高雄的確是台灣最適合發展蘭姆酒的地方，而且旗山是最好的位置

文：Zachccy Chen

小弟覺得李眉蓁是個蠢貨，但內心還是支持蘭姆酒發展。

現代酒業發展不是光靠「酒」，必須兼顧戰術和戰略性的思考全盤。在幫現在服務的集團建造蒸餾廠時，也已經準備好未來5－10年的路線和規劃，以及40年以後要達到的高度，還有百年以後集團可以去哪裡都做過思考，也對集團董事長做過描述並得到認可。

小弟認為只有烈酒才能超越時間獨立存在；而生產烈酒的人，有大概率能做超越自己生命時間長度和高維度的思考。

目前短時間已經回不去台灣，但為台灣寶島和家鄉能夠更好，小弟把五年前做過的研究報告，給後面有心想要發展台灣蘭姆酒的人。這邊連結的圖片有當初自己做蘭姆酒／威士忌的簡單實驗，有些社團的朋友有參加過那場品酒會。

言歸正傳，早在2014－15年回到台灣，受到林哲豪對台灣農業發展熱情的影響，與當時和自釀天王劉家緯討論過，與李宏仁（喵哥）實地勘察過高雄，還有帶小弟去菸田與菸農交流的劉蘭若，以及提供想法的土煙哥蔡山姆聊過。

高雄是台灣發展蘭姆酒最好的地方，旗山是最好的位置。

旗山糖廠是日治時代留下來的神級糖廠，目前還保有完整的榨汁車間、熬煮車間，而且最為驚人的是還有19－20世紀的皮帶動力系統，都是完整的歷史古蹟。這個部分需要重新整修並且開動，再配合噹噹車（好像稱為五分車？）做為觀光工廠設計的賣點。

接下來就是產能產量計算，這點是需要整體配合的，所以只給出大綱。

可以用舊廠房整修，放入一套帶攪拌和加熱的混合鍋，可以依照風格選擇是否需要進行滅菌。發酵罐需要依照價格和產能做配置，至少8＋，發酵時間很長，基本都要一週起會比較保險。

初餾用不鏽鋼蒸餾器，糖蜜發酵液的腐蝕性有點強，帶兩層塔稍微精餾，塔頂帶琴酒籃（可置放犧牲銅）。

接下來就可以看蘭姆酒風格，是要做圭亞那德美拉拉型（Demerara, Diamond Distillery, Guyana）、牙買加型或古巴型，去選擇蒸餾器和控制回流率。

如果做古巴型，選擇塔式蒸餾器，白蘭姆酒進行短暫時間過桶，再利用活性碳過濾，可以變得清甜可口。

如果做牙買加型（較嗆辣）和德美拉拉型（我認為是最好喝的蘭姆酒，一方面是廠長是我的老學長，一方面是它真的很好喝！）會需要進行長時間桶陳，牙買加型就是一般壺式蒸餾器解決。德美拉拉型需要增大回流率，原廠設定是木壺銅頂，連過三次。若用威士忌風格來說是「愛爾蘭威士忌風格」蘭姆酒。

木桶，就讀者們自己去玩吧！這是桶陳烈酒很重要領域，也是風格最多元的地方。

另外一說，旗山糖廠的舊倉庫屋頂我印象是以前大片的老檜木，這也是相當值得列為古蹟（希望不會自燃）珍藏的寶貝。

Photo Credit: 中央社 日治時期的旗山車站，經高雄市文化局列為歷史建築逃過拆除命運，目前改建為「糖鐵故事館」。

以上是工廠和產品端設計，以下是業務端。

首先，甜美的熟成型蘭姆酒是雪茄很好的搭配，台灣有種植雪茄的環境，現在還有許多菸田還在少量種植，當初是去拜訪雲林虎尾。高雄美濃菸樓也是不錯的歷史古蹟，附近可以種植雪茄種，但因為台灣對於抽菸這件事情妖魔化，所以連帶打擊到雪茄。

人類是不可能停止抽菸的，那還不如像小弟常說的「要傷害自己就拿好一點的東西傷害自己！」15年時也和蔡山姆探討過台灣自製雪茄的可能性，不過這一點就需要前面投資開發10年左右的時間，這點可能真的不容易找到有人來燒。

徜徉在菸酒世界的人其實心胸都很開闊，喜歡嘗試世界各地不同的美酒和美菸，品質就算不好，也都還是願意嘗試。

蘭姆酒在烘焙糕點業中使用量也大，蘭姆酒葡萄乾冰淇淋好吃（是否要組合彰化的葡萄？），酒心巧克力好吃（屏東的巧克力？），台式愛爾蘭咖啡（阿里山／古坑／屏東咖啡＋高雄熟成蘭姆酒？）......都可以成為具有特色且能受到國內外朋友們喜愛的特產組合。

足夠甜的蘭姆酒也可以賣給台南人（大誤）。

前陣子周董出了《Mojito》一曲也讓這杯調酒紅了。高雄這麼炎熱，來一杯冰冰涼涼低酒精的Mojito是多麼讓人舒暢的飲品？熱帶性的調酒飲料還有非常多，裝飾也都很華麗，比如Tiki風格等等，是否有機會帶動文創產業？

加油啊！這些其實不是沒有機會，讓思考更狂野些都有辦法玩出來的。

本文經Zachccy Chen授權轉載，原文刊載於此

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