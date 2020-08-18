《貝佐斯經濟學》：相較於PPT簡報或白板，貝佐斯更喜歡「六頁報告」

文：布萊恩．杜曼

我們信仰上帝，凡人皆攜數據而來

我們知道，貝佐斯最看重的性格是一個人的智謀，而且他希望，每一個替他工作的人，都能展現某種程度的聰明才智、積極性和創造力。2000年代初期的亞馬遜網頁，說明了貝佐斯喜歡雇用怎樣的人。「沒有所謂的『亞馬遜類型』。有些亞馬遜員工擁有三個碩士學位，會說五種語言……有些人曾經在寶僑和微軟工作過……有花式溜冰職業選手……拿羅德獎學金的人。」

亞馬遜創立初期擔任財務長的喬依．科維（Joy Covey），考美國執業會計師執照那年，在2萬7000名應試者中拿下了第二名。還有一名早期員工是斯克里普斯全美拼字大賽（Scripps National Spelling Bee）冠軍。貝佐斯告訴《華盛頓郵報》：「你可以在走廊上大喊『onomatopoeia』，會有人告訴你怎麼拼這個字。」

但是，招募足智多謀的明日之星，不足以解釋亞馬遜的斐然成就。貝佐斯的性格裡最特別的一點就是，不論有多難受，他都能面對赤裸裸的真相，依照冷酷的事實來做決定。亞馬遜的某些主管辦公室外頭有牌子寫著：「我們信仰上帝，凡人皆攜數據而來」，這是貝佐斯堅信不疑的哲學。

貝佐斯和許多執行長不同，身邊沒有逢迎拍馬的人，只說些主管想聽的話；相反地，他會接觸願意向他挑明事情的人。他深信，不論何時，都要讓事實勝過階級制度。

他對真相的執著，最清楚不過的知名例子（也許有人覺得是惡名昭彰），就是只能寫「六頁報告」；直到今天，這件事依然讓亞馬遜的主管打從心底害怕和厭惡。任何想要提出產品或服務企劃的人，在寫出任何一行程式碼之前，都要製作提案，長度以六頁為限。

貝佐斯的真言「一切始於顧客」在這當中發揮作用。備忘錄要以公關新聞稿的形式寫出，起頭通常會寫新企劃的長期作用，以及這項企劃案對顧客有何意義。再以問答的方式，呈現出服務或產品提案的具體細節，以及開發團隊如何打造產品或服務。

負責AWS的安迪．傑西（Andy Jassy）表示，亞馬遜成立初期、還沒有「六頁報告」的規定，那時有些員工會有「水準很高的超棒點子，他們全心投入一項企劃，到頭來卻發現點子沒那麼重要」。六頁報告設立規範，幫忙員工避免走到錯誤方向。

亞馬遜的團隊不屈不撓地撰寫報告，有時候甚至會寫上好幾個星期，直到他們確定自己掌握正確的概念、報告中含有一切重要事實。

一名2010年代中期曾在亞馬遜工作三年的主管表示，六頁備忘錄讓亞馬遜的內部工作運作起來就像一間創投公司。「亞馬遜有許多擁有好點子的聰明年輕人。這個做法鼓勵人們在有好點子的時候努力推銷。貝佐斯從矽谷請來擁有金頭腦的人，他建立了一套制度，資助這些金頭腦想出來的絕佳點子。沒錯，他們也會失敗，但他們願意迅速放棄失敗的點子，善於控管不利因素。」

當某個團隊將六頁報告拿到會議上，貝佐斯會堅持先用20分鐘左右，讓每一個人仔細讀完備忘錄，這樣一來，就沒有人可以假裝讀過報告。讀完以後，大家會熱烈且不留情面地討論內容，從顧客的角度出發，挑戰計畫的預設前提、基本事實和可行性。

亞馬遜的每次重大創新，例如實施尊榮會員制、打造Alexa、推出亞馬遜雲端服務，全都必須通過六頁報告的嚴酷考驗。但不是所有提案都那麼複雜或需要資料在背後支持，不見得需要寫到六頁。比較簡單的問題適合寫成內容量更少的備忘錄。隨著企劃案進展，備忘錄會不斷編修，直到正式上線為止。有時候，經過不斷編輯的六頁報告，最後直接成為了產品的新聞稿。

亞馬遜每次開會──不論是否起因於六頁報告──目的都是盡可能接近事情的真相。詹姆斯．馬可斯回想，1990年代晚期有一場會議，貝佐斯和幾位高階主管在討論書籍銷量。年輕的執行長貝佐斯說自己在建立「數據文化」，驕傲地引述亞馬遜資料庫的最新數據，表示網站首頁上的書籍，銷量大幅成長。

有一位名叫瑪麗蓮（Marilyn）的主管，剛好每天都會查看倉庫銷售額，注意到貝佐斯引述的數據高出兩三倍。馬可斯回憶，當時她告訴貝佐斯：

「傑夫，數據不對。」 他回：「我們從資料庫直接叫出來的。」 她堅持：「但數據是錯的。」

貝佐斯沒有就此罷手。然後，某一天他出現在會議上，向大家宣布：「我懷疑我們計算的是購物車的商品總數，不是實際的銷售數字。」換言之，亞馬遜把放進購物車的數量當成銷售量了，事實上並非所有購物者都會按下購買鍵，資料庫操作員忽略了這件小事。

像瑪麗蓮這些下屬，願意站出來直接反駁貝佐斯，清楚說明了亞馬遜的文化。但也許更能說明，貝佐斯會付出時間精力查明真相──這位執行長不會輕易相信公司裡最先進的資料庫，也不會輕易相信建立資料庫的一流技術人員。他最在意的是事實。

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有位曾在亞馬遜Prime影音擔任主管，後來在2017年離開亞馬遜創業的人士私下透露，亞馬遜營造注重平等的氛圍，所以下屬敢挑戰位階較高的人，不必擔心會被秋後算帳。

他回想早先曾在一間大型全國電視公司工作，開會時，除非官階達副總裁或以上層級，否則不能上桌。他回憶：

「在亞馬遜完全不一樣，亞馬遜鼓勵大家用正向的方式挑戰彼此。我從來沒有待過這麼平起平坐的組織，你可以接觸到影響力超大的人物。我們真的在培養實力、自己當自己的執行長，把自己當成品牌經營，並與所有其他的人一起快速行動、互相合作。顧客至上是能提振士氣的工作方式。一切在於我們能否與顧客產生連結，優先思考顧客──而不是滿口廢話。」

當然，這並不表示開會時每次都像辦和樂融融的戶外野營。另外一位在亞馬遜待了近10年的高階主管這樣形容說真話的場合。他說：「那樣的工作環境爛透了，我知道，因為我曾經在投資銀行上過班。我們要開週會，大家變成在作秀。你是去接受考驗。你達到設定的數字了嗎？你要回答得出來，否則就會聽到『給我滾出去』。」

在高壓的背後，是不屈不撓為亞馬遜顧客減少阻力的決心。為了照顧不閱讀使用手冊的懶惰顧客，亞馬遜要生產以直覺操作的商品。讀者不用離開客廳就能在Kindle上面訂購書籍。Alexa設計成讓購物和聆聽音樂變得更簡單。

那位主管表示：「我們不厭其煩地說要幫顧客減少生活阻力。顧客永遠排在第一位，我們會從這個角度退回去思考。在亞馬遜，員工不是顧客。我們永遠不會吃到免費的早午餐或壽司，而且沒有人有自己的助理。」

葛雷格．哈特（Greg Hart）負責亞馬遜Prime影音，以及亞馬遜電影與電視串流服務。他對六頁報告的做法心悅誠服。他說，貝佐斯喜歡六頁報告多過PowerPoint簡報或白板，因為他相信，當某個人在用這些常見的辦公室輔助設備報告時，提案的多數資訊還卡在報告人的腦袋裡。

報告人必須非常善於溝通，才能把一堆詳細資訊有條有理地講給大家聽──把重點講清楚。在此同時，PowerPoint牛仔還要在昏暗的房間裡，一頁接著一頁播放塞滿資料的簡報，努力讓大家保持專注。

相反地，六頁簡報能強迫員工仔細思考想說的話。備忘錄製作者必須思考如何呈現整個計畫，清楚描述產品或服務的可能性，只放入必要和有關的細節。其他人可能會在讀完以後有問題，但最佳情況是主要問題都在上面回答了。最重要的是，實施之前負責人會一直修改和更新，這份備忘錄追蹤了計畫的生命週期。

書籍介紹

本文摘錄自《貝佐斯經濟學》，大塊出版

作者：布萊恩．杜曼

譯者：趙盛慈

一直被模仿，始終難以匹敵亞馬遜是商業典範或競爭威脅？我們效法它，也要抵禦它。亞馬遜及其追隨者如何影響我們的生活，我們又該怎樣從中學習，從巨獸公司壟斷的市場中找到出路？

「貝佐斯經濟學」是由AI飛輪驅動，融合以顧客為念、瘋狂創新和長期思維的強效藥。它是二十一世紀的新商業模式，正在深刻改變我們的工作和生活型態。

Photo Credit: 大塊

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航