【圖輯】貝魯特港口轟天爆炸，洩漏出黎巴嫩數十年的政經危機

2020年8月4日，位在中東黎凡特地區的遙遠國度：黎巴嫩，經歷了最漫長的一天。當天傍晚，首都貝魯特的貝魯特港發生巨大爆炸，截至8月6日，至少有137人死亡、5000人以上受傷，並有30萬人無家可歸。

從當地民眾傳出的直播影片中，可看到這場突如其來的爆炸相當驚人，幾乎整座城市都被衝擊波襲擊，鄰近房屋遭受嚴重毀損。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

關於爆炸發生的原因，目前沒有非常明確的答案。但黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）5日提及，大約有2750公噸的「硝酸銨」，在「沒有預防措施的情況下」儲存在港口倉庫中，且已長達6年，這也使硝酸銨與這起爆炸脫離不了關聯。

從爆炸後的空拍圖（文章封面）可發現，貝魯特港區幾乎被毀，爆炸點附近更是直接被炸出一個大洞。而這件事情，恐怕是比當地醫療體系還要令人擔憂的問題。

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黎巴嫩的進出口貿易，高達80％都需仰賴貝魯特港，其地理位置又是地中海航運的重要節點之一，黎巴嫩第二大港的的黎波里（Tripoli），吞吐量難以承接貝魯特港的貿易額。

當前黎巴嫩有嚴重的通貨膨脹、舉國正處於破產邊緣的經濟危機中，貨幣黎巴嫩鎊暴跌，國家整體貧困率也超過50％。

2019年持續急遽惡化的金融市場，黎巴嫩銀行已無足夠的儲備現金，導致民眾無法從帳戶領出錢，加上疫情的雪上加霜，經濟近乎崩潰。

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黎巴嫩的政經局勢之所以如此嚴峻，是因為國家數十年來都身陷政府貪污的泥淖，不僅電力短缺、食物不足，社會也因族群與宗教而分裂，導致外債拖欠，難以跟國際貨幣基金（IMF）達成紓困的撙節方案。

此時，重要的貿易港口又被炸毀，黎巴嫩的未來何去何從？

協助恢復市容的義工｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

目前國際的救援行動已對黎巴嫩伸出援手，包括素有糾紛的鄰國以色列，除了否認與爆炸案有關，也提供必要的人道協助。

卡達也承諾派遣野戰醫院來支援當地醫療，法國也派遣兩架軍機，載著55名搜救專家及醫療物資，還有能容納500名傷者的行動醫院。

伊朗的救援物資｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

另外，捷克、伊朗等國的救援物資與救難人員，也陸續抵達黎巴嫩投入救災。而在巴勒斯坦地區，則有民眾點起蠟燭替黎巴嫩祈福。

替黎巴嫩祈福的巴勒斯坦人｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

除了國際救援，當地民眾也自發性發起義工隊，沒有受到爆炸傷害的人們紛紛走上街頭，協助受災戶恢復家園。

雖然爆炸結束了，但黎巴嫩的重建之路，才剛剛開始。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航