型、離家近、人少、沒有狗狗的地方。如果要在戶外，可能就要在家附近：安靜、沒有什麼人、狗的巷弄進行。

一開始請先在家裡梯廳、樓梯間開始訓練，並且開始閱讀貓咪的表情＆肢體語言；這時家裡大門也可以打開，讓貓咪萬一嚇到，或有壓力的時候，可以馬上回家。等梯廳、樓梯間真的都不能滿足牠之後，再慢慢挑戰家附近的安全場所。

5. 在不適當的狀況下遛貓，反而會造成貓咪的壓力破表

為什麼要一直談到壓力問題呢？因為貓咪是非常纖細敏感的，長期慢性壓力會讓貓咪的免疫力下降，「非。常。容。易。生。病」所以才會一直強調要創造貓咪無壓力的生活，避免造成貓咪感受到壓力的狀況！

而當貓咪在面對陌生環境、人、狗、聲響之類的，就會容易產生巨大的壓力。遛貓就像一把雙面刃，好的遛貓可以創造豐富的、正向的刺激，不好的遛貓就是負面的、壓力來源……

【周批社長的實際遛貓訓練四步驟】

1. 胸背帶＋牽繩訓練

由於周批從小就沒有戴過項圈／胸背帶等，所以就要先從讓牠習慣胸背帶＋牽繩開始練習。如果已經習慣的喵咪，也要練習讓貓咪習慣輕輕被往後拉的動作！

Photo Credit: 喵周刊 上胸背帶＋牽繩訓練

重點：把每個動作拆細，每做一個動作，就馬上給零食獎勵。

披上項圈那圍，給零食。習慣後，變成：把項圈往下拉（還不扣上），給零食。習慣後，再把項圈扣上，給零食。再來練習胸圈的部分（同項圈步驟）。最後是全部卸掉後，也要馬上給零食。

等全部都習慣後，先在家裡試走，如果有掙扎、路倒反應，就減短上胸背帶的練習時間，或是退回上一個步驟，避免在練習時，讓牠產生不耐煩！因為一但有不好的感受，練習進度就會倒退嚕。所以練習時間不要太長，從一次30秒開始，再慢慢拉長時間。

如果比較習慣了，就要練習「輕輕往後拉」的動作，並給零食。這個動作是要練習：萬一在外面遇到危險狀況，需要停住貓的時候，不會嚇到牠，或讓牠不開心。（絕對不是為了惹怒牠的）

Photo Credit: 喵周刊 家門口遛貓練習

第一天練習胸背帶與牽繩時，感覺周批還蠻習慣的，就帶牠去梯廳走，結果就倒在地上滾來滾去，拍了影片問行為諮詢師，才知道周批還沒習慣胸背帶！建議我們還是要先在家好好練習，真的讓牠習慣後，才嘗試帶出去，以免讓進度倒退。

練習了兩三天後，再嘗試帶牠出去，也一樣會在外面滾來滾去，但感覺卻又很開心，又拍了影片問行為諮詢師才知道，原來這時的牠已經對胸背帶沒有意見，只是在留下氣味，或是想沾染環境的氣味品嚐。於是宣告這階段練習可以畢業，往下一關卡邁進～

2. 先從家附近的封閉場所遛貓

終於可以出門了，這時候一定要先從家門口附近的地方開始練習！推薦梯廳、樓梯間等封閉的地方，家裡的大門也先打開來。

建議的方式是：上好胸背帶與牽繩後，打開門，讓貓咪自己踏出去～這時也要準備零食，有任何聲響，狀況，都可以馬上給貓咪吃，讓牠習慣這些陌生的聲音與狀況（聽到這些東西卻有好事發生，讓牠覺得開心～）。

Photo Credit: 喵周刊

周批因為平常就會想辦法衝去梯廳，所以當準備好，打開門後，很快就走到外面開始探索。這時也要觀察牠的肢體語言，看牠有沒有任何緊張、害怕的感覺。但幸好周批非常習慣，也很開心，總是尾巴翹得高高的，超有自信地在探索環境。然後就很快的厭倦了梯廳，迫使我要帶牠去一樓大廳溜搭。

3. 習慣後，再慢慢挑戰離家有點點距離的場所

當離開家門口遛貓，就必須要準備「外出籠」或「外出背包」，讓萬一有危及撞況、或貓感到害怕時，有個安心的地方可以躲藏！（所以也一定要先讓貓咪信賴、喜歡這個外出籠～）

其實在從家門到一樓，坐電梯的過程中，應該要先做電梯減敏的練習，讓貓咪不要害怕電梯。不過由於牠蠻常會坐電梯的，且也在外出籠裡，還蠻習慣自己進去外出籠，被帶去看醫生的….所以我就略過這個練習。

Photo Credit: 喵周刊

到一樓大廳，打開外出籠後，也要等牠自己走出來，千萬不要強迫牠！同時也準備零食，當牠走出來後，立馬給牠吃，鼓勵牠。一開始周批有遲疑了30秒左右，才慢慢地走出來，又開始自信爆棚的在大廳探索。

4. 回家後還需要做什麼嗎？

當一回到外出籠或家裡時，立馬先給零食，讓牠不要覺得被帶回家了不開心。拿掉胸背帶後，也要立馬給零食，讓牠習慣這個動作。

而關於要不要擦身體，這就看你與你家貓咪的狀況了……周批個人非常討厭「人類手以外，的任何東西」接觸到牠，用無香味的濕紙巾擦身體，還是如同要牠命般，連零食也不願意吃，只想逃走。但由於遛貓是為了讓牠放電、讓牠舒壓、開心，所以我就放棄讓牠感受到巨大壓力的擦手腳的事情了……（哭）

Photo Credit: 喵周刊

【遛貓常見的四個小疑問】

分享完練習過程後，你心裡可能也會有些小疑問，在這邊整理了常見問題來解答～

1. 遛貓要遛多久？

就看你家貓咪想要多久，就多久～如果牠覺得5分鐘就夠了，那就回家不要勉強；如果需要30分鐘、1小時，那就請等等牠，或是趁牠好像已經在躺著休息時，把牠帶回家，並用美味零食補償。

2. 遛貓的頻率？

行為諮詢師建議周批每天是需要兩次遛貓的，不過這也是因貓而異，需要一天兩次外出的貓咪很罕見。依我的經驗，當貓咪想再出去溜搭時，牠會讓你知道的！（再次哭）

3. 可以帶牠去公園、展覽之類的遛貓嗎？

基本上，不會建議帶貓咪去人、車、動物複雜的地方遛！因為這些陌生的狀態與聲音，真的會讓貓咪非常緊張，甚至有可能會掙脫背帶，逃跑失蹤……

當然也有很能接受這些地方的貓咪，不過如果沒特別狀況，還是不建議去挑戰貓咪的極限，在家裡大樓、或是安靜無車、無人、無動物的巷弄走走最安全。

4. 要怎麼知道貓咪在溜搭過程中的心理狀態？

大致上來說，如果貓咪很好奇、在探索、願意吃零食、也會在地上翻滾、悠閒的理毛，都是好的狀態。但如果有其他的反應與表現，可能就要特別注意，甚至要趕快帶回家唷！

這部分也是遛貓頗有難度的地方，因此建議如果要遛貓，還是請教行為諮詢師、或參加環境行為豐富化的課程，讓你更了解其中的細節與注意事項（畢竟魔鬼藏在細節裡），會是最安全、保險的做法。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

總結

遛貓真的是需要認真了解，並與貓咪好好練習的一件事。千萬不要覺得「反正多帶出去幾次牠就習慣了」，這樣反而會一直不斷地給予貓咪壓力，造成貓咪更加排斥，到最後要重新訓練時，就要花上更多時間。

我自己這兩三個禮拜遛貓心得，就是：遛貓真的很累！

因為遛貓過程中，必須要時時刻刻注意牠，跟著牠的腳步，還必須一直站站走走一個小時以上……為了減輕疲勞度，目前都在我家封閉的大廳，讓牠自行探索，就不需要時時刻刻跟在牠身邊，覺得解脫～所以現在完全不想面對等牠探索玩家裡大樓後，必須要出去開放空間時的狀況。

如果你家貓咪也需要遛，或想要增加貓咪的運動量，強烈建議自家封閉的大樓內走走就好！畢竟如果每天要遛貓，這樣真的會輕鬆很多。

如果你家貓咪從小就有出門、感覺在外面都很自在，那也很好。只是真的要記得上好胸背袋、牽繩、外出籠／包 等安全措施。萬一發生什麼突發狀況還可以做好最後的防線，減少憾事發生的機率。

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本文經喵周刊授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航