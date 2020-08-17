《地中海一萬五千年史（上）》：傑出將領龐培，如何一步步成為古羅馬最有威望的人？

文：亞蘭・布隆迪（Alain Blondy）

龐培

羅馬史主要是以凱撒、凱撒的歷史成就以及他的繼承人為主角而寫的。凱撒成就的確很大，但對於其成就的彰顯頌揚，歷史卻刻意掩蓋了龐培（Pompée）在地中海世界的羅馬化過程中所扮演角色的重要性。

凱撒和龐培沒有共通點。龐培跟真正有雄心的人一樣，一心想登上權力高峰。但事實上，他並非一個汲汲於名利、在晉升體系持續拾級而上之人，他懂得等待一個符合自己雄心的職務，而不去招惹那些上門來找他的工作。因此他的職業生涯累積了一些具很高榮耀的職務，卻較少是因為他的資格身分有權擔任那些職務，而大多數是因為他眾望所歸。

西班牙

龐培是蘇拉一派的，在蘇拉死後成為貴族派的主要代表人物。龐培於西元前七十七年被派往西班牙去重建羅馬威權，這起事件肇因於一名在伊比利亞的征戰中表現傑出勇武的羅馬軍官塞多留（Sertorius），遭到蘇拉黨人以他曾經聽命於馬略為藉口，阻擋其晉升之途。

西元前八十三年時，塞多留擅自前往西班牙，並且在該地經營成為實至名歸的政治家，被伊比利亞人暱稱為「新漢尼拔」。他在六年內成功將當地社會與羅馬的文化基礎相結合，對於當地風俗及語言的羅馬化卓有貢獻。蘇拉的軍隊追捕塞多留都沒有成功，此外塞多留會跟地中海的海盜聯手，並且嘗試跟他在羅馬的敵人建立一些外交關係。龐培就是在此時被派往西班牙對付塞多留，由於軍事上的行動都不成功，於是龐培用計，派人在西元前七十二年暗殺塞多留。

海盜

龐培在西元前七十一年返回義大利，協助平定了斯巴達克斯（Spartacus）帶頭的奴隸叛亂，然後於西元前七十年擔任羅馬的最高職務：執政官。

本來一直都是貴族派的龐培，就任執政官後重新調整自己的政治立場而比較親近人民。在他卸任之後，由於民意的支持，他得到一個特殊指揮權（imperium）去消滅地中海的海盜（西元前六十七年）。這些海盜是邁錫尼時代呂基亞人的傳人，主要來自小亞細亞奇里乞亞地區，他們出沒於從埃及往羅馬和從西西里島往羅馬的重要運輸補給航路上，已經變成一個長期持續的禍害，極可能會造成義大利本土斷糧。

元老院授權龐培調配五百艘戰艦與一萬兩千名兵士，龐培將地中海劃分成十三個區域，每個區域由一位得到充分授權的將領各指揮一支艦隊負責，然後非常有方法地自西向東掃蕩整個地中海，最終將海盜殲滅於他們奇里乞亞的老巢中。抵達雅典的龐培，率領六十餘艘船艦前往海盜港柯拉塞雄，該港就投降了。龐培僅用了三個月的時間，便成功消滅海盜，並且獲取海盜多年累積下來的戰利品而暴富。

米特里達悌戰爭

龐培人還在雅典，就又接到元老院又授予他特殊指揮權前往小亞細亞，攻打本都國王「出身高貴的」米特里達悌六世（Mithridate VI Eupator），米特里達悌六世將他的小王國打造成黑海南岸小亞細亞的一個主要強權國，於西元前一○七年攻占博斯普魯斯王國（克里米亞半島和亞速海東岸）、九十四年攻占卡帕多奇亞王國（Cappadoce）、同年與八十八年兼併了帕夫拉戈尼亞（Paphlagonie）和比提尼亞（Bithynie），完成對黑海沿岸地區的征服。

如此一來，米特里達悌六世的雄心就跟羅馬的擴張野心相衝突了，接下來兩場米特里達悌戰爭（分別於西元前八十八年至八十五年與八十二年）迫使他不得不放棄他在希臘與愛奧尼亞攻占的土地、將艦隊撤出愛琴海，並且接受卡帕多奇亞王國和比提尼亞的國王復位。

但米特里達悌六世仍舊統御著自己的王國，在黑海地區自由行動。因此在西元前八十五年的時候，對羅馬人而言，唯有他們小亞細亞的盟邦與希臘世界看來像是羅馬的地盤。

西元前七十四年，比提尼亞的國王離世，並將王國遺留給羅馬，米特里達悌六世無法接受與羅馬如此毗鄰接壤，在女婿亞美尼亞國王的協助下重開戰局。

第三次米特里達悌戰爭（西元前七十四年至六十三年）先馳得點的是羅馬軍隊，在盧庫魯斯（Lucullus）領導下打了場漂亮勝仗，攻占本都王國與亞美尼亞王國，但卻無法徹底擊敗米特里達悌六世，於是元老院在西元前六十七年以龐培撤換盧庫魯斯。

龐培在西元前六十六年擊敗米特里達悌，但並未追捕在克里米亞半島上逃亡的他，只是下令封鎖博斯普魯斯王國。西元前六十三年，米特里達悌遭到盟友與自己家人背棄，自殺身亡。

事實上，龐培與盧庫魯斯一樣，都不是單靠軍事行動，龐培乘著戰勝的優勢並且利用米特里達悌愈來愈明顯的弱勢來「策反」亞美尼亞國王提格蘭二世（Tigrane II）。提格蘭二世將敘利亞、腓尼基以及一部分的奇里乞亞和卡帕多奇亞割讓給羅馬，成為羅馬的附庸。

戰爭結束時，龐培不僅征服了本都國王米特里達悌六世，而且還把羅馬共和的疆域擴大到黑海地區、比提尼亞以及敘利亞－腓尼基地區，奠定了羅馬在東方世界擴張的基礎。西元前六十三年，龐培設立敘利亞為羅馬共和國的行省。

猶太之地

同年，龐培離開大馬士革前往「猶太之地」（La Judée）重建秩序。當時統治耶路撒冷的是一個希臘化的猶太人王朝，哈斯蒙尼王朝（Hasmonéens），該王朝是敘利亞塞琉卡斯帝國的藩屬。當時王朝內部為爭奪王位正在進行一場手足相殘的戰爭，對立的是阿里斯托布魯斯二世（Aristobule II）和海爾坎二世（Hyrcan II）兩兄弟。

由於前者曾經支持海盜與米特里達悌六世，所以龐培攻打他，於西元前六十三年將他包圍在耶路撒冷聖殿內。阿里斯托布魯斯二世最終被俘，但龐培並未讓海爾坎二世復位為王，而僅讓他有大祭司的職權。猶太之地就此被平定，而且對於龐培闖入褻瀆聖地的行為也毫無反抗。

東方世界的治理者

龐培至此登上他最榮耀風光的顛峰，不過他並沒有投身於征伐埃及，而是落腳於原本都王國的首府錫諾普（Sinope），重新整頓東方世界的政治。他設立了比提尼亞和本都行省（西元前六十三年），並且將那些親羅馬的亞細亞王國（博斯普魯斯、科爾喀斯、加拉太、卡帕多奇亞、亞美尼亞）變成緩衝國，令他們剷平所有的軍事碉堡，但授予這些地方的貴族羅馬的公民權。

西元前六十二年，龐培決定返回羅馬。但元老院擔心他會奪取權力成為獨裁者，於是解散了他的軍隊。儘管龐培的人氣達到頂峰，但他所有與貴族派親近結好的嘗試都告失敗，使他轉而尋求凱撒的庇護。

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書籍介紹

本文摘錄自《地中海一萬五千年史（中文世界唯一法語直譯本，地中海研究權威亞蘭・布隆迪扛鼎巨作，套書上、下冊不分售）》，馬可孛羅出版

作者：亞蘭・布隆迪（Alain Blondy）

譯者：許惇純

超越歷史分期與一般認知之主張

以「長時段歷史」的觀點來理解地中海世界

繼布勞岱爾《地中海史》、大衛・阿布拉菲雅《偉大的海》之後，又一地中海史經典

法國歷史學家、馬爾他與法國多項國家級榮譽勳銜得主

當前地中海世界研究最傑出專家──亞蘭・布隆迪畢生研究巨作

本書的核心宗旨是要以「長時段的歷史時間觀」來認識地中海世界，但不同於布勞岱爾念茲在茲的「事物的持續性、恆常性」，布隆迪強調的是地中海世界的「多變性」，一如千年來諸多政治體、經濟體或文化體如潮水般湧起，也如潮水般湮沒，持續地處在變動、衝突、矛盾的狀態。地中海從來不曾完整統一過，儘管千年來人們多次想在這片土地上成就政治或宗教的統一。

最後，本書要警醒我們現代人，地中海正悄悄重回世界的舞台，這次不是希臘羅馬世界與「蠻族」的戰爭，也不是基督信仰與伊斯蘭信仰的對立，而是富人與窮人的衝突，當有錢人在地中海享受陽光與海岸時，正有一批逃出戰亂、身無分文的難民冒著生命危險渡過這片大海。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航