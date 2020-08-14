《看漫畫學設計》：設計師熱愛的無襯線字體「Helvetica」（瑞士體）

作、繪者：金載勳（김재훈）

Photo Credit: 旗標出版

Photo Credit: 旗標出版

Photo Credit: 旗標出版

Photo Credit: 旗標出版

Photo Credit: 旗標出版

Photo Credit: 旗標出版

Photo Credit: 旗標出版

相關書摘 ►《看漫畫學設計》：開創設計新時代的「包浩斯」（Bauhaus）有什麼特色？

書籍介紹

本文摘錄自《看漫畫學設計：經典＆潮流完整收藏版套書》，旗標出版

作、繪者：金載勳（김재훈）

譯者：陳藹俐

設計並不是遠在天邊的產物，身上穿的風衣、書桌上微笑的公仔，可能都是偉大的設計！想知道當代最厲害的設計師和產品是誰？看漫畫就能秒懂！

每次大家聊到設計，總覺得離你很遠？每次跟風看展覽，都覺得一頭霧水嗎？

看完這本書你會明白：原來設計這麼有趣！

這本書並不是要教你那些大家都懂的設計觀念，

而是回溯設計史中，那些重要的作品和人物是在何時、為什麼、用什麼面貌出現的。

了解這些，你會看懂設計作品好在哪裡，以及理解它們背後的設計思考，成為一個真正懂設計的人。

【認識你身邊的有趣設計】

很多人都至少有過一支Swatch手錶，你想過它為什麼有名嗎？逛家居店一定看過外星人榨汁機，這麼詭異的產品是誰想出來的呢？好吃的瑞士三角巧克力，為什麼要做成三角形呢？還有大家熟悉的米老鼠、史奴比、米飛兔，看起來都是簡單的線條，當初是什麼背景，讓他們能走紅數十年呢？

認識這些知名產品和人物的來龍去脈，能豐富你的設計知識；

知道他們為何這麼厲害，也有助於發想你自己的創意產品喔！

【風格獨具的漫畫，把設計史變有趣】

本書作者是韓國超人氣漫畫家——金載勳（김재훈），他最擅長以輕鬆好讀的漫畫來演繹艱深的知識。讀完這本書，你會發現「灰狗巴士」的商標本來竟然是一隻跑不快的胖狗（是設計師幫牠瘦身了）！Burberry風衣本來是軍服？古時候只有厚重的精裝書，感謝有人發明了平裝書，我們現在才能輕鬆的閱讀呢！

透過手繪漫畫搭配趣味小故事，還有單元式的系統整理，不用到處google，就能獲得滿滿的設計知識喔！

本書特色

設計界每天都有新星誕生，也有些品牌默默出局，

市面上流行的超夯品牌，到底有什麼祕訣呢？本書帶你一探究竟

【當代設計名人篇】為你介紹電影片頭設計大師索爾・巴斯、打造出星際大戰的喬治・盧卡斯、工業設計之父雷蒙・洛伊威……等，原來你也看過大師的作品呢！

【產品設計篇】你一定看過這些商品：外星人榨汁機、瑞士刀、Toblerone瑞士三角巧克力、Samsonite行李箱……，看看他們如何創造出不退流行的厲害產品！

【時尚設計篇】Burberry風衣、Swatch手錶、勞力士手錶的設計故事，有機會購買時可以細細品味！

【在地化設計篇】不必只追求歐美設計，設計師們也可以為自己的家鄉貢獻創意，本篇帶你探究亞洲獨有的外送食物鐵箱、筷子與湯匙的智慧。

【資訊設計篇】身為網路時代的設計師，一定要學會用簡單易懂的圖文設計來傳達資訊。本篇帶你認識象形圖（pictogram）和ISOTYPE（國際文字圖像教育系統）。

【平面設計篇】留名青史的平面設計海報，你都看過了嗎？還有設計師都愛用的襯線字體、無襯線字體、Helvetica瑞士體，如果你不知道，一定要看看這篇。

【角色設計篇】米老鼠（Mickey Mouse）、唐老鴨（Donald Duck）、史努比（Snoopy）、原子小金剛、米菲兔（Miffy）……這些經典角色怎麼走紅的？快看看他們的故事。

【玩具設計篇】玩具也有學問！認識樂高（LEGO）、摩比玩偶（Playmobil）、Naef Spiel積木……等知名玩具背後的故事。

【設計倫理篇】設計能為這個世界帶來什麼？看看設計師們經過反思而創造的產物，活用廢棄物的Freitag環保防水包就是一個絕佳範例。

Photo Credit: 旗標出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰