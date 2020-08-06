李登輝的智慧，部分深受德國文化影響

李登輝逝世，台灣傳媒重刊他約十年前的訪問[註]。這位農業經濟學者出身的政治家，回憶三本影響他最深的書。這三本書是歌德的《浮士德》（Faust）、湯瑪斯‧卡萊爾的《衣裳哲學》（Sartor Restartus），以及倉田百三的《出家及其弟子》，前兩者都與德國有莫大關係。

先說《浮士德》，這本名著是歌德這位德國大文豪的經典，內裏有哲學與人性的探討，使人認識人性的陰暗面。《浮士德》在德國文學的地位，有如中文的四大名著、英文的莎士比亞四大悲劇，都是劃時代的作品。當年我在香港歌德學院就讀時，就常好奇那些德文老師有否看過歌德的作品。假如歌德的老師對歌德認識粗疏，學院是否名不副實呢？而在歌德圖書館裏的歌德著作，也好像甚少人閱讀與借閱。剛剛搜查了一下，香港歌德圖書館內共有 118 項歌德創作的書籍及材料。然而李先生在日治時期的台灣已涉獵德國文學。他憶述與夫人交往期間，喜歡互贈圖書，包括歌德的《少年維特的煩惱》。可見這位台灣近代最有影響力政治家對德國文化的認識，一定比不少亞洲人甚至德國人為深。

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而另一本《衣裳哲學》，成書於 1836 年。雖為英國作家卡萊爾（Thomas Carlyle）所著，但內容卻是藉著描繪書中主角，來自德國的哲學家Diogenes Teufelsdröckh探討生命和社會議題（Teufelsdröckh 這虛構德文姓氏意思是「魔鬼的糞便」）。這教授來自Weissnichtwo這虛構的大學 （「weiss nicht wo」即是德文的「不知何處」）。作者藉主角探討當地英國的社會問題。而在書中亦有許多德文的詞彙，例如「時間的需要」（Zeitbedürfnis）、「睡房」（Schlafgemach）、「從永恆而來，又往永恆去」（Aus der Ewigkeit, zu der Ewigkeit hin）。作者卡萊爾深受德國哲學家費希特 （Johann Gottlieb Fichte） 的影響，後者更獲譽為德國國家主義之父。費希特在法國佔領柏林期間，發表了《告德意志國民書》，又協助建立柏林大學，成為首任校長。他的著作影響了卡萊爾，卡萊爾的著作，啟發了「台灣民主之父」李登輝。這影響應是費卡兩人從未想過的。

Photo Credit: John Patrick , Wikimedia Commons, Public Domain 卡萊爾創作《衣裳哲學》時的房間。

李登輝說：《衣裳哲學》中最令他受用的是第二部分，書中的教授歷經失戀、失去學校地位，到全世界遊歷、吃苦，但卻愈來愈悲哀，進入「永遠的否定」階段，後來了解到人的一切是怎麼回事，就進入「永遠的肯定」階段，人就能在現世中安身立命。這也啟發他思考生命的問題。

《衣裳哲學》和《浮士德》兩大名著，都是李前總統年輕時所讀的。在二戰後四十年代的台灣，也有不少留德的教授回來貢獻教育，帶來許多德文的參考書和理論。不論甚麼政治立場的人，多會同意李先生是位充滿智慧的人。而他的智慧，有部分深受德國文化影響。所以學習德文，一定不會是錯誤的決定。

註：李登輝Ｘ吳念真獨家對談》那一天，打開李登輝的書房⋯（31-7-2020，財訊）

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