車友推薦的七款12吋速克達輪胎

在上一篇車友們最推薦的六大胎款（檔車篇）中，Moto7為車迷朋友們整理了車友們最推薦的六大檔車胎款，讓想要選購輪胎的車友更有參考依據，而本次同樣透過車友的問卷回饋，Moto7為喜愛速克達的你也準備了七大車友推薦的胎款，接下來就跟著我們一起來看看哪些胎款上榜了吧！

第一名：DUNLOP TT93 GP（21%）

在推薦速克達輪胎中最受車友們青睞的是DUNLOP TT93 GP，車友們認為TT93 GP集熱熔胎高抓地力與通勤胎低磨耗等優點於一身，在過彎時也能夠提供足夠的穩定性及胎壁剛性，使用里程最多更能夠達到一萬二至一萬三千公里，讓許多平時以通勤為主，假日也會跑山的車友愛不釋手。唯一可惜的是TT93 GP受限於低海陸比的設計，不少車友反應在雨天時破水性會受到不小的影響。

高海陸比就像一把雙面刃，提升接觸面積的同時會犧牲排水性。

第二名：BRIDGESTONE BT-601 SS（19%）

車友們第二推薦的速克達輪胎是BRIDGESTONE BT-601 SS，與第一名的TT93 GP相同，同樣是以高抓地力、低磨耗、傾倒快速、熱胎快速等優點在車友間享有盛名，不少車友都會以前輪BT-601 SS加上後輪TT93 GP來搭配出最佳的輪胎選擇，磨耗上有不少車友都使用超過了兩萬大關，可見其驚人的耐磨實力，車主們所反映的缺點則和TT93 GP雷同，因為熱熔胎和低海陸比的設計，在雨天整體表現會較差一點，作為通勤用途的車友在平日雨天代步需多多注意。

BT-601 SS透過前後胎相反胎紋設計，提供更好的操控表現。

第三名：PIRELLI DIABLO ROSSO SCOOTER（17%）

俗稱紅惡魔胎的PIRELLI DIABLO ROSSO SCOOTER在此項目拿到了第三名的殊榮，更尖的胎型讓ROSSO SCOOTER比競爭對手有更好的傾倒速度，PIRELLI家喻戶曉的閃電胎紋也為雨天騎乘提供了足夠的排水性，在磨耗上採用了高性能矽化物膠料配方，提供車友更快速的暖胎還有更好的磨耗，後期衰退也不明顯，車友們也都能夠用到一萬公里以上。最大的硬傷則是在價格上比起競爭對手多出了一點，對於精打細算的買家來說稍微失去了一些吸引力。

不只小型速克達，ROSSO SCOOTER也有提供各種尺寸滿足車主需求。

第四名：PIRELLI ANGEL SCOOTER（14%）

拿下第四名的是PIRELLI旗下主打通勤的ANGEL SCOOTER天使胎，以雨天抓地力和排水性見長的天使胎面對台灣潮濕多雨的天氣可以說是如魚得水，車主們都對天使胎帶來的雨天騎乘自信讚譽有加，在磨耗上也能達到一萬公里左右，但仍有車主反映在輪胎生命週期的後期性能衰退十分顯著。

優異的濕地抓地力是ANGEL SCOOTER的最大特色。

第五名：MAXXIS F1系列（12%）

榜上第五名由國產品牌MAXXIS F1系列拿下，經過了多年的產品週期，F1有著應對不同使用需求所開發的版本，如適合賽道使用的F1-M彎道版，透過胎溝加深胎肉加厚，讓行駛上不會磨到引擎的CASE，以及兼具市區輪胎磨耗和休閒娛樂熱血騎乘的F1ST街道版還有全新改款的F1 PLUS。但除F1ST能使用至一萬公里外，其他同系列在磨耗上都不理想，不少車友認為衰退過快，僅六千公里輪胎就開始抓地力下滑，且價格已逼近進口胎，會讓人不禁有貼一點上進口的念頭。

在賽場上開發的MAXXIS F1在抓地力方面表現出色。

第六名：MAXXIS R1系列（10%）

同樣是MAXXIS旗下的性能胎系列，R1獲得了車友推薦的第六名，與F1相比R1擁有更圓的胎型，在傾倒上沒有F1來得快速，車友認為R1在耐用度和性能上取得了平衡，多數車友都能用到大約一萬公里左右。而MAXXIS性能胎所共有的缺點也出現在R1身上，車友表示到了使用後期輪胎性能下降的非常快，在使用上需要更加留意。

F1的前身R1，同樣也是經由賽事淬煉出的產品。

第七名：KENDA K702（8%）

以CP值為出發點的KENDA K702在價錢上有著相當的優勢，對於只需要偶爾小跑且想省荷包的車主來說，K702提供的實惠價格是不錯的選擇，平均使用里程也能達到八至九千公里，比較明顯的缺點便是雨天濕地抓地力不佳，更需特別注意路上標線以免打滑。

便宜是K702的賣點，但在各方面的性能表現就較為一般。

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航